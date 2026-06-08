小心中暑｜天氣炎熱狂飲冰水超傷身，醫生揭忽略1件事更易中暑，附5大正確補水法

本港近日天氣持續酷熱，天文台已發出酷熱天氣警告，市民應採取適當的預防措施，減低中暑的風險！不少人以為多飲水便能預防，但有醫生提醒，若忽略「1件事」，即使不停飲水仍可能中暑，並教大家夏日5大正確補水法，預防中暑。

台灣營養功能醫學專家劉博仁在其Facebook專頁發文分享一宗個案，指最近有一名老伯伯來看診，他在炎熱早上外出散步後身體不適，前來求診時神情昏沉、反應緩慢，說話亦略顯飄忽。經抽血檢查，發現其體內鈉離子偏低。老伯伯在補充適當鹽水及休息後，才逐漸恢復。

中暑危機｜電解質失衡嚴重可致昏迷

劉博仁表示，很多人以為中暑一定是高燒、昏倒，其實有時候問題是「電解質失衡」。他解釋，電解質是體內帶有電荷的重要礦物質，包括鈉離子（Na）、鉀離子（K）、鈣離子（Ca）與鎂離子（Mg），主要功能是維持神經傳導、肌肉收縮、心跳穩定、血壓平衡、水分調節及大腦功能。

他指出，當電解質失衡時，身體會出現異常反應。例如體內鈉離子過低，可能引致頭暈、噁心、無力、精神混亂、走路不穩，嚴重時甚至會抽筋或昏迷。這些情況常見於大量流汗後只喝白開水、長時間曝曬、腎功能較差的長者或部分慢性病患者。至於鉀離子過低，則可能出現心悸、肌肉無力、抽筋、疲倦或心律不整，多見於大量流汗、腹瀉或服用利尿劑的人士。

中暑危機｜忌瞬間大量灌冰水

此外，有些人夏天爬山、運動完，回家立刻灌大量冰水，這種做法並不建議。劉博仁解釋，當身體處於高溫、血管擴張、心跳加快的狀態下，瞬間大量飲用冰水，可能令腸胃不適、血管突然收縮、自律神經波動，甚至誘發頭暈。較理想的做法是先到陰涼處休息，分次小口慢慢補充常溫水；若大量流汗，則應適度補充電解質。

中暑危機｜夏日5大正確補水法

劉博仁亦提出以下5個正確飲水方法：

1. 不要等口渴才喝：因為感到口渴時，身體可能已輕度脫水。

2. 少量多次：切勿一次過大量猛灌。

3. 流汗很多時，不只是補水，也要注意電解質

4. 長者特別要小心：因為年長者口渴感下降，有時嚴重缺水亦未必察覺。

5. 留意尿液顏色：淡黃色較為理想，顏色太深可能表示水分不足。

他提醒，若出現意識不清、嚴重頭暈、心悸、呼吸急促、無法站穩或持續嘔吐等情況，可能已是熱傷害或電解質失衡，需要警惕。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

轉載自晴報