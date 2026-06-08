按摩風險｜27歲男正骨扭頸險終身殘廢，半身失去知覺，推拿不受傷3要點

不少都市人工作壓力大，常選擇按摩放鬆，甚至嘗試正骨，但背後卻可能暗藏風險。江蘇揚州一名27歲男子，因長期久坐辦公，頸部不適，日前前往一間按摩店接受「正骨」服務，期間被技師大力扳動頸椎，他隨即失去胸部以下知覺，情況一度危急。有醫生呼籲，切勿盲目正骨或接受暴力按摩，以免造成不可逆轉的神經損傷，甚至癱瘓。

綜合內媒報道，該名男子因長時間久坐工作，多年來受頸部痠痛困擾，平日僅靠貼膏藥、服用止痛藥短暫紓緩。近日他聽聞當地一間按摩店標榜「正骨療效明顯」，於是前往嘗試放鬆。

在「正骨」過程中，事主被技師大力扭動頸部，傳出「咔咔」聲響。他隨即感到頸部劇痛難忍，不久後胸部以下身體完全麻木，即使用力掐捏亦毫無知覺，出現明顯癱瘓症狀。家人見狀，立即將他送往當地醫院急救。

事主頸椎第3至第4節之間的椎間盤出現急性突出及脫出，引發急性脊髓神經損傷。（圖片來源：現代快報）

醫生檢查後發現，事主頸椎第3至第4節之間的椎間盤出現急性突出及脫出，並已引發急性脊髓神經損傷；若不及時手術，極可能導致終身殘疾。

脊柱外科團隊隨即為事主進行顯微鏡輔助下的頸椎前路微創手術，摘除病變的髓核，盡最大程度保護脊髓與神經。手術後翌日，患者可佩戴頸托下床活動，身體麻木情況逐步改善。

該院脊柱外科主任醫生容威教授提醒，隨着電子產品普及，長期低頭、久坐令頸腰椎病愈來愈年輕化。輕微的頸肩痠痛可透過正規按摩、熱敷、針灸、物理治療及科學康復運動來紓緩，但已確診頸腰椎疾病、出現手麻無力、行走不穩、軀幹麻木等神經症狀的人士，切勿盲目正骨和暴力按摩。

他強調，一旦出現頸肩腰腿痛持續不緩解，或伴隨肢體麻木、無力等情況，務必第一時間前往正規醫院的脊柱外科就診，切勿在非正規機構接受暴力推拿，以免造成不可逆轉的神經損傷，甚至癱瘓。

同場加映｜4種啪頸動作可致血管撕裂

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文指出，多數人根本不了解大腦與頸部的緊密關係，誤以為頸部只有肌肉，事實上它連接着輸送血液至大腦的重要血管。頸部主要包含兩條關鍵血管系統，分別是供應前腦血液的「頸動脈」，以及供應後腦血液的「椎動脈」。

當人進行大力扭頸、快速旋轉、強力按壓頸側，或接受非專業的頸椎整復等動作時，均有可能造成血管內膜撕裂（Arterial dissection）。此舉會導致血栓形成，進而阻斷血流，最終釀成缺血性中風。黃軒特別強調，這種因按摩外力導致的中風狀況，並非只發生在老年人，反而更常見於年輕人。

根據美國心臟協會及美國腦中風協會（AHA/ASA）發表於醫學期刊《Stroke》的科學聲明，頸動脈與椎動脈剝離是導致年輕與中年中風的重要主因之一，當中「頸部機械性外力」（包括Manipulation）在部分病例中扮演了關鍵角色。此外，醫學文獻資料庫PubMed的病例報告亦直接指出，有患者在接受頸部按摩後出現椎動脈剝離，最終導致中風。進一步的系統性回顧同樣發現，在頸部相關的保守治療中，最嚴重的不良事件正正就是血管損傷。

按摩風險｜5類人勿亂按頸恐中風

黃軒提醒，有時候很多人以為的頸部「痠痛」，其實可能是血管正在發出警訊。若本身屬於以下5大類別的高危族群，更應避免隨便按摩頸部：

高血壓、高血脂、糖尿病患者

抽煙人士

經常頭暈或有偏頭痛者

曾經出現短暫失明或講話不清者

已知有血管問題的人士

按摩風險｜醫生：按摩一個位置絕不能按

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不整和暈眩的情況出現。

第三，特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

按摩風險｜推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

按摩3大要點：



勿集中痛點按摩

推拿按摩按壓範圍應由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然後再到痛點接壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。

頸椎按壓不宜用力

頸椎位置涉及椎動脈，尤其是頸椎第五、六節不應太大力按壓；耳朵、耳附近及後腦位置亦不適宜用力按壓。

留意有否暈眩麻痹

按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痹等等，如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。

資料來源：中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師

同場加映｜ 腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

● 半邊臉無法郁動

● 視野變窄

● 一邊手腳無知覺

● 說話有困難

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉