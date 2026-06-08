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名人保養｜59歲港姐冠軍楊寶玲凍齡現身，皮膚白滑無縐紋，歷兩次離婚再婚情訂初戀
健康Tips

名人保養｜59歲港姐冠軍楊寶玲凍齡現身，皮膚白滑無縐紋，歷兩次離婚再婚情訂初戀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年59歲的楊寶玲（Pauline），於1987年參加《香港小姐選舉》，更成為冠軍得主，並同時獲頒國際親善小姐殊榮，而該屆的亞軍及季軍則分別是由李美鳳和林穎嫺奪得。事隔多年，儘管她早已退出幕前，但近日網上卻流傳一幅她與賈思樂的合照，其凍齡外貌更引起不少網民驚訝。

 

　　據了解，這張楊寶玲的「近照」其實是攝於約兩年前，只是最近再被網民翻出在網上流傳。照片中的楊寶玲與好友賈思樂合照，儘管即將登六，但楊寶玲於近鏡下，肌膚仍然非常白滑，臉上更未見任何縐紋，容貌與當年選美時幾乎毫無分別，絕對是逆齡表表姐。照片曝光後，不少網民紛紛留言大讚她凍齡有功。

 

　　楊寶玲為1987年《香港小姐選舉》中的冠軍得主，卸任港姐後，她曾於娛樂圈發展一段時間，擔任過電視節目主持、電影演員及電台DJ。不過，她很快便轉賽道，積極從商，90年代更是香港著名珠寶品牌六福珠寶的共同創辦人之一。直到2020年8月才辭任六福集團的非執行董事一職。

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲保養得宜。

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲與現任丈夫定居美國。（FB圖片）

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲的現任丈夫是她的初戀。

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

生活幸福美滿。

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲的現任丈夫與她和第二任丈夫所生的兒子，相處不錯，更一起去旅行。

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲與兩繼女相處融洽。

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲保養得宜。（FB圖片）

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲是六福珠寶創辦人之一。（網上圖片）

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

儘管楊寶玲早已退出幕前，但近日網上卻流傳一幅她與賈思樂的合照，其凍齡外貌更引起不少網民驚訝。

 

歷兩次離婚 再婚最終情歸初戀情人

 

　　在感情路上，楊寶玲未如事業般得意。1994年她與音樂人陳容森在澳洲低調結婚，但婚姻僅維持3年便告終。當時有指陳容森不滿楊寶玲公開離婚消息，因而惡意散播閨中秘事，導致楊寶玲形象大跌。2002年她與拉斯維加斯賭場市場部亞洲區副總裁黃延年再婚，在2007年誕下兒子Nathan，最終因聚少離多於2014年離婚。2015年，楊寶玲在舊同學聚會上重遇初戀情人Gavin後，兩人愛火重燃，交往僅3個月便閃電結婚。如今她與現任丈夫及3名子女組成五口之家，生活幸福美滿。

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲是1987年港姐冠軍。（網上圖片）

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲（中）成冠軍，李美鳳（左）和林穎嫺（右）分別奪得亞軍及季軍。（網上圖片）

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

二人保養得宜。（FB@林穎嫺）

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

二人在美國觀賞魔術師甄澤權（右二）表演，楊寶玲兒子（右一）也同場觀賞。（FB@林穎嫺）

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

二人保養得宜。（FB@林穎嫺）

 

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲｜港姐冠軍創立六福珠寶楊寶玲「將登六」　逆天凍齡歷3段婚姻移美情訂初戀

楊寶玲除了奪冠軍外，亦同時獲頒國際親善小姐。（網上圖片）

 

獨門保養秘訣大公開

 

　　楊寶玲多年來始終維持110磅的理想體重，其保養之道在於嚴格執行「三少一多」飲食原則：少油、少糖、少澱粉，多補充水分。她每日飲10杯水、一瓶奶及一碗芝麻糊，若發現體重上升超過3磅，便會立即調整飲食並增加運動量，展現驚人的自律精神。

Tags:#香港娛樂#香港選美#抗衰老#婚姻#離婚#浪漫#減肥#飲食#楊寶玲#李美鳳#林穎嫺#賈思樂#陳容森#黃延年#六福珠寶
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