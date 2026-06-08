當照顧進入數碼時代 耆康會數碼護老平台 迎接未來照顧重心的社會支援網絡

香港正步入「第二波老齡化」──面向的是曾接受九年免費教育、具備較高數碼素養與自主意識的新一代長者。人口高齡化不僅改變了人口結構，更從根本重塑了照顧模式的流向：由院舍走向社區，由專業轉向家庭。照顧的責任，正逐步回歸至最貼近長者日常的地方。

然而，這種轉移同時帶來了新的壓力。不少長者在家發生意外時，未必能即時獲得支援；護老者則在工作、家庭與照顧之間承受巨大拉扯，缺乏系統性訓練，更缺乏喘息空間。在此背景下，照顧已不再只是個人責任， 而是成為一個社會共同的責任，迫切需要從用家角度重新設計護老者與長者的支援網絡。

從護老者壓力出發 一個數碼護老平台的形成

上一次專欄介紹的「軟餐新煮意工作坊」正是幫助護老者提升居家安老信心的實用例子。除了「軟餐推廣計劃」外，香港耆康老人福利會（耆康會）推出的數碼護老平台，正是回應此結構性需求的具體實踐。平台涵蓋四大核心服務：家居監察系統、線上及線下護老課程、義工培訓及替假護老者上門支援 。本專欄將進一步介紹平台如何以數碼科技結合護老者支援以迎接未來照顧者的在家需求。

耆康會候任行政總監黃智堅在訪問中指出，當前最大問題並非資源不足，而是資源過於分散。他觀察到許多護老者壓力已達「爆煲」的臨界點，而政策上大部分照顧責任仍集中於社區，令家庭承受日益沉重的負擔。因此，平台的設計理念以科技為輔助，從居家安老的風險與問題出發，圍繞四大方向──安全監察、學習支援、社區服務與人力資源，構建一個互相扶持的支援網絡。

耆康會候任行政總監黃智堅先生指出當前照顧的最大問題並非資源不足，而是資源過度分散。

由「唔知睇乜」到「知道點做」 「護老360」全方位護老技巧培訓

在資訊氾濫的時代，護老者面對的另一個挑戰是如何從海量資訊中篩選合適的照護知識。耆康會服務督導郭韻堯分享，許多護老者進入機構網站後，面對大量教學短片往往「睇唔落手」，難以有效找到與自身情況相關的內容。

為此，耆康會引入「護老360──全方位護老技巧培訓」線上平台，協助護老者進行長者身體及認知狀況的線上評估，系統會根據長者的狀況結果，自動推送適切的照顧教學短片及互動遊戲，並由人工智能管理個人化護理日程，提升照顧效率。郭韻堯進一步舉例，當長者突然出現跌倒或行動能力下降，護老者可即時進行重新評估，系統便會更新相關建議，例如播放轉換扶抱技巧或輔助工具使用的短片，避免護老者「由零開始摸索」。

耆康會數碼護老平台以科技為輔助，從居家安老的風險與問題出發構建支援網絡。

除了內容篩選和自動推送，平台另一個實用設計是「日程表」。郭韻堯解釋，很多家庭照顧其實沒有節奏，長者大多時間只是在家中等待。日程表則以建議形式提示護老者何時可安排簡單運動、活動或互動，將零碎的照顧任務轉化為可跟隨的生活節奏。

計劃目標定期舉行科技護老講座，向約200名護老者介紹樂齡科技及適合護老者使用的應用程式，透過科技提升照顧質素及效率。

耆康會數碼護老平台界面清晰簡潔，護老者容易上手使用。

家居監察的實際場景 建立一個「如果發生，可以被看見」的自動通報機制

在談到家居監察服務時，耆康會陳登匯駿天地中心主任翁加汶的分享呈現了另一層細節。她提到，機構在推行家居監察的系統前，並非直接採用市面的產品，而是逐一評估近20間供應商，從功能、穩定性到服務流程進行比較，甚至實地到內地考察後台了解運作，才正式推出。

這種謹慎對於實際應用尤其重要。翁加汶分享，選擇服務對象時，並非隨機，而是聚焦於高風險個案，如長時間獨居、曾跌倒或曾求助的長者，確保資源用在最需要的地方。

在日常使用上，她亦描述了具體情境：感應器會設於長者必經的位置（如廁所門口），若長時間未有偵測到活動，系統便會自動發出提示並聯絡後台，逐步通知護老者甚至服務供應商。 這種設計，並非監察，而是建立一個「如果發生，可以被看見」和自動通報的機制。

安裝感應器能減輕護老者壓力，知道有另一層支援存在。

翁加汶分享了一個令人印象深刻的個案：一位獨居婆婆的兒子，過去經常因聯絡不上母親而憂心忡忡，甚至不敢長時間外出，安裝監察系統後，其壓力明顯減輕──因為即使不在現場，仍有另一層支援存在。

黃智堅補充，科技的角色不是取代護老者，而是幫助他們「頂住風險」，讓他們仍然能夠維持生活，而不被困於照顧之中。 這樣的設計，其實回應了一個核心需求：護老者不需要被取代，而科技背後的意義是讓護老者可以暫時放鬆。計劃希望為最少50個長者家庭安裝家居監察系統。

從服務到理解 打通照顧鏈中的斷層

除了工具層面的支援，平台亦嘗試處理另一個社福問題──「社區服務」單位對「安老服務」單位運作的認知落差 。黃智堅指出，不少地區社工對院舍運作了解不足，影響護老者決策。為此，機構安排社工進入院舍體驗工作流程，讓他們能更具體地向家庭解釋選項，使服務不僅存在，更能被理解與轉化為貼近護老者需求的資訊。

在人手短缺的背景下，郭韻堯分享，機構積極邀請退休護理人員回流支援，不少人願意以義工或半義工形式參與，且具備即時投入工作的能力。這些人員經訓練後成為「替假護老者」，在家庭需要時提供短期支援，有效釋放護老者的壓力。 這些做法，讓照顧不再只依賴制度，而是延伸至「社會資本」服務整個社會。

誰在支援照顧者 前瞻的力量 在於落地

總結對計劃的願景和感受，黃智堅先生坦言：「如果沒有護老者，長者下一步就只有去院舍。」 這番話綜合了整個平台的本質──所有服務，都是為了支撐護老者。當護老者能夠持續，整個系統才不會崩塌。

耆康會數碼護老平台的獨特之處，在於將理念轉化為具體行動。從評估工具到日程設計，從監察系統到人力動員，每一個環節都回應真實的護老者使用情境，而非停留於概念層面。 在未來的安老服務中，科技無疑會愈來愈重要，但真正的關鍵，始終在於我們如何應用科技，去減輕護老者的負擔和壓力，並保留人與人之間的連結。在這個平台中，長者被看見，護老者被支持，持分者能積極參與，共同建構立社會資源網絡，讓社區重新成為一個高齡化下護老者和長者可以依靠的地方。

香港耆康老人福利會陳登匯駿天地

電話：2386 7066

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電郵：dcp@sage.org.hk

耆康會服務督導郭韻堯女士及耆康會陳登匯駿天地中心主任翁加汶女士。