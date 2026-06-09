臭汗症｜天氣熱汗多有腋臭，中醫內外治療效果佳，推薦夏日芳香化濁茶 

夏季天氣炎熱，出汗多、衣服薄，不但汗印明顯，身體累積的體味與汗味交織，在擁擠的車廂中散發陣陣異味，令人掩鼻而避。相傳古代四大美人之一的楊貴妃曾受狐臭問題所困，除了平日以沉香薰身，沐浴時還加入玫瑰花來辟臭。「狐臭」多見於青中年女性，輕者僅在活動出汗時雙腋散發特殊臭味，重者即使不運動也會聞到異味。

所謂臭汗症，指的是汗液本身帶有異味，或因汗液被皮膚表面的細菌分解而散發出臭味的一種病症。在西醫治療上，主要仰賴激光與手術兩種方式。臭汗症在臨床上的主要表現：好發於容易出汗，以及大汗腺分佈的區域，包括腋下、腹股溝、足部、肛門周圍、外陰、肚臍和女性乳房等處，其中以腋部臭汗最為困擾，俗稱腋臭，其特點為特殊且刺鼻的臭味，夏天出汗後會加重，好發於青壯年，女性較多見，症狀輕重不一，並多伴隨色汗，以黃色最為常見，耳道內可見柔軟的耳垢。少數人在外陰、肛門及乳暈等部位也會散發出此種特殊氣味。

濕熱穢濁，鬱蒸肌腠

中醫認為本病的發生可稟受於父母。腋窩為手少陰心經、手厥陰心包經所過之處，亦是「狐臭」之氣外泄的門戶。人體汗液透過衛氣固攝與營陰調和，正常情況下清稀無味。當體內產生過多濕濁、火熱之邪，便會隨經氣外泄，蒸熏腋下，形成特殊臭味或因其濕熱鬱於皮膚腠理，臭汗外溢而成。

中醫治療腋臭以清熱利濕、芳香化濁為總則，內外合治效果更佳。舉例，濕熱型，濕熱於肝膽者，龍膽瀉肝湯加減，龍膽草、梔子、黃芩清肝瀉火；澤瀉、車前子、木通利濕；當歸、生地養陰；加茵陳、白鮮皮、佩蘭增強化濕除臭之力。

外治法直達病所，收效迅速

外用藥是中醫治療腋臭的特色，常用收斂燥濕、殺蟲除穢之品，例如簡易敷粉：六一散（滑石、甘草）或葛根粉，洗淨後乾撲腋下，可吸濕乾爽。注意，有皮膚過敏者、兒童及孕婦慎用。配合針灸，體針：瀉法取穴——曲池、合谷（清陽明熱）、太沖、行間（疏肝膽濕熱）、足三里、陰陵泉（健脾利濕）。留針20分鐘，每週2-3次。耳針：取內分泌、交感、神門、皮質下，王不留行籽貼壓，每日按壓3-5次。

筆者推薦夏日芳香化濁茶

夏枯草布渣葉茶

材料：夏枯草12克，布渣葉9克，藿香6克，赤小豆20克，生薏米20克。

做法：先用清水沖洗所有材料，放入適量冷水浸泡10分鐘；大火煮開後用小火煎煮30分鐘即可。

功效：清熱利濕。

**建議在專業中醫師指導下，制定個性化方案。