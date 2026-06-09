名人保養｜73歲李家仁醫生罕有現身，頭腦清晰中氣十足未言休

現年73歲的李家仁醫生，近日久違亮相TVB節目《流行都市》，引發網民熱烈討論。李醫生曾以經典洗腦兒歌《小明上廣州》、《小明坐火車》紅遍全港，被譽為「兒歌醫生」，久未露面的他在節目中除了分享專業兒科知識，更親自揭近況，表示仍未退休、繼續看診，展現敬業精神。

李家仁醫生︱近況曝光滿頭白髮

在最新一集《流行都市》節目中，李家仁醫生以嘉賓身份登場。他穿著簡潔的白袍，雖然滿頭白髮、皺紋明顯，明顯比過去蒼老不少，但說話中氣十足、對答如流，思維靈活。他在節目中透露自己現時仍持續行醫，堅持為小朋友健康把關，敬業精神令觀眾及網民大感佩服：「李醫生係我童年嘅一部分，見佢咁精神真係好開心！」、「李醫生精神好好，真係難得。」、「祝福他身體健康，繼續發光發熱。」、「仲記得佢以前唱《小明坐火車》，真係集體回憶。」

近日久違亮相TVB節目《流行都市》。

近日久違亮相TVB節目《流行都市》。

李醫生雖然滿頭白髮、皺紋明顯，明顯比過去蒼老不少，但說話中氣十足、對答如流，思維靈活。

李醫生雖然滿頭白髮、皺紋明顯，明顯比過去蒼老不少，但說話中氣十足、對答如流，思維靈活。

李家仁醫生︱親揭1原因拒做全職歌手

李家仁醫生原本只是一名普通的兒科醫生，因緣際會下錄製了兒歌《小明上廣州》，沒想到歌詞簡單、旋律洗腦，迅速在網絡及電視上爆紅，後續更推出《小明坐火車》、《小明抗疫歌》、《小明返香港》等系列作品，成為香港兒歌界的經典。

李家仁醫生原本只是一名普通的兒科醫生，因緣際會下錄製了兒歌《小明上廣州》爆紅。

後續更推出《小明坐火車》、《小明抗疫歌》、《小明返香港》等系列作品，成為香港兒歌界的經典。

後續更推出《小明坐火車》、《小明抗疫歌》、《小明返香港》等系列作品，成為香港兒歌界的經典。

後續更推出《小明坐火車》、《小明抗疫歌》、《小明返香港》等系列作品，成為香港兒歌界的經典。

後續更推出《小明坐火車》、《小明抗疫歌》、《小明返香港》等系列作品，成為香港兒歌界的經典。

李醫生强調，兒歌市場有限，對他而言唱歌只是興趣，醫生才是本業。

儘管《小明》系列為他帶來極高知名度，甚至有不少唱片公司邀約他成為全職歌手，但李家仁醫生始終保持清醒，強調推出兒歌完全是出於對小朋友的喜愛與個人興趣，從未想過要靠唱歌維生。他在《流行都市》中坦言：

我知道我哋兒歌呢啲搵唔到錢，人哋想睇後生又有型嘅（歌手），會有好多女Fans，我哋邊有。

他直言，兒歌市場有限，收入遠不及主流流行音樂。對他而言，唱歌只是興趣，醫生才是本業：「幫到人嗰種滿足感，係無可替代嘅。」並以過來人身份鼓勵年輕一代投身醫療行業，直言行醫的最大價值不在金錢，而是能夠以專業知識幫助他人、拯救生命，是一份值得投入的終身事業。這番説話展現了他作為醫者的初心，讓觀眾為之動容。

李家仁醫生︱曾「斷崖式暴瘦」惹健康隱憂

近年李醫生甚少露面，他於去年1月在好友黃一山的影片中現身時，因其身形明顯消瘦，與過去「肥嘟嘟」的身形大相徑庭，惹來外界對其健康關注。至今年初，黃一山在社交平台上載與李醫生共進團年飯的影片，可見李家仁身穿紅白格仔襯衫及黑色外套，精神看來不俗，面頰與身形比去年稍見豐腴。

李家仁當時提到去年提及的新歌《小明返香港》已經推出，但未有拍攝MV，而是以電腦效果製作完成。他表示希望透過作品鼓勵更多人回港，「開開心心，一齊搵嘢做」，共同為大灣區出力。不過，他在與黃一山對話時氣息略顯不足，說話間多次停頓，語氣中氣似不及以往，令人關注其身體狀況。

近年李醫生甚少露面，他於去年1月在好友黃一山的影片中現身時，因其身形明顯消瘦，惹來外界對其健康關注。

近年李醫生甚少露面，他於去年1月在好友黃一山的影片中現身時，因其身形明顯消瘦，惹來外界對其健康關注。

至今年初，李醫生與黃一山共進團年飯，當時精神看來不俗。

但他在與黃一山對話時氣息略顯不足，說話間多次停頓，語氣中氣似不及以往，令人關注其身體狀況。

但他在與黃一山對話時氣息略顯不足，說話間多次停頓，語氣中氣似不及以往，令人關注其身體狀況。

李家仁醫生︱心繫社會推「抗疫歌」獲頒授銅紫荊星章

李家仁醫生一向關心社會，2021年曾推出《小明抗疫歌》鼓勵市民踴躍接種疫苗，曾擔任九龍樂善堂主席及副主席，現為聖約翰救傷會副總監，並於2005年7月1日獲香港特別行政區政府頒授太平紳士，2015年7月1日再獲時任特首梁振英頒授銅紫荊星章，貢獻備受肯定。