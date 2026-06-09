食物安全｜內地品牌黑心豬肉抗生素超標37.5倍，問題食品流入市面9個月

內地食品安全再響警號。黑龍江省市場監督管理局近日進行食品抽檢時發現，中國最大肉類加工企業「雙匯」旗下、由「望奎雙匯北大荒食品有限公司」生產的豬後腿肉，其抗生素「林可黴素」（Lincomycin）含量超出內地法規上限37.5倍。更嚴重的是，該批問題肉類已在市面上流通長達9個月，銷售網絡涉及約900多間零售門市，甚至已被供應予學校及長者安老院，引發公眾對加工肉製品安全的強烈擔憂。

黑心豬肉｜涉事豬肉樣本超標37.5倍 涉及約900間門市 學校、安老院中伏

綜合內媒報道，涉事產品由「望奎雙匯北大荒食品有限公司」生產。根據抽檢報告顯示，涉事豬肉樣本的林可黴素含量高達每公斤7,700微克，相比內地法規上限的每公斤小於或等於200微克，該批樣本超標幅度達37.5倍。

調查顯示，該批問題肉品早於去年8月底生產，並在市面上流通接近9個月，銷售網絡遍及黑龍江、吉林及內蒙古等地，涉及約900多間零售門市。更令人關注的是，問題豬肉更曾被供應至學校及長者安老院，意味大部分產品很可能已被消費者食用。

黑心豬肉｜長期過量攝入恐傷肝腎功能

醫學專家指出，長期或過量攝入林可黴素超標的食品，可能對健康造成多種損害。據黑龍江市場監管局的信息指出，相關風險包括腸胃道反應、噁心、嘔吐、腹瀉，嚴重者可能出現偽膜性腸炎；過敏體質人士或會出現皮疹、瘙癢，甚至過敏性休克。大劑量攝入更可能影響血液系統，引致白細胞及血小板減少，長期過量攝入恐傷及肝腎功能。

有業內人士分析，事件反映養殖場可能在飼養過程中，為快速控制豬隻疾病而違規加大用藥劑量，導致肉品殘留抗生素超標。

黑心豬肉｜雙匯發聲明致歉 稱已加強檢測

母公司雙匯發展於5月28日上午透過官方微信公眾號發表《致歉聲明》，對事件為消費者帶來的困擾深表歉意，並指已成立專項工作組，配合政府進行全面排查。聲明又披露，由2025年10月至今，望奎雙匯北大荒食品有限公司共進行5,892批次林可黴素內部檢測，監管部門檢測3批次；雙匯全國所有生豬屠宰廠內部檢測共38,863批次，監管部門檢測8批次，全部合格。企業表示，將於旗下各生豬屠宰廠加強源頭控制、加大檢測頻次，並完善全鏈條溯源管理。

黑龍江省市場監督管理局發布抽檢通告顯示，「望奎雙匯北大荒食品有限公司」生產的豬後腿肉抽檢樣品不合格。（示意圖）

「雙匯」是內地肉類加工製品龍頭企業。（網上圖片）

雙匯發聲明致歉。（微信公眾號@雙匯微資訊）

惠康及網購平台HKTVmall等，均有上架發售雙匯旗下的多款招牌加工產品。

惠康及網購平台HKTVmall等，均有上架發售雙匯旗下的多款招牌加工產品。

「雙匯」是內地肉類加工製品龍頭企業。（網上圖片）

「雙匯」是內地肉類加工製品龍頭企業。（網上圖片）

涉事品牌於本港超市及網購平台有售

雖然今次被檢出問題的是內地批次的豬後腿肉，但涉事品牌「雙匯」的多款加工肉製品，包括雞肉腸、脆皮腸、火腿腸等，在香港市面流通甚廣。本港主要超市如惠康，以及網購平台HKTVmall等，均有上架發售雙匯旗下的多款招牌加工產品。

目前並無證據顯示本港出售的雙匯加工肉製品，與今次內地豬肉抗生素超標事件屬同一批次。不過，由於涉及大型品牌源頭把關問題，事件已引起本港消費者對相關加工肉品安全的關注。

同場加映｜何謂「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。

「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

超加工食品｜增加32種有害健康風險

此前亦有其他研究指出，超級加工食品含量高的飲食與32種有害健康的風險增加有關，其中包括癌症、心肺疾病、腸胃問題、肥胖、2型糖尿病、睡眠問題、心理健康障礙與早逝。

台灣家醫科醫生魏士航曾引述美國最新研究指出，過量攝取超加工食品會增加患上6類合共32種疾病的風險，當中包括：

超加工食物致6類疾病風險

各類癌症

☑ 乳癌

☑ 胰臟癌

☑ 直腸癌

☑ 大腸癌

☑ 前列腺癌等

心血管疾病

☑ 高血壓

心理疾病

☑ 失眠、焦慮、抑鬱

呼吸道疾病

☑ 哮喘、氣促

腸胃疾病

☑ 克隆氏症、潰瘍性結腸炎

慢性代謝病

☑ 中央肥胖

☑ 代謝症候群

☑ 非酒精性肝炎

☑ 過重及肥胖

☑ 糖尿病二型

死亡率上升

資料來源：台灣家醫科醫生 魏士航

超加工食品｜10大常見傷腎超加工食品

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

3. 手搖飲與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。