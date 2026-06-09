藥物回收｜全港44個藥餘回收點，5類藥不可回收，亂掉恐釀超級惡菌

不少港人家中都會囤積俗稱「看門口」的平安藥，以備不時之需，但診所派發的散裝藥丸有效期一般為6個月至1年，原裝或排裝藥丸則為2至5年。面對過期或剩餘的藥物，市民可能會直接倒入馬桶或當一般垃圾丟棄，此舉恐破壞生態，甚至變成「超級細菌」。為妥善處理家居藥物，環保團體綠領行動推出「藥餘收集計劃」，下文將列出全港44個藥物回收點及回收藥物的注意事項。

藥物回收2026｜亂丟過期藥恐變「超級惡菌」

不少人會將過期或剩餘藥物（下稱藥餘）直接沖入廁所或與一般家居垃圾一起丟掉。不過，藥物的化學成分會經堆填區滲入土壤及水源；若丟入廁所沖走，也會隨雨水、污水流入河海，繼而進入食物鏈，破壞生態環境，對人類或其他生物構成健康風險。若抗生素不幸流入水中，更可能導致細菌產生抗生素耐藥性，形成「超級惡菌」。

環保團體綠領行動於2026年5月再度展開全新一輪、為期一年的「藥餘收集計劃」，並聯同香港物管協會及啟勝管理服務有限公司合作，將收集點擴展至全港多個商場、屋苑及商業大廈。

藥餘收集計劃的主要目的是為了妥善處理家庭中過期或多餘的藥物，減少對環境和公共健康的潛在威脅，以及減低藥物中的化學成分進入土壤和水源，造成環境污染，並增加抗藥性細菌的風險。

環保團體綠領行動於2026年5月再度展開全新一輪、為期一年的「藥餘收集計劃」。

藥物回收2026｜藥物回收注意事項

透過計劃建立專門的回收點，鼓勵市民將不再需要的藥物交回，確保所有收集到的藥餘均會送往環保署轄下的化學廢物處理中心，以高溫焚化方式安全銷毀。

市民在將藥餘放入收集箱前，應先刪去包裝上的個人資料（例如姓名、身份證號碼）。若藥物為紙盒包裝，請於投放前拆除紙盒包裝及說明書，並將其分開回收。若設於屋苑或商業大廈內的收集點僅只限該屋苑住戶或限該大廈租戶使用，並非公眾回收點，敬請留意。

藥物回收2026｜5類藥物不可回收

此外，市民亦需注意，並非所有藥物都能放置在收集點回收，目前此計劃只接受膠囊及藥丸，不接受藥膏、藥粉、藥水、哮喘噴霧、或針筒等危險藥物。

5類藥物不可回收。（官網圖片）

藥物回收2026｜全港44個藥餘回收點

是次綠領行動藥餘收集計劃將在全港多個商場、屋苑、商業大廈設立收集點，方便市民投放藥物，當中包括以下44個地點：

港島區

機構名稱 收集箱位置 備註 Kennedy 38 香港堅尼地城石山街1號A Kennedy 38 會所 *只限住戶 置富花園 香港薄扶林置富道1-20號置富花園第9座服務處24小時行動組中心 *只限住戶 新翠花園 香港柴灣道233號新翠花園第一座平台客戶服務處 *只限住戶



九龍區

機構名稱 收集箱位置 備註 新世紀廣場（辦公大樓） 旺角太子道西193號新世紀廣場禮賓司 環球貿易廣場 柯士甸道西1號環球貿易廣場禮賓部 *只限租戶 International Gateway Centre 九龍匯民道1號International Gateway Centre禮賓部 *只限租戶 旺角中心第一座 旺角彌敦道688號旺角中心第一座管理處1612-12A室

星期一至五上午九點到下午一點及下午兩點至到下午六點

星期六上午九點到下午一點 *只限租戶 亞太中心 尖沙咀漢口道28號亞太中心地下大堂接待處 *只限租戶 V Walk 深水埗深旺道28號V Walk二樓客戶服務中心 天鑄 何文田佛光街23號天鑄控制室 *只限租戶 皓畋 九龍何文田常盛街28號皓畋會所（一）接待處 *只限租戶 創紀之城一期,二期,三期,六期 觀塘觀塘道388號創紀之城一期一座客戶服務中心 *只限租戶 創紀之城五期及apm 九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期客戶服務中心 *只限租戶 One Harbour Square 觀塘海濱道181號One Harbour Square 禮賓部 *只限租戶 Two Harbour Square 觀塘偉業街180號Two Harbour Square 禮賓部 *只限租戶



新界區

機構名稱 收集箱位置 備註 新城市廣場 沙田沙田正街18號新城市廣場四樓 The Point Gold 禮賓部 新城市中央廣場/ HomeSquare 新界沙田鄉事會路138號HomeSquare一樓顧客服務中心 沙田廣場 沙田正街21-27號沙田廣場L3禮賓部 雅典居會所 馬鞍山西沙路600號雅典居會所 *只限住戶 東港城（商場） 將軍澳重華路8號東港城（商場）二樓顧客服務中心 東港城（住宅） 將軍澳重華路8號東港城（住宅）會所 *只限住戶 天晉II 將軍澳唐俊街12號天晉II會所 *只限住戶 清水灣半島 將軍澳蓬萊路8號清水灣半島客戶服務處 *只限住戶 九龍貿易中心 葵涌葵昌路51號九龍貿易中心二樓二座禮賓部 新都會廣場 葵芳興芳路223號新都會廣場2座辦公大樓禮賓司 海欣花園 青衣長環街11號海欣花園會所 *只限住戶 曉峰園 青衣寮肚路3號曉峰園平台會所 *只限住戶 珀麗灣 香港新界荃灣區馬灣珀麗路8號珀麗灣控制室 *只限住戶 荃灣廣場 新界荃灣4-30大壩街荃灣廣場3樓顧客服務中心 荃灣千色匯I期 荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期1/F禮賓部 新時代中城 元朗元龍街9號新時代中城控制室 *只限住戶 新時代廣場 元朗元龍街8號新時代廣場會所大堂 *只限住戶 新元朗中心 元朗朗日路8號新元朗中心地下大堂 元朗朗日路8號新元朗中心地下大堂 元朗千色匯 元朗教育路1號元朗千色匯G/F禮賓部 朗庭園 元朗青山公路屏山段139號朗庭園會所前台 *只限住戶 加州豪園 元朗和生圍加州豪園住客會所地下 *只限住戶 原築 元朗十八鄉路83號原築會所地下大堂 *只限住戶 葡萄園 元朗牛潭尾路23號葡萄園會所 *只限住戶 Park Yoho 新界錦田沙埔青山公路潭尾段18號Park Yoho Club Como 接待處（一期會所） *只限住戶 YOHO WEST 新界天水圍天恩路1號YOHO WEST管理處 *只限住戶 V city 屯門鄉事會路83號V city MTR 層顧客服務中心 卓爾居 屯門北石排頭徑1號一期會所P層 *只限住戶 寶怡花園 屯門良德街11號寶怡花園控制室 *只限住戶 NOVO LAND 屯門欣寶路8號NOVO LAND Poolside Club 接待處 *只限住戶 星堤 屯門掃管笏管翠路1號星堤會所接待處 *只限住戶 浪/海琴軒 新界屯門青山公路大欖桶400地段康輝路浪/海琴軒會所 *只限住戶



同場加映：藥劑師教過期剩藥正確處理方法

屈臣氏註冊藥劑師鍾穎殷接受訪問時，教大家正確處理過期剩藥的3大方法：

1.減少製造棄用藥物，保護環境

大家可以透過諮詢社區藥劑師，減少因購買不適合的藥物而造成浪費的機會。當身體出現小病痛（例如：鼻塞、流鼻水、腸胃不適、皮膚痕癢）時，與其在貨架上單靠包裝和廣告宣傳選擇藥物，大家不妨到社區藥房諮詢藥劑師的意見。藥劑師在了解症狀、病歷和藥物敏感等資料後，會建議合適的藥物或其他處理方法，協助管理健康。另外，藥劑師亦會因應個人或家庭需要，幫助選擇適量和合適的平安藥，大大減少因為買錯藥而造成浪費的機會。

2.仔細閱讀藥物標籤和資訊

大家可以細心留意一下藥物包裝上列明的貯存方式，例如部分藥物需貯存於室溫及陰涼的位置，亦有部分藥物需存放於攝氏2-8度的雪櫃中。但需注意的是，並非所有藥物都適合貯存於雪櫃。不當的貯存環境會影響藥物的品質和功效，造成浪費。

3.留意藥物的使用方法

部分藥物（例如抗生素）一般需要服用整個療程，不當使用抗生素亦有機會增加耐藥性細菌感染的風險。部分控制長期病患的藥物需要定時服用，如只在身體感到不適時才服用，則有機會影響病情控制。

除此之外，一些吸入式或注射式的藥物需要特別的使用技巧，使用不當有機會影響藥效，甚至增加副作用出現的機率。因此，如對藥物的貯存或使用有任何疑問，不妨到附近的社區藥房諮詢藥劑師。

同場加映：5種常見藥勿亂吃

據日媒《週刊女性PRIME》報道，現今不少人習慣生病時，未必會第一時間看醫生，而是自行服用成藥。綜合日本醫生意見，得出坊間有5種常見藥物切忌自行服用，否則嚴重可導致藥物成癮：

1. 抗生素

太融寺町谷口醫院院長谷口恭強調，抗生素僅對細菌感染有效，對病毒性感冒無效。不少人生病時會要求醫生處方抗生素，有可能會造成濫用抗生素的情況。他指出，只有高燒和肺炎等症狀出現時，才需考慮使用。此外，Aqua Medical Clinic院長寺田武史同樣主張避免濫用抗生素，因抗生素會「無差別殺滅細菌」，等同殺滅惡菌同時亦會消滅體內益菌，破壞腸道環境。故此，一般人不應該亂食抗生素，應在經過主診醫生審慎評估後才開始療程，並務必完成整個療程。他提醒，除了感冒外，服用抗生素對於治療流感和諾羅病毒等疾病無效。

2. 感冒藥

日本醫生谷口指出，市面上售賣的感冒藥暗藏風險，甚至連醫生本身通常都不會處方。他表示，亂食感冒藥已造成許多人陷入藥物成癮的問題，原因在於其中含有日本厚生勞動省指定為危險成分的麻醉藥成分：「二氫可待因」和製作興奮劑的原料「甲基麻黃鹼」。谷口醫生提醒，即使含量不高，但不當使用仍會產生很強的依賴性。他提醒，服用感冒藥只能暫時緩解症狀，要真正治癒感冒，主要是靠自身抵抗力。

3. 安眠藥

谷口醫生另指，安眠藥是不少人失眠的首選藥物。他指出，苯二氮平類安眠藥（Benzodiazepine）具有高度成癮性，一旦開始服用，有可能難以擺脫對其依賴，惟這些藥物能被大眾觸手可及，被輕易地開立處方。他引述過往病例，曾有患者服用「美思利爾」（Myslee）後，因無意識行為終釀成家庭悲劇。然而，美思利爾仍是日本國內最常開立處方的安眠藥，大眾忽視藥物風險的情況讓人擔心。

據悉，2012年在東京曾因此發生家庭慘劇，一名42歲母親有服用美思利爾（Myslee）安眠藥的習慣。一次服藥後無意識期間，誤把5歲的兒子裝進塑膠袋，導致他窒息死亡，終釀成憾事。儘管如此，美思利爾竟是日本最常處方的安眠藥，有患者曾被告知服用的是「最弱的安眠藥」，當地醫生亦未有告知該藥物的潛在風險。

4. 降膽固醇藥物

寺田博士不建議貿然服用降低LDL膽固醇的他汀類藥物。雖然LDL膽固醇被稱為壞膽固醇，但它同時也是膽汁酸、激素和維他命D等重要物質的原料。他表示，2015年美國已不再對LDL膽固醇設限，而日本則將140mg／dL視為脂質異常症的門檻。寺田博士引述過往臨床病例，指出除了高齡或有慢性病的高風險族群，一般會將上限控制在160至170mg／dL之間。

5. 糖尿病藥

寺田博士指出，糖尿病藥物亦是一種慢性病患會自行服食的藥物。他提醒，糖尿病藥物中有一種稱作SU的藥物，能促進胰臟分泌胰島素，幫助降低血糖，同時亦附帶產生強烈飢餓感。加上這種藥物價格便宜，長久服食會導致人發胖。而這種藥物的功效會刺激胰臟過度分泌胰島素，繼而增加胰臟負擔，有可能導致病情惡化。若血糖降不下來需要用藥時，寺田博士建議，SGLT2抑制劑會是比較好的選擇，因這種藥能通過尿液排出糖分，對胰臟負擔較小；而GLP-1雖然也不錯，但可能會產生噁心、食慾不振等副作用，服藥時需要多加留意。

同場加映：一種助眠藥物至少含5大副作用

根據《每日郵報》報道，美國藥劑師Grant Harting對當地5種非處方藥物的評價，以下5款藥可列入「完全垃圾」清單，民眾應避免購買，或應選擇更便宜且效果相似的替代藥物。

美國藥劑師狠批5種藥物是「垃圾」

ZzzQuil

ZzzQuil是一款助眠糖漿

其主要成分為治療過敏反應的抗組織胺苯海拉明(diphenhydramine)。

ZzzQuil雖然並非無效，但與巿面更廉價的品牌相比其療效卻並不突出，而且還會令大腦產生依賴，這類助眠藥物亦會導致嗜睡、頭暈、頭痛、口乾和便秘等副作用。

Colace

Colace是一款瀉藥，主要成分為活性成分多庫酯鈉(docusate)用來軟化糞便、緩解便秘。

Harting引用《美國胃腸病學期刊》2021年的一項研究表示多庫酯鈉在治療便秘方面與安慰劑無異。

Mucinex

Mucinex是一款化痰藥，其主要成分是愈創木酚甘油醚(guaifenesin)用於稀釋痰液令咳嗽時容易排出。

但根據最新研究對於患有支氣管炎等呼吸道感染的患者Mucinex緩解咳嗽並無顯著效果，Hartin更指「對於分解肺部的粘液沒有幫助」

Sudafed

Sudafed是一款感冒藥，其主要成分為含鹽酸苯腎上腺素(Phenylephrine)，但因成分代謝後無法被腸道有效吸收，Sudafed已被美國FDA要求下架。Harting直批Sudafed「完全垃圾」、「不起作用」。

Prevagen

Prevagen是一款聲稱能改善記憶的保健品，美國當地售價從40美元到70美元不等。不過在2017年，該款藥物經銷商曾被美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)和紐約州總檢察長起訴，指甚廣告不實，廣告中聲稱藥物可改善記憶力說法是「明顯的詐欺」。Harting也直接表示，Prevagen「完全無效」，不值得購買。