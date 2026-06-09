食物安全︱禁用色素及重金屬鉛恐傷肝腎，澳門消委會公佈腐竹豆腐安全清單

腐竹及豆腐是常見的健康菜式，亦是素食者攝取蛋白質的重要來源之一。為評估此兩類食品的安全性，澳門消委會早前與市政署食品安全廳合作，對澳門市面出售的15款腐竹及豆腐樣本進行檢測。結果顯示，全部樣本均未有檢出禁用色素及重金屬鉛，符合相關法規標準，消費者可放心選購。

腐竹豆腐推薦2026︱澳門消委會測試15款腐竹及豆腐

腐竹及豆腐是以大豆作原材料，經過物理或化學過程製成不同口感與用途的豆製食品。澳門消委會與市政署食品安全廳工作人員，以消費者身份於本澳超級市場購買15款腐竹及豆腐樣本並進行安全性檢測。

該15款樣本標示為2 x 228毫升、108克至500克，以及8安士的規格，標籤聲稱產地包括中國內地、馬來西亞、韓國、台灣地區、香港特區及未標示地區。測試結果顯示，所有樣本的禁用色素及重金屬鉛均未見異常，完全符合澳門現行食品安全標準，最平一款「壹品豆品 有機黃豆豆腐」僅售MOP$6（約5.8港元）。

澳門消委會測試15款腐竹及豆腐

梅州豆腐乾

規格：500克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價(澳門元)：MOP$15

檢測結果：√



EB可頌鈴鈴卷

規格：120克(g)

標籤聲稱產地：馬來西亞

零售價(澳門元)：MOP$16.9

檢測結果：√



更加好 3秒鈴鈴卷

規格：168克(g)

標籤聲稱產地：馬來西亞

零售價(澳門元)：MOP$26.9

檢測結果：√



劉中興 鮮腐竹

規格：8安士(oz)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價(澳門元)：MOP$16.8

檢測結果：√



海底撈 火鍋響鈴卷

規格：120克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價(澳門元)：MOP$20.9

檢測結果：√



OURHOME Cooking Tofu

規格：340克(g)

標籤聲稱產地：韓國

零售價(澳門元)：MOP$14.9

檢測結果：√



百福 蒸煮拌滑豆腐方便孖裝

規格：2x228毫升(ml)

標籤聲稱產地：香港特區

零售價(澳門元)：MOP$10.8

檢測結果：√



小福星 三邊竹

規格：170克(g)

標籤聲稱產地：/

零售價(澳門元)：MOP$15.9

檢測結果：√



勁好味 山水圓枝腐竹

規格：170克(g)

標籤聲稱產地：/

零售價(澳門元)：MOP$13.9

檢測結果：√



素金 素金腐竹(黑豆)

規格：250克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價(澳門元)：MOP$27.5

檢測結果：√



壹品豆品 有機黃豆豆腐

規格：400克(g)

標籤聲稱產地：香港特區

零售價(澳門元)：MOP$6

檢測結果：√



維他奶 山水 蒸煮有機嫩豆腐

規格：350克(g)

標籤聲稱產地：香港特區

零售價(澳門元)：MOP$7.5

檢測結果：√



周黑鴨 鹵豆腐乾(甜辣味)

規格：135克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價(澳門元)：MOP$20.9

檢測結果：√



中華 黃金豆腐

規格：250克(g)

標籤聲稱產地：台灣地區

零售價(澳門元)：MOP$17

檢測結果：√



勁仔 醬香味厚豆干

規格：108克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價(澳門元)：MOP$8.2

檢測結果：√



資料來源：澳門消委會

15款腐竹豆腐安全名單

梅州豆腐乾 中國内地 MOP$15

EB 可頌鈴鈴卷 馬來西亞 MOP$16.90

更加好 3秒鈴鈴卷 馬來西亞 MOP$26.9

劉中興 鮮腐竹 中國內地 MOP$16.8

海底撈 火鍋響鈴卷 中國內地 MOP$20.9

OURHOME Cooking Tofu 韓國 MOP$14.9

百福 蒸煮拌滑豆腐方便孖裝 香港特區 MOP$10.8

小福星 三邊竹 MOP$15.9

勁好味 山水圓枝腐竹 MOP$13.9

素金 素金腐竹（黑豆） 中國內地 MOP$27.5

壹品豆品 有機黃豆豆腐 香港特區 MOP$6

維他奶 山水 蒸煮有機嫩豆腐 香港特區 MOP$7.5

周黑鴨 鹵豆腐乾（甜辣味） 中國內地 MOP$20.9

中華 黃金豆腐 台灣地區 MOP$17

勁仔 醬香味厚豆干 中國內地 MOP$8.2



腐竹豆腐推薦2026︱禁用色素可致癌

根據澳門市政署食品安全專題網站資料，非食用染料並非食用色素，亦非食品添加劑，由於其色澤鮮艷、穩定性強、價格便宜等特點，過去被非法作為著色劑添加於食品中，以改善食品色澤。然而，非食用色素通常具有高毒性，甚至可能致癌、致畸或致突變性等問題，對食品安全構成重大隱患，因此禁止用於食品加工。

鹼性嫩黃及二甲基黃均屬工業用染料，長期攝入可能對人體健康造成傷害。根據澳門第5/2024號行政法規《食品中食品添加劑使用標準》規定，腐竹及豆腐食品不得檢出上述兩種禁用色素。測試結果顯示，全部15款樣本均未有驗出鹼性嫩黃及二甲基黃，符合澳門相關法規要求。

腐竹豆腐推薦2026︱重金屬鉛恐傷肝腎

另外，重金屬鉛同樣會對人體健康造成危害，若短時間內攝入大量鉛會導致消化系統不適、貧血，甚至致命；而長時間攝入低劑量的鉛則會損害肝臟及腎臟，尤其對兒童的智力發展構成不良影響。

根據澳門第23/2018號行政法規《食品中重金屬污染物最高限量》規定，腐竹及豆腐食品中的重金屬鉛最高限量為0.5mg/kg。檢測結果顯示，全部15款樣本均未檢出重金屬鉛，同樣符合澳門相關法規要求。

腐竹豆腐推薦2026︱選購腐竹及豆腐5大建議

澳門市政署食品安全廳就有關腐竹及豆腐之選購及食用健康衛生建議如下：

應向信譽良好的店舖購買腐竹及豆腐等豆製品。

選購預包裝豆腐時，應仔細閱讀包裝上的產品標籤，包括生產日期、保質期及確認儲存條件要求，避免選購包裝已脹氣的食品。

盡快食用散裝或已開封的豆腐，不應食用外觀異常或發出異味的食品。

腐竹其質地為乾燥有韌性，不易折斷，若已發潮、有霉斑及哈喇味（油膉味）等，則不宜購買或食用。

腐竹需存放於陰涼乾燥處，避免受潮，食用前需充分浸透並徹底煮熟才可食用。

同場加映：18款豆漿營養圖鑑

豆漿是素食者或有乳糖不耐症的人士，取代牛奶的好選擇。「Wellbeans」註冊營養師日前在IG專頁分享市面上常見18款豆漿全圖鑑，詳細列出產品營養價值，並推薦高鈣低脂控糖之選。

18款豆漿營養圖鑑

壹品 無糖豆漿

卡路里：29kcal

碳水化合物：1.5g

蛋白質：2.4g

脂肪：1.5g

糖分：0.8g

㊣：低脂、控糖之選

日昇 無糖豆漿

卡路里：33kcal

碳水化合物：1.3g

蛋白質：2.9g

脂肪：1.9g

糖分：0g

㊣：控糖之選

豆腐主義 有機黃豆無糖豆漿

卡路里：33kcal

碳水化合物：0.6g

蛋白質：3.3g

脂肪：1.9g

糖分：0.5g

㊣：控糖之選

丸三 低卡路里原味豆漿

卡路里：35kcal

碳水化合物：1.5g

蛋白質：2.8g

脂肪：2g

糖分：1.2g

㊣：控糖之選

維他奶山水 高鈣低糖鮮豆漿

卡路里：38kcal

碳水化合物：4g

蛋白質：2g

脂肪：1.5g

糖分：3.8g

㊣：高鈣、低脂、控糖之選

壹品 無添加黑芝麻豆漿

卡路里：42kcal

碳水化合物：5.9g

蛋白質：2.4g

脂肪：1g

糖分：4.8g

㊣：低脂、控糖之選

維他奶山水 無添加糖鮮豆漿

卡路里：43kcal

碳水化合物：1.7g

蛋白質：3.6g

脂肪：2.4g

糖分：0.9g

㊣：控糖之選

百福 高鈣低糖鮮豆漿

卡路里：46kcal

碳水化合物：4.8g

蛋白質：2.1g

脂肪：2g

糖分：4.3g

㊣：高鈣、控糖之選

維記 低糖鮮豆漿

卡路里：48kcal

碳水化合物：4.2g

蛋白質：3.2g

脂肪：2g

糖分：4g

㊣：控糖之選

豆腐主義 有機黃豆豆漿

卡路里：49kcal

碳水化合物：4.8g

蛋白質：2.9g

脂肪：2g

糖分：4.7g

㊣：控糖之選

壹品 原味豆漿

卡路里：50kcal

碳水化合物：7g

蛋白質：2.8g

脂肪：1.2g

糖分：7g

㊣：低脂之選

豆腐主義 有機黃豆黑芝麻豆漿

卡路里：51kcal

碳水化合物：6.5g

蛋白質：2.6g

脂肪：1.6g

糖分：5.6g

維記 特濃豆味鮮豆漿

卡路里：56kcal

碳水化合物：6.4g

蛋白質：3.2g

脂肪：2g

糖分：6g

維他奶山水 有機黑豆低糖鮮黑豆漿

卡路里：56kcal

碳水化合物：5.5g

蛋白質：3.2g

脂肪：2.3g

糖分：5g

維他奶山水 有機黃豆鮮豆漿

卡路里：60kcal

碳水化合物：6.5g

蛋白質：3.2g

脂肪：2.3g

糖分：6g

百福 高鈣鮮豆漿

卡路里：60kcal

碳水化合物：6.3g

蛋白質：3.2g

脂肪：2.4g

糖分：5.9g

㊣：高鈣之選

日昇 無糖豆漿

卡路里：63kcal

碳水化合物：7.9g

蛋白質：3.8g

脂肪：2.1g

糖分：6.3g

資料來源：「Wellbeans」註冊營養師

「Wellbeans」營養師列舉低脂和低糖定義，供大家選購時參考：

低脂：脂肪 <1.5g/100ml

低糖：糖份 <5g/100ml

【高鈣之選】

1. 維他奶山水 高鈣低糖鮮豆漿

2. 百福 高鈣低糖鮮豆漿

3. 百福 高鈣鮮豆漿

【低脂之選】

1. 壹品 無糖豆漿

2. 維他奶山水 高鈣低糖鮮豆漿

3. 壹品 無添加黑芝麻豆漿

4. 壹品 原味豆漿

【控糖之選】

1. 壹品 無糖豆漿

2. 日昇 無糖豆漿

3. 豆腐主義 有機黃豆無糖豆漿

4. 丸三 低卡路里原味豆漿

5. 百福 無添加糖鮮豆漿

6. 維他奶山水 高鈣低糖鮮豆漿

7. 壹品 無添加黑芝麻豆漿

8. 維他奶山水 無添加糖鮮豆漿

9. 百福 高鈣低糖鮮豆漿

10. 維記 低糖鮮豆漿

11. 豆腐主義 有機黃豆豆漿

同場加映：常見豆製品營養成分比較

台灣營養師林俐岑曾在Facebook專頁中分享，豆類、魚類、蛋類及肉類食物能為人體提供優質蛋白質，當中又以植物性大豆蛋白最為優先，大豆及其相關製品，冨含蛋白質、纖維、大豆異黃酮等營養素，不過豆製品種類多樣，熱量、脂肪含量有高有低，不同人士應按需求選擇。

無糖豆漿(以一份為基準)

一份可食重量：190毫升

熱量(卡路里)：67

蛋白質(克)：6.8

脂肪(克)：3.6

碳水化合物(克)：1.3

膳食纖維(克)：2.5

鈣(毫克)：27

枝竹(以一份為基準)

一份可食重量：30毫升

熱量(卡路里)：63

蛋白質(克)：7.6

脂肪(克)：3.3

碳水化合物(克)：0.7

膳食纖維(克)：0.2

鈣(毫克)：19

傳統豆腐(以一份為基準)

一份可食重量：80毫升

熱量(卡路里)：70

蛋白質(克)：6.8

脂肪(克)：2.7

碳水化合物(克)：4.8

膳食纖維(克)：0.5

鈣(毫克)：112

豆乾(以一份為基準)

一份可食重量：40毫升

熱量(卡路里)：64

蛋白質(克)：7.0

脂肪(克)：3.4

碳水化合物(克)：1.4

膳食纖維(克)：1.3

鈣(毫克)：274

百頁豆腐(以一份為基準)

一份可食重量：70毫升

熱量(卡路里)：137

蛋白質(克)：9.4

脂肪(克)：3.9.2

碳水化合物(克)：4.4

膳食纖維(克)：0.3

鈣(毫克)：23

資料來源：營養師林俐岑

同場加映：10款加鈣無糖豆奶

尚營坊營養師團隊曾指出，鈣質是構成骨骼及牙齒的主要元素，負責神經傳送、肌肉收縮、血液凝結等功能。若長期鈣質攝取不足，會令骨骼的鈣質不斷流失，導致骨質疏鬆症或骨質軟化症。為此，營養師團隊推介10款加鈣無糖豆奶，提供給想透過飲豆奶補充鈣質的人士選擇。

高鈣之選

營康 高鈣奧米加鮮豆漿

營養成分

鈣質：500mg

熱量：93kcal

蛋白質：10g

脂肪：4.5g

糖：2g



Soy Dream豆奶

營養成分

鈣質：354mg

熱量：104kcal

蛋白質：10g

脂肪：5g

糖：4g



So Good加鈣低糖豆漿

營養成分

鈣質：300mg

熱量：113kcal

蛋白質：8.5g

脂肪：3.3g

糖：5.1g



Alpro 無糖豆漿

營養成分

鈣質：300mg

熱量：82.5kcal

蛋白質：8.3g

脂肪：4.5g

糖：0g



馬莎 純素加鈣無糖豆乳

營養成分

鈣質：300mg

熱量：82.5kcal

蛋白質：7g

脂肪：4.8g

糖：1.3g



鈣思寶 高鈣無糖原味豆奶

營養成分

鈣質：300mg

熱量：55kcal

蛋白質：4.5g

脂肪：3g

糖：0g



Casino Bio 有機高鈣豆奶飲品

營養成分

鈣質：300mg

熱量：82.5kcal

蛋白質：8g

脂肪：4.5g

糖：1g



Orasi無糖大豆飲品

營養成分

鈣質：300mg

熱量：85kcal

蛋白質：8.3g

脂肪：5g

糖：0g

Natura 無糖豆奶

營養成分

鈣質：300mg

熱量：80kcal

蛋白質：8g

脂肪：3.5g

糖：2g

Joya豆奶

營養成分

鈣質：300mg

熱量：82.5kcal

蛋白質：7.5g

脂肪：4g

糖：0g

*以每杯250ml計算

資料來源：尚營坊

同場加映：破解食用豆製品10大迷思

台灣腫瘤科醫生吳教恩在個人Youtube頻道發布影片，指出不少患乳癌或其他婦科癌症的病人，如子宮內膜癌，對於食用豆製品致癌有很大的誤解。他解釋，大豆異黃酮雖被稱為「植物性雌激素」，但其分子結構與人體雌激素不同，且活性僅有人體雌激素的千分之一至萬分之一。更重要的是，其主要作用於β型雌激素受體，反而能抑制細胞過度生長，與會刺激癌細胞的α型受體作用機制完全相反，因此適量攝取天然豆製品不會增加癌症風險。

吳教恩釐清10大誤解，強調食用豆製品並不會直接致癌或增加患上乳癌風險：

1. 乳癌不能喝豆漿？

適量攝取可能具保護作用。

2. 吃豆腐補充雌激素？

植物雌激素非人體荷爾蒙，效果非常弱。

3. 豆製品會增加荷爾蒙相關癌症復發？

無證據顯示增加復發率。

4. 豆腐比豆漿安全？

兩者差異不大，總量控制即可。

5. 服用荷爾蒙藥物忌豆製品？

治療期間仍可適量食用，毋須戒食避免營養不良。

6. 如何選擇豆製品攝取優質營養素？

應選天然黃豆製品，如豆腐、豆漿，避免選擇加工豆製品，如麻辣豆乾，因製作食品的過程中會加入其他調味和添加劑量，影響其營養價值。

7. 選擇豆製品最好選擇無糖？

糖分影響與異黃酮無關，但建議選無糖，避免攝取過多精緻糖。

8. 可以吃納豆嗎？

可以，但納豆屬於發酵食品，腸胃功能不好人士小心脹氣。

9. 乳癌康復後可大量攝取豆製品？

建議依照世衛建議，一般成年人每日建議攝取25克大豆蛋白，以飲食均衡為原則。

10. 需要再服用大豆異黃酮保健品？

不建議，因濃縮補充劑恐劑量過高，過度刺激細胞，服用前最好諮詢醫生建議。

同場加映：黃豆益處多 豆漿有助穩定血糖、預防癌症

參考消委會資料，豆漿是用大豆（又稱黃豆）製成，含豐富蛋白質、多元不飽和脂肪（奧米加3和奧米加6）、礦物質和維他命（尤其是維他命B）。大豆的飽和脂肪含量低，亦不含膽固醇，屬低升糖指數（low glycemic index，簡稱low GI index）食物，即是其碳水化合物會慢慢被消化成為血糖，有助糖尿病患者保持血糖水平穩定。

另有研究顯示，大豆異黃酮有助降低壞膽固醇水平、減低患上乳癌的風險和預防骨質疏鬆。但消委會亦有提醒，要注意市面有些豆漿飲品會添加奶類成分，如脫脂奶粉或乳固體，選購時要看清楚配料表。此外，有些產品會添加糖，為減低糖分攝取量，宜揀選低糖或無糖產品。

黃豆4大好處

1.預防癌症

大豆異黃酮可降低激素相關癌症風險，例如乳癌和前列腺癌。黃豆中的異黃酮主要為「金雀異黃素」，高濃度的金雀四黃素可抑制乳腺癌細胞生長。

2.預防糖尿病

大豆異黃酮可增加胰島素敏感性，吸收更多葡萄糖進入細胞轉化成能量，可以降低糖尿病發生。

3.預防骨質疏鬆

更年期女性因缺乏雌激素，容易造成鈣質極速流失，骨本逐漸消耗，導致骨質疏鬆。大豆異黃酮屬於一種植物性雌激素，可幫助停經婦女維持骨質密度。

4.預防心臟病

黃豆病白可降低膽固醇，有肋減低心臟病風險，同時亦可增加高密度脂蛋白膽固醇，這被視為一種「好的膽固醇」，可預防血管阻塞。

資料來源:台灣營養師林圓真