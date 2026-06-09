性病傳播｜HPV播毒渣男惹恐慌，共用健身器材會否感染？醫生拆解迷思

TVB節目《東張西望》連日來報道一宗「播毒渣男」事件，引發全港關注。一名年僅21歲、自稱是籃球教練的「H先生」，被多名女子指控懷疑在隱瞞患有HPV（人類乳頭瘤病毒）的情況下，與不同女性發生不安全性行為，導致多人受感染。由於幾位事主均為同一間健身中心的常客，報道出街後隨即引起全城恐慌，涉事健身中心亦聯絡《東張西望》作出詳細回應。

東張西望播毒男｜HPV播毒渣男引全城恐慌

HPV「播毒渣男」事件引起廣泛關注，令不少有健身習慣的市民陷入「恐慌」，擔心在健身室共用器材會增加感染風險，網上更流傳涉事健身中心已淪為「死場」。為解除公眾疑慮，《東張西望》於6月4日播出相關跟進報道。涉事健身中心亦有主動聯絡節目，指出事件與中心並無直接關連，並強調已全面提升場內的防疫及消毒級別。

該健身中心引述醫學文獻指出，HPV主要經由親密皮膚及黏膜直接接觸傳播，尤其與性接觸有關，並強調病毒「不會經由空氣、汗水或器械而傳播」。中心重申：「目前並無任何證據顯示本中心與相關感染個案有直接關連。」

涉事健身中心表示，現時各分店已配備專業消毒設施，每月定期為健身器材、更衣室及公共空間進行消毒，並為器材加上「專利長效抗菌塗層」，會按照情況適時檢視及進一步加強清潔與消毒安排。

HPV「播毒渣男」事件引起廣泛關注。（影片截圖）

不少有健身習慣的市民陷入「恐慌」，擔心在健身室共用器材會增加感染風險。（影片截圖）

網上更流傳涉事健身中心已淪為「死場」。（影片截圖）

不少有健身習慣的市民陷入「恐慌」，擔心在健身室共用器材會增加感染風險。（影片截圖）

涉事健身中心表示，會按照情況適時檢視及進一步加強清潔與消毒安排。（影片截圖）

曾醫生指出，事件中的「播毒渣男」所患的性病屬黏膜型，必須經由性接觸才可傳播。（影片截圖）

至於皮膚型HPV，則可透過赤腳行經公共設施，如浴室、洗手間等地方，且皮膚有傷口的情況下才會感染。（影片截圖）

他又特別提醒，一般酒精搓手液無法殺滅HPV。（影片截圖）

東張西望播毒男｜醫生拆解HPV傳播迷思

本港感染及傳染病科專科醫生曾祈殷在節目中講解HPV的傳播途徑。他指出，HPV主要分為「皮膚型」及「黏膜型（生殖器）」兩大類，事件中的「播毒渣男」所患的性病屬於黏膜型，必須經由性接觸才可傳播，絕不會透過非性接觸途徑（如觸碰健身器材、公共設施等）傳播。

至於皮膚型HPV，則可透過赤腳行經公共設施，如浴室、洗手間等地方，且皮膚有傷口的情況下才會感染。不過曾醫生強調，這只會引致普通皮膚疣，並非性病。他又特別提醒，一般酒精搓手液無法殺滅HPV，最有效的方法是在接觸公共設施後徹底用梘液洗手，或使用經稀釋的漂白水進行清潔。

東張西望播毒男｜涉事中心有分店突暫停營業深層清潔

在2日晚播出的追訪片段中，H先生為了避開三名女受害人陳小姐、劉小姐及黃小姐，以及節目主持人甘詠寧的質問，一度跑入一間健身中心。不過，原來三名受害人同為該中心會員，隨即跟隨入內繼續對質。這幕「三女追罵一男」的激烈場面在網上瘋傳，成為網民熱議話題。

其後，疑似該健身中心的大埔分店在社交平台發出通告，表示將會進行深層清潔，並暫時停止營業。由於時間上的巧合，隨即引起網民熱議，不少人猜測此舉是否與H先生的「播毒」風波有關，亦有網民討論HPV的傳播途徑，提醒公眾注意風險。

疑似該健身中心的大埔分店在社交平台發出通告，表示將會進行深層清潔，並暫時停止營業。（Threads圖片）

東張西望播毒男｜遭三女當街對質 H先生終承認染病拒道歉

今次事件源於三名女受害人向《東張西望》報料。她們透露，指H先生利用交友平台及工作便利到處結識年輕女性。他與多名女子發展親密關係期間，均向對方聲稱彼此是「一對一」的關係。然而，他實際上同時與多名女子維持親密關係，且在性行為過程中未有採取任何安全措施，散播高危HPV等性病。一度失去蹤影的H先生最終被設局引出來，當街面對《東張西望》主持人甘詠寧及三位苦主的質問。

經主持人及苦主再三嚴厲追問「到底有沒有HPV」後，H先生最終鬆口承認自己體內「有中」HPV病毒。當被問到為何明知染病仍要瘋狂約會、欺騙新相識的女生時，他無法解釋，啞口無言。

東張西望播毒男｜苦主激動控訴治療痛苦 H先生拒道歉

H先生親口承認染病後，三名苦主的情緒徹底被點燃。有人當場憶述因感染性病而要接受治療的痛苦經歷，崩潰控訴：「點解我驗完知道中咗之後，你仲搵其他女仔搞嘢呀」、「我抽組織下面流幾多血呀」、「你知唔知抽組織幾痛呀」、「食嗰隻藥係好噁心，嗰陣我日日嘔」。

東張西望播毒男｜藉詞遁入健身室 事後一直「潛水」

眼見在街上被圍剿無法離開，H先生轉身走入他「原本赴約」的健身室企圖逃避。不過，由於三名苦主同樣是該健身中心會員，眾人尾隨入內後繼續對質。

然而，H先生再以「拖字訣」應對，辯稱事情已過去兩個多月，自己已忘記細節，需要時間整理。他離開前曾向主持人留下聯絡電話，聲稱願意日後再接受訪問交代詳情。不過據節目組透露，直至該集節目截稿為止，H先生一直未有再作任何回覆及現身。

面對三女的指控，H先生起初不承認有性病，未有正面回應。整個對質過程中，他不但沒有正眼看過三名受害人，接受主持人訪問時更露出冷笑。即使其後親口承認患有性病，他全程未有表現出任何悔意，亦沒有向三名被他傳染的女子道歉。

三名苦主痛斥H先生完全忽視對她們造成的傷害，指他帶着病毒，每日卻依然活得開心，不斷在網上物色新對象「播毒」，直指他泯滅人性。同時寄望透過今次挺身而出，提醒全港女性提防此人，以及不要忽視感染性病的風險。

東張西望播毒男｜醫生拆解HPV型號差異：不排除各自經其他性伴侶感染

本港感染及傳染病科專科醫生曾祈殷在節目中指出，HPV病毒輕則引致俗稱「椰菜花」的濕疣，重則可演變成癌前病變，其中型號11和16具高致癌風險。

對於幾位受害人感染HPV型號存在不同的情況，曾醫生提出兩個合理的可能性：

第一個可能性：幾位女性各自透過其他性伴侶，感染了這些HPV病毒。

第二個可能性：該男性雖然帶有病毒，但部分女性憑藉自身的免疫系統成功清除了該病毒，因而呈現不同結果。

此外，部分性病病原體例如衣原體或支原體，約有10%至20%人士在感染一段時間後會自我痊癒，變成「無症狀帶菌者」而不自知，因此臨床上很難單憑一張化驗報告斷定誰才是源頭。同時，由於H先生提交的是一份尿液化驗報告，專家指出男性檢測此類病毒若只採用驗尿而非試紙方式，精準度會大打折扣，極容易出現「假陰性」結果。

同場加映｜男女均會感染HPV

本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄曾受訪解釋，HPV病毒很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，只要身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等機會受到感染。

HPV病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

性病危機｜「椰菜花」常見病徵

據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

「椰菜花」的常見徵狀

男性患者：陰莖、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒

女性患者：外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒，患者一般難以察覺。當生長在女性的子宮頸，則可能會引致輕微出血。

資料來源：衞生防護中心

性病危機｜4招預防感染

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

胡醫生續指，椰菜花主要經由性接觸傳播，即使沒有插入式行為，與性器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。他提醒可從4招預防感染：

4招預防感染椰菜花

1. 安全性行為，減低傳染的風險

2. 與一名非感染的伴侶保持單一的性關係

3. 正確使用安全套

4. 在未有性行為前，接種預防HPV的疫苗

資料來源：皮膚科專科醫生胡惠福