歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
30
五月
荃灣南豐紗廠｜南豐集團「世界之約」呈獻年度企劃「約好織物祭」 唱作歌手陳蕾近三米高大型鉤織作品《荒島之幻象》震撼登場 編織跨界創作新視野 荃灣南豐紗廠｜南豐集團「世界之約」呈獻年度企劃「約好織物祭」 唱作歌手陳蕾近三米高大型鉤織作品《荒島之幻象》震撼登場 編織跨界創作新視野
商場活動 展覽
荃灣南豐紗廠｜南豐集團「世界之約」呈獻年度企劃「約好織物祭」 唱作歌手陳蕾近三米高大型鉤織作品《荒...
推介度：
30/05/2026 - 05/07/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己
素食
食得有營
健康好煮意

暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　站在車站，雙手提着一大袋從商場買回來的東西。沒想到明明天氣還好的傍晚，突然迎來一場大暴雨。不知道你有沒有發現？現在的雨下得有點狂。等待車子的時候，頭上才感受到一滴滴的小雨點，不到三分鐘，雨便狠狠地降下，讓雙手滿是東西的我，根本來不及撐起雨傘。

 

　　好不容易騰出一隻手來撐起雨傘，但車子還沒來。站着站着，風緊隨大雨而來。看見街燈下的光影，雨在風的加持下，更是瘋狂地橫掃着。「看來手上的雨傘快要撐不住了。」心知不妙，我馬上走到大樓的屋簷底下。可惜，雨水沒有放過這個可以發狂的機會，藉着駛過的車子，弄得行人路上水花四濺，途人爭相躲避。

 

　　車子終於來了。沒等它停穩，我已經急不及待地跳上車。濕透的頭髮、沾了雨水的肩膀，還有佈滿雨點的袋子……情況顯得非常狼狽。不過，最近似乎都是這樣，跳上車不久、或是回到家不久，雨就變小，甚或停了下來。這大自然就像《伊索寓言》裏的北風與太陽，一時烈日酷熱非常，一時暴雨狂灑不停……看來，厄爾尼諾真的壯大了。

 

甘香豆腐柳條（2人份）

 

暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

 

時間：45分

材料：

 

暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

 

板豆腐 1個/ 本菇 半包/ 小燈籠椒（甜椒紅，橙色）各1個/ 青葱 1束（把）/ 薑 1塊

 

調味：

鹽 1茶匙 / 豉油（醬油）半湯匙/ 糖 半茶匙/ 醋 1湯匙/ 七味粉 半湯匙/ 茴香粉 半茶匙/ 肉桂粉 半茶匙/ 麻油 1湯匙/ 鷹粟粉 3湯匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 湯碗/ 茶匙/ 廚房紙巾/ 大沙律（拉）碗/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 木筷子/木舀

 

步驟：

1.    清洗青葱，切去根部，切成粒（丁，如圖）。

 

暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

 

2.    切去本菇的根部，再切成粒（丁，如圖）。

 

暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

 

3.    挖走小燈籠椒（甜椒紅，橙色）的籽和蒂，沖洗後，切成粒（丁，如圖）。

 

暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

 

4.    刨走薑的皮，沖洗後，切成粒（丁）。

5.    用廚房紙巾吸走板豆腐多餘的水份（如圖）。

 

暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

 

6.    切成小塊後，放入大沙律（拉）碗中，用木舀壓碎，加入步驟1-4，和調味料，攪拌均勻（如圖）。

 

暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

 

7.    舀出2湯匙的步驟6，揉搓成柳條（如圖），至所有步驟6都做完。

 

暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

 

8.    以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），煮沸2湯匙的食油，將步驟7煎成金黃色（如圖）。

 

暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

 

筆記：

1.    青葱有提升免大力的槲皮素。

2.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

3.    豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

Tags:#素食#素食譜#營養#食譜#甘香豆腐柳條#板豆腐#本菇#小燈籠椒#甜椒#暴雨#天氣#厄爾尼諾
Add a comment ...Add a comment ...
素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡滋味
更多走肉廚房文章
素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡滋味
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處