暴雨後暖心料理：甘香豆腐柳條　療癒狼狽的自己

站在車站，雙手提着一大袋從商場買回來的東西。沒想到明明天氣還好的傍晚，突然迎來一場大暴雨。不知道你有沒有發現？現在的雨下得有點狂。等待車子的時候，頭上才感受到一滴滴的小雨點，不到三分鐘，雨便狠狠地降下，讓雙手滿是東西的我，根本來不及撐起雨傘。

好不容易騰出一隻手來撐起雨傘，但車子還沒來。站着站着，風緊隨大雨而來。看見街燈下的光影，雨在風的加持下，更是瘋狂地橫掃着。「看來手上的雨傘快要撐不住了。」心知不妙，我馬上走到大樓的屋簷底下。可惜，雨水沒有放過這個可以發狂的機會，藉着駛過的車子，弄得行人路上水花四濺，途人爭相躲避。

車子終於來了。沒等它停穩，我已經急不及待地跳上車。濕透的頭髮、沾了雨水的肩膀，還有佈滿雨點的袋子……情況顯得非常狼狽。不過，最近似乎都是這樣，跳上車不久、或是回到家不久，雨就變小，甚或停了下來。這大自然就像《伊索寓言》裏的北風與太陽，一時烈日酷熱非常，一時暴雨狂灑不停……看來，厄爾尼諾真的壯大了。

甘香豆腐柳條（2人份）

時間：45分

材料：

板豆腐 1個/ 本菇 半包/ 小燈籠椒（甜椒紅，橙色）各1個/ 青葱 1束（把）/ 薑 1塊

調味：

鹽 1茶匙 / 豉油（醬油）半湯匙/ 糖 半茶匙/ 醋 1湯匙/ 七味粉 半湯匙/ 茴香粉 半茶匙/ 肉桂粉 半茶匙/ 麻油 1湯匙/ 鷹粟粉 3湯匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 湯碗/ 茶匙/ 廚房紙巾/ 大沙律（拉）碗/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊（鍋）鏟/ 木筷子/木舀

步驟：

1. 清洗青葱，切去根部，切成粒（丁，如圖）。

2. 切去本菇的根部，再切成粒（丁，如圖）。

3. 挖走小燈籠椒（甜椒紅，橙色）的籽和蒂，沖洗後，切成粒（丁，如圖）。

4. 刨走薑的皮，沖洗後，切成粒（丁）。

5. 用廚房紙巾吸走板豆腐多餘的水份（如圖）。

6. 切成小塊後，放入大沙律（拉）碗中，用木舀壓碎，加入步驟1-4，和調味料，攪拌均勻（如圖）。

7. 舀出2湯匙的步驟6，揉搓成柳條（如圖），至所有步驟6都做完。

8. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），煮沸2湯匙的食油，將步驟7煎成金黃色（如圖）。

筆記：

1. 青葱有提升免大力的槲皮素。

2. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

3. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。