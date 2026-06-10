過敏重災區｜室內才是過敏重災區？天然過敏剋星5層功效，助你從根源截斷過敏反應！

炎炎夏日，一出門就汗流浹背，一回家就躲進冷氣房，相信是不少港人夏天的日常寫照。然而，你有沒有發現，明明逗留在室內的時間更長，鼻敏感和濕疹反而比冬天更嚴重？打噴嚏、流鼻水、皮膚痕癢紅腫，這些症狀在夏天似乎沒有離開過，你有同感嗎？原來，真正的致敏原陷阱，並非只在戶外，更一直潛伏在你的日常室內空間之中。

潮濕炎熱 ＝ 塵蟎與黴菌的完美繁殖場

香港的夏天常以「濕、熱」見稱，天文台數據顯示，每年5至9月，本港平均相對濕度維持在80%以上，氣溫亦長期徘徊於30°C水平。這種潮濕高溫的環境，正是室內致敏原急速繁殖的完美溫床。

當室內相對濕度超過70%，塵蟎的繁殖速度便會急劇加快。而牠們的主要食物，正是人類和寵物每日自然脫落的皮屑。床褥、枕頭、梳化、毛公仔，這些都是我們每天長時間接觸的地方和物件，亦都是容易聚集塵蟎的密集聚居地。而塵蟎及其排泄物，正是誘發過敏性鼻炎和濕疹的主要致敏原！

除了塵蟎，黴菌同樣在潮濕環境中迅速蔓延。浴室牆角、窗框邊緣、衣櫃背後，以及最容易被忽略的冷氣機過濾網和出風口，只要通風不良又長期潮濕，便會累積黴菌孢子。若沒有定期清潔冷氣機過濾網，每次啟動冷氣，積聚在機內的黴菌孢子便隨著冷風在密閉的室內反覆循環，刺激人體呼吸道和皮膚。

洋葱素：來自大自然的過敏剋星

洋葱素，又稱槲皮素，是一種天然存在於多種蔬果中的植物類黃酮。它在洋葱的外層、蘋果皮、西蘭花、藍莓等食物中都可以找到，是植物自我保護的天然色素，同時賦予這些蔬果鮮明的色澤。對人體而言，洋葱素是一種強效的天然抗氧化劑。

拆解洋葱素的5層功效

● 對抗濕敏及鼻敏

洋葱素，又稱「天然抗組織胺」，能平衡體內細胞的組胺酸，同時抑制肥大細胞、嗜鹼性白血球等免疫細胞釋放過多的組織胺，從而達致紓緩及減少過敏反應，如流眼淚、皮膚痕癢、打噴嚏或流鼻水等症狀。

● 增強免疫力

洋葱素能抵抗體內的自由基侵害，保護細胞DNA，防止有害物質突變，抑制細菌，強化免疫。英國知名《實驗與臨床研究雜誌》曾發表一項研究，指出洋葱素的抗氧特性能對抗有害細胞的生長，從而為身體築起一道天然的防禦屏障，減少病原體入侵的機會。

● 增強肺部功能

空氣中的各類污染物，尤其吸煙或吸入二手煙、經常暴露於烹調的油煙下或長時間接觸有毒物質如瀝青或石油等，都會容易引起肺部問題。洋葱素能阻止病毒複製及離開細胞，修補受損細胞，維持肺部健康。另外，有胸腔醫學期刊公佈一項針對男性肺功能測試，分析其5年的生活作息及病史，發現愛吃蘋果的測試對象肺部功能較健康，研究人員推測蘋果內的洋葱素乃最大護肺功臣。

● 保護心臟 防三高

洋葱素可促進血管內皮釋放一氧化氮，讓冠狀動脈舒張，增加心肌供血；同時抑制血小板過度凝集，減少血栓形成風險，預防心肌梗塞。另外，其強大的抗氧化與抗發炎能力，更能保護血管壁免受自由基損傷，減緩動脈粥樣硬化，並穩定硬化斑塊，從根本降低致命性心血管疾病的機率。

● 改善認知障礙症

研究發現，洋葱素（槲皮素）能降低澱粉樣蛋白b1-42的積累，有助改善部分認知障礙症患者的記憶及學習能力。澱粉樣蛋白b1-42被視為是引致阿爾茲海默氏症（Alzheimer’s Disease）的主要成因之一。

單靠食物攝取洋葱素，足夠嗎？

雖然不少蔬果都含有洋葱素，但要達到研究中所指的每日500至1000毫克有效劑量，單靠日常飲食幾乎不可能。以每100克紅洋葱僅含約40毫克洋葱素計算，每日需進食超過1至2公斤紅洋葱才能達標。

因此，選用洋葱素補充劑是更直接有效的選擇。

每次換季，都是一次提醒，讓我們重新審視自己的生活環境和身體狀態。與其被動地忍受過敏帶來的不適，不如主動為身體提供更好的支援，在潮濕悶熱的日子裏，依然保持輕爽與舒適。