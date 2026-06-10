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抗癌運動｜1種運動做45分鐘，乳癌細胞生長慢3成，有效激發天然抗癌激素
健康Tips

抗癌運動｜1種運動做45分鐘，乳癌細胞生長慢3成，有效激發天然抗癌激素

健康解「迷」
健康解「迷」

　　生病後多動反而促進復原？一項針對乳癌康復者的研究指出，每天做1種運動45分鐘，可以激發體內天然抗癌激素，「最惡乳癌」乳癌細胞生長慢約3成，大大降低乳癌復發風險。

 

抗癌關鍵｜三陰性乳癌最難纏易復發

 

　　台灣復健科醫生王思恒在其Facebook專頁發文指出，三陰性乳癌被稱為「最惡乳癌」，復發風險最高，因為雌激素、黃體素、HER2三種受體都是陰性，除了化療，沒辦法吃荷爾蒙藥、也沒有標靶藥物可以打，治療選擇相對少，復發風險也比較高。

 

抗癌關鍵｜重訓組 vs HIIT組 後者運動45分鐘效果顯著

 

　　王思恒表示，2025年發表於知名期刊《Breast Cancer Research and Treatment》的一項研究，找來32位平均58歲的乳癌康復者，他們都已完成手術、化療或放療至少4個月以上。受試者被隨機分成兩組，分別進行一次45分鐘的運動：

 

　　● 重訓組：進行8個高強度動作，強度達80% 1RM，每組5下，做5組

　　● HIIT組（高強度間歇運動）：衝刺30秒、休息30秒，7個循環為一輪，連續進行4輪

 

　　研究人員分別在運動前、運動完當下、運動完30分鐘為受試者抽血，接着將血清滴進培養皿，裏面裝的是三陰性乳癌細胞，培養72小時後觀察結果。

 

抗癌關鍵｜HIIT組抑制效果達29%

 

　　結果發現，兩組運動後的血清都成功抑制了癌細胞生長，兩者運動完當下運動後30分鐘：

 

　　● 重訓組癌細胞生長速度減少21%仍減少19%

　　● HIIT組癌細胞減少20%抑制效果達29%

 

抗癌關鍵｜肌肉是「小型內分泌器官」 釋放抗癌激素

 

　　王思恒指出，實驗特地挑選最難纏的三陰性乳癌細胞，若能被運動後的血液壓制20至30%，代表運動時身體會釋放自體天然的抗癌激素。運動時肌肉不只是在出力，其實還扮演了小型內分泌器官的角色，會把「肌肉激素（myokines）」擠進血液裏。實驗也發現，4種與抑制癌細胞有關的激素均獲得提升。

 

　　研究團隊推測，HIIT高強度間歇運動會在短時間內讓腎上腺素瞬間飆升，直接啟動了肌肉的開關，把抗癌激素的分泌量打到最高點。

 

抗癌關鍵｜運動只是輔助 不能取代正規治療

 

1. 培養皿實驗≠人體內療效

 

　　研究雖然振奮人心，但癌細胞在培養皿中長得慢，不等於「在人體內就一定能完全殺死癌細胞」。

 

2. 常規治療絕對是主力

 

　　手術、化療、放療、抗荷爾蒙治療才是抗癌的核心，運動只是「最強輔助」，絕對不能取代正統醫療。

 

3. 量力而為，先諮詢醫生

 

　　正在治療中或剛治療完想開始運動的病友，務必先和主診醫生、復健科或運動醫學專家討論，切勿自行盲目狂練。

 

延伸閱讀：癌後運動降低死亡風險31%

 

　　這並非第一份證實運動抗癌功效的研究。王思恒曾在其Facebook專頁發文，引述2025年發表於《GeroScience》期刊的大型統合分析指出，該研究統整151項前瞻性研究、涵蓋近150萬名癌症患者資料，結果發現運動能顯著降低死亡風險：

 

　　● 乳癌：死亡風險降低31%

　　● 大腸癌：降低29%

　　● 攝護腺癌：降低27%

　　● 肺癌：降低24%

 

　　運動之所以對癌症患者有益，可能與降低慢性發炎與氧化壓力、提升免疫監控功能、穩定粒線體與基因運作、減輕治療副作用等因素有關。

 

防癌食材｜4種平民抗癌食材

 

　　台灣營養師黃書宜在《如果云知道》節目中分享４種平民抗癌食材，包括大豆、金針菇、番薯葉及葱薑蒜。黃書宜逐一講解不同食材的營養及其防癌功效：

 

防癌食材｜大豆製品

 

　　黃書宜營養師首推的抗癌食材是大豆，包括黃豆、黑豆、毛豆及其製品如豆漿、豆腐、豆乾。坊間流傳大豆異黃酮可能會刺激腫瘤生長，尤其是婦科疾病。她澄清這些迷思，指出大豆異黃酮反而可抑制癌細胞生長，促進癌細胞凋亡。

 

　　根據國際期刊《營養前沿》的調查，每天增加25克大豆攝取量，整體癌症發生風險可降低4%。25克生豆約等於2湯匙，換算成豆漿約200毫升，豆腐則是半碗左右的量。黃書宜指出，每天攝取54克大豆製品能降低11%癌症風險。

 

防癌食材｜金針菇

 

　　金針菇作為便宜又常見的食材，具有顯著的抗癌效果。黃書宜引用2003年一項歷時15年的流行病學研究指出，種植金針菇的農民癌症死亡率比未種植者低39%，故此這批農民常吃金針菇，從而推斷金針菇有防癌功效。研究指出，金針菇含有多種抗癌成分：

 

　　● β-葡聚醣：可調節免疫系統，避免身體過度發炎

　　● 鞣花酸：可降低致癌物質被活化的機會

　　● 倍半萜：能抑制乳癌、肝癌、肺癌和胃癌等癌細胞的生長

 

　　黃書宜建議每天攝取煮熟的金針菇100克，並搭配其他多樣化蔬菜，以達到最佳防癌效果。

 

防癌食材｜番薯葉

 

　　黃書宜指，番薯葉如同「抗氧化百寶袋」，皆因其含有多種強效抗氧化成分，建議每天攝取烹調後的番薯葉半碗（約100克）：

 

　　● 多酚類（綠原酸）：可干擾癌細胞快速分裂

　　● 黃酮類（槲皮素）：抗氧化力是葡萄皮中白藜蘆醇的3倍，可強力抑制發炎

　　● 類胡蘿蔔素：如葉黃素和β-胡蘿蔔素，可清除自由基、降低氧化壓力，減少細胞傷害

 

防癌食材｜葱薑蒜

 

　　黃書宜指，葱、薑、蒜如同天然消炎藥，降低大腸直腸癌風險：

 

　　● 葱和蒜：富含有機硫化物，具有抗菌、抗發炎、提升免疫力的效果

　　● 薑：含有400多種植化素，如薑辣素、薑烯酚、薑烯酮等，可視為天然消炎止痛藥

 

　　不少養生美食都會加入薑烹調，黃書宜指出薑的抗癌價值在於它可以緩解關節炎、泌尿道感染等發炎情況，也能減緩化療引起的噁心嘔吐副作用，甚至可降低大腸直腸癌風險。她提醒，薑片只用來煮湯未必能夠完全吸收薑的防癌功效，要吃下去才真正有益。

 

防癌飲食｜營養師推薦「抗癌3寶」

 

　　台灣營養師劉怡里近日在個人Facebook專頁發文，指出天然辛香料中的薑、蔥及蒜是「抗癌3寶」，平日多吃有助抗癌及抗疲勞，而它們又各自具有不同功能。

 

抗癌3寶功效

 

1. 葱

　　● 含有硒，能降低胃液內的亞硝酸鹽含量、預防胃癌

　　● 可幫助合成具有抗氧化作用的麩胱甘肽

　　● 葱的氣味能降低人體內的氧化壓力，幫助代謝有害物質

　　● 有抗菌、抗發炎、舒張血管、維持腸道內好的菌群等功效

 

2. 薑

　　● 含有薑辣素及薑醇，前者k抗發炎和抗氧化的功能，有助於抑制腫瘤生成，後者則可抑制癌細胞轉移

　　● 市面上的薑大致上可分為子薑、老薑和甘薑，其中老薑的薑辣素會比子薑更多，甘薑的外皮則較為粗厚，通常會搭配中藥材一同煎煮

 

3. 蒜頭

　　● 含有蒜素和類黃酮，具有防止腫瘤增生的功能

　　● 可抑制致癌物亞硝胺，且能增強免疫力，對胃癌、大腸癌等癌症有預防作用

　　● 最有效的兩種吃法分別為生吃及將其浸泡在橄欖油中

　　● 有研究發現，將蒜頭保存在橄欖油中可增強植化素功能將蒜頭切開並靜置10至15分鐘，便會產生蒜素，抗癌效果更佳

 

資料來源：台灣營養師劉怡里

 

抗癌蔬菜｜12種最佳抗癌食物

 

　　台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

 

12大防癌食物

 

西蘭花、紅蘿蔔、豆類、莓果、堅果、橄欖油、薑黃、柑橘類水果、亞麻籽、番茄、大蒜、魚

 

資料來源：營養師程涵宇

 

健康養生｜6招防癌養生之道

 

　　內地中醫師常旭曾在社交平台「小紅書」拆解了6招防癌養生之道，呼籲平日應照顧好身體，勿要趁身體健康時肆無忌憚，一旦不幸患上大病，便恐「神醫都難救」。

 

養生防癌6大健康建議

 

1. 盡量在家用餐不點外賣

2. 少食零食，避免飲用奶茶及凍飲

3. 少食調味料及精製食物

4. 盡量食用新鮮食材

5. 少食燒烤及炸物

6. 不要抽煙飲酒

 

資料來源：中醫師常旭

 

Tags:#健康問題#健康養生#蔬果#癌症#乳癌#養生
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