歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
名人健康｜57歲馬德鐘突發入院，手背插喉右腳包紮全面停工
健康Tips
娛樂新聞

名人健康｜57歲馬德鐘突發入院，手背插喉右腳包紮全面停工

健康解「迷」
健康解「迷」

　　前TVB視帝、現年57歲的馬德鐘（馬神），早前宣布離巢後，積極經營社交平台，並頻頻到內地接洽劇集及商演，事業發展多元。然而，他近日突然在社交網站上載一張身在醫院，手背插喉、右腳被重重包紮的病床照片，透露其右腿出現嚴重狀況，需即時取消所有工作，情況引起外界擔憂。

 

馬德鐘驚爆入院曬病床照

 

　　近日馬德鐘突然在社交平台上載一張病床照，透露自己因腳患緊急入院，並在帖文中寫道：「人生總有第一次...從未試過這樣。」從照片中可見，他身穿病人服躺在病床上，左手手腕位置明顯插着喉管，而右腳膝蓋以下則被緊緊包紮着。他進一步透露，右腳由膝蓋至腳踝大範圍嚴重發炎腫脹，更需要接受抽積水治療，形容現時狀況「寸步難行，實在煎熬」。

 

　　由於身體突發不適，馬德鐘被迫取消原定的工作安排，當中包括原定於6月5日舉行的重大公開活動。他為此深感抱歉，並向主辦單位及公眾致歉：「還有非常抱歉無法以潮州大使身份，參加6月5日潮州節慶典，希望活動成功！期望下次再與大家見面。」

 

馬德鐘｜視帝馬德鐘驚爆入院 手背插喉管需抽積水全面停工：從未試過咁

馬德鐘｜視帝馬德鐘驚爆入院 手背插喉管需抽積水全面停工：從未試過咁

馬德鐘｜視帝馬德鐘驚爆入院 手背插喉管需抽積水全面停工：從未試過咁

 

曾自爆患強直性脊椎炎數十年

 

　　馬德鐘曾在個人YouTube頻道上載新影片，以「我的長期疾病」為題，自爆患上「強直性脊椎炎」幾十年。他憶述自己從小到大一直都沒甚麼不妥，年少時亦經常打排球、游泳、玩田徑，直至十幾二十歲左右腰部開始經常感到疼痛及僵硬：

 

　　瞓覺嘅時候成個腰，如果我保持姿勢唔郁嘅時候，好短時間背脊就會硬晒郁唔到，要撳住佢轉身先起得返身，慢慢企返起身都痛，都要等佢10分鐘，咁先紓緩到可以郁得返。但係當你一長時間唔郁，佢又會硬咗。

 

　　他透露，自己最初為此求醫時，連醫生都表示難以診斷，只當是運動勞損所致，又或是給他止痛藥；但到他2、30歲時情況越發嚴重，除了背痛之外，連呼吸時胸椎位置也會感到疼痛，「好似唞唔到氣咁」。後來有位醫生建議他去檢查「B27基因」，並指出這種基因會增加發炎性疾病的風險，懷疑他可能患有遺傳性的強直性脊椎炎，而檢查結果亦確實顯示他有B27基因。

 

　　之後馬德鐘接受照X光、電腦掃描（CT Scan）等檢查，發現其骨骼有很多位置已融合在一起，導致他失去活動能力，而正常情況下骨與骨之間應有虛位，讓人體可以郁動。為何會出現這種情況？他進一步解釋，B27基因令自身的抵抗能力發生錯誤，「本應佢係保護你，反而係佢覺得你嘅關節有啲外來物去侵襲你，佢就去咗保護呢個關節」，但他的關節實際上並未受侵襲，「變咗佢係攻擊緊我唔同嘅關節，每一次都喺唔同地方出現，腰呀、手呀、膊頭呀、或者係腳呀，佢攻擊你嘅關節，令你關節久而久之失去咗活動能力。」

 

頻頻發病慘遭誤會

 

　　馬德鐘進入娛樂圈前曾擔任G4特警，他憶述自己當年訓練時經常病發，會無緣無故感到非常疼痛，背脊僵直無法動彈，卻因為沒有受傷而總被誤會詐病：

 

　　阿Sir又唔知你咩事，你又冇撞親，冇嘢，好多時候以為你扮嘢、扮病，後尾查到有呢個基因突變喺度就知道係咩事，點解跑跑下步突然哎呀，我又冇扭親，突然間好痛，痛到郁唔到，或者瞓咗喺度嘅時候起唔到身。

 

　　他曾試過在家中睡覺，不料醒來後完全無法下床「成個背脊硬咗郁唔到」，最終要叫救護車前往醫院。

 

馬德鐘｜視帝馬德鐘驚爆入院 手背插喉管需抽積水全面停工：從未試過咁

 

馬德鐘｜視帝馬德鐘驚爆入院 手背插喉管需抽積水全面停工：從未試過咁

 

靠一方法控制病情

 

　　提到為何選擇公開患病經歷，他就表示希望藉此呼籲大家有類似病徵時盡快留意、盡快發現及求醫，因為這個疾病在今時今日是有辦法制止。他指出，自己當日病發時未有方法根治，不過他就從飲食着手，由無肉不歡、愛飲酒改為食素，炎症發作次數亦隨之大大減少，相信對改善病情有幫助。

 

　　馬德鐘透露，醫生曾說過這個病大約50歲後就不會再惡化，但他就覺得未必如此，自己久不久也會復發，只是發病率確實降低不少。此外，如今要控制病情亦有更具體的方法，他謂：「醫生同我講可以打啲生物製劑保護返你嘅關節，點解要保護返，如果我哋唔去保護佢，佢繼續不停攻擊你嘅關節，譬如攻擊我呢個手嘅關節，攻擊得多可能會硬化咗，或者新增咗啲骨出嚟令你長期都唔會拗得返直。」

 

 

 

Tags:#健康問題#治療#痛症#馬德鐘#健康養生
Add a comment ...Add a comment ...
隱形眼鏡危機｜男子戴隱形眼鏡睡過夜致左眼失明，醫生揭致盲禍因
更多健康解「迷」文章
隱形眼鏡危機｜男子戴隱形眼鏡睡過夜致左眼失明，醫生揭致盲禍因
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處