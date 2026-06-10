名人健康｜57歲馬德鐘突發入院，手背插喉右腳包紮全面停工

前TVB視帝、現年57歲的馬德鐘（馬神），早前宣布離巢後，積極經營社交平台，並頻頻到內地接洽劇集及商演，事業發展多元。然而，他近日突然在社交網站上載一張身在醫院，手背插喉、右腳被重重包紮的病床照片，透露其右腿出現嚴重狀況，需即時取消所有工作，情況引起外界擔憂。

馬德鐘驚爆入院曬病床照

近日馬德鐘突然在社交平台上載一張病床照，透露自己因腳患緊急入院，並在帖文中寫道：「人生總有第一次...從未試過這樣。」從照片中可見，他身穿病人服躺在病床上，左手手腕位置明顯插着喉管，而右腳膝蓋以下則被緊緊包紮着。他進一步透露，右腳由膝蓋至腳踝大範圍嚴重發炎腫脹，更需要接受抽積水治療，形容現時狀況「寸步難行，實在煎熬」。

由於身體突發不適，馬德鐘被迫取消原定的工作安排，當中包括原定於6月5日舉行的重大公開活動。他為此深感抱歉，並向主辦單位及公眾致歉：「還有非常抱歉無法以潮州大使身份，參加6月5日潮州節慶典，希望活動成功！期望下次再與大家見面。」

曾自爆患強直性脊椎炎數十年

馬德鐘曾在個人YouTube頻道上載新影片，以「我的長期疾病」為題，自爆患上「強直性脊椎炎」幾十年。他憶述自己從小到大一直都沒甚麼不妥，年少時亦經常打排球、游泳、玩田徑，直至十幾二十歲左右腰部開始經常感到疼痛及僵硬：

瞓覺嘅時候成個腰，如果我保持姿勢唔郁嘅時候，好短時間背脊就會硬晒郁唔到，要撳住佢轉身先起得返身，慢慢企返起身都痛，都要等佢10分鐘，咁先紓緩到可以郁得返。但係當你一長時間唔郁，佢又會硬咗。

他透露，自己最初為此求醫時，連醫生都表示難以診斷，只當是運動勞損所致，又或是給他止痛藥；但到他2、30歲時情況越發嚴重，除了背痛之外，連呼吸時胸椎位置也會感到疼痛，「好似唞唔到氣咁」。後來有位醫生建議他去檢查「B27基因」，並指出這種基因會增加發炎性疾病的風險，懷疑他可能患有遺傳性的強直性脊椎炎，而檢查結果亦確實顯示他有B27基因。

之後馬德鐘接受照X光、電腦掃描（CT Scan）等檢查，發現其骨骼有很多位置已融合在一起，導致他失去活動能力，而正常情況下骨與骨之間應有虛位，讓人體可以郁動。為何會出現這種情況？他進一步解釋，B27基因令自身的抵抗能力發生錯誤，「本應佢係保護你，反而係佢覺得你嘅關節有啲外來物去侵襲你，佢就去咗保護呢個關節」，但他的關節實際上並未受侵襲，「變咗佢係攻擊緊我唔同嘅關節，每一次都喺唔同地方出現，腰呀、手呀、膊頭呀、或者係腳呀，佢攻擊你嘅關節，令你關節久而久之失去咗活動能力。」

頻頻發病慘遭誤會

馬德鐘進入娛樂圈前曾擔任G4特警，他憶述自己當年訓練時經常病發，會無緣無故感到非常疼痛，背脊僵直無法動彈，卻因為沒有受傷而總被誤會詐病：

阿Sir又唔知你咩事，你又冇撞親，冇嘢，好多時候以為你扮嘢、扮病，後尾查到有呢個基因突變喺度就知道係咩事，點解跑跑下步突然哎呀，我又冇扭親，突然間好痛，痛到郁唔到，或者瞓咗喺度嘅時候起唔到身。

他曾試過在家中睡覺，不料醒來後完全無法下床「成個背脊硬咗郁唔到」，最終要叫救護車前往醫院。

靠一方法控制病情

提到為何選擇公開患病經歷，他就表示希望藉此呼籲大家有類似病徵時盡快留意、盡快發現及求醫，因為這個疾病在今時今日是有辦法制止。他指出，自己當日病發時未有方法根治，不過他就從飲食着手，由無肉不歡、愛飲酒改為食素，炎症發作次數亦隨之大大減少，相信對改善病情有幫助。

馬德鐘透露，醫生曾說過這個病大約50歲後就不會再惡化，但他就覺得未必如此，自己久不久也會復發，只是發病率確實降低不少。此外，如今要控制病情亦有更具體的方法，他謂：「醫生同我講可以打啲生物製劑保護返你嘅關節，點解要保護返，如果我哋唔去保護佢，佢繼續不停攻擊你嘅關節，譬如攻擊我呢個手嘅關節，攻擊得多可能會硬化咗，或者新增咗啲骨出嚟令你長期都唔會拗得返直。」