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名人健康｜94歲胡楓紅館開騷破健力士，分享6大養生法，每日必做1件事防中風
健康Tips

名人健康｜94歲胡楓紅館開騷破健力士，分享6大養生法，每日必做1件事防中風

健康解「迷」
健康解「迷」

　　94歲的胡楓（修哥）6月7日於紅磡體育館舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，現場星光熠熠，吸引半個娛樂圈名人到場支持，包括楊千嬅、張學友、「BIG FOUR」張衛健、草蜢、陳奕迅、張家輝、莫文蔚、汪明荃及劉德華等。修哥更破健力士世界紀錄，成為全球最年長舉行演唱會的華語藝人。

 

胡楓演唱會｜逾20位巨星撐場

 

　　胡楓昨日於紅館舉行演唱會，舞台兩側特別設有十圍酒席，現場可謂星光璀璨，出席嘉賓包括樂易玲、曾志偉、陳百祥、狄波拉、羅蘭、盧海鵬、盧敏儀與丈夫孫敬安、黃淑儀、梅小青與丈夫劉家豪、謝雪心、高永文醫生、陳法蓉與父親、劉倩婷與丈夫李丞責、陳曉華、丁子朗、顏米羔與母親，以及古天樂母親等一眾名流及演藝界人士，而契仔張學友及張家輝等亦有拍祝賀影片。

 

　　演唱會開場時，由《聲秀》三甲馮熙燮、柯雨霏、胡子貝聯同《中年好聲音3》的劉洋、黃博、張與辰打頭陣，熱唱張國榮經典快歌《Monica》，即時帶動全場氣氛。歌曲中段，身穿閃亮西裝的胡楓霸氣地坐在龍椅上登場，以動人歌聲演繹經典情歌《情花開》，引來全場歡呼。

 

　　胡楓隨後親切地向觀眾及嘉賓打招呼，並幽默地介紹一眾後輩，形容《聲秀》成員為「明日之星」，《中年好聲音3》成員則是「今日之星」，大方給予他們自我介紹的機會。他其後逐一感謝所有到場支持的嘉賓，盡顯殿堂級前輩提攜後輩及重視友情之風範。

 

胡楓演唱會｜94歲胡楓紅館開騷破健力士紀錄 劉德華、張家輝「契仔團」群星到賀 修哥6大養生法每朝必做1事防中風

胡楓演唱會｜94歲胡楓紅館開騷破健力士紀錄 劉德華、張家輝「契仔團」群星到賀 修哥6大養生法每朝必做1事防中風

 

胡楓演唱會｜破健力士世界紀錄

 

　　在演唱會尾聲時，修哥更獲頒「健力士世界紀錄保持者 舉辦演唱會最年長的華語藝人」的獎狀，惟因為站不穩的關係，向後跌了一下。幸得身旁的張家輝即時出手攙扶，另一邊的劉德華雖然手持獎狀，仍迅速讓修哥搭住其肩膀借力，讓他重新站穩。

 

胡楓演唱會｜曾志偉預約修哥105歲個唱再做嘉賓

 

　　當日曾志偉亦驚喜現身紅館撐場。胡楓透露，對方早在自己70歲首次舉行個人演唱會時已擔任嘉賓，二人交情深厚。曾志偉則在台上大讚胡楓，直言不論在香港抑或全球，都無人能在此年紀、於短短十年內舉辦六場紅館個唱。他更笑言，今晚紅館的星級陣容比頒獎禮還要盛大，甚至當場約定，待修哥105歲再開演唱會時，一定要再找他做嘉賓。

 

胡楓演唱會｜94歲胡楓紅館開騷破健力士紀錄 劉德華、張家輝「契仔團」群星到賀 修哥6大養生法每朝必做1事防中風

胡楓演唱會｜94歲胡楓紅館開騷破健力士紀錄 劉德華、張家輝「契仔團」群星到賀 修哥6大養生法每朝必做1事防中風

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胡楓演唱會｜94歲胡楓紅館開騷破健力士紀錄 劉德華、張家輝「契仔團」群星到賀 修哥6大養生法每朝必做1事防中風

 

胡楓演唱會｜台上公開「防老心得」

 

　　隨後登台的麥美恩更為現場帶來一陣歡樂氣氛，她大膽地在台上直接拉扯胡楓的頭髮，即場驗證修哥的一頭黑髮百分之百屬真髮。隨後，她又伸手觸摸胡楓的臉，大讚其皮膚光滑無瑕。面對麥美恩的熱情讚賞，胡楓亦大方分享養生之道。他透露，保持健康體魄及紅潤氣色的秘訣其實十分簡單，就是「行路」，只要平日多走路、多運動，身體自然強健有活力。

 

修哥養生秘訣｜修哥6大養生法

 

　　94歲胡楓（修哥）多年來樂於分享其養生哲學，總結其長壽秘訣，並非依賴名貴補品，還原基本步並持之以恆地悟出養生6招。

 

修哥養生秘訣｜1. 飲食清淡，少油少糖少鹽

 

　　修哥曾在健康節目《健康旦》中透露，他的飲食原則以清淡為主。他一日僅食兩餐，主要選擇蔬菜、水果及肉類，烹調方式以蒸煮為主，嚴格遵守少油、少糖、少鹽的原則。他亦不吃甜品、含味精或煎炸食物，認為有助調節血糖，減輕腸胃及肝腎負擔。

 

　　與許多長者不同，修哥從不進食鹿茸、高麗參等傳統補品。他認為許多補品成分複雜，過於燥熱，反而會增加身體的代謝負擔。

 

修哥養生秘訣｜2. 晨起溫水，關愛心血管健康

 

　　每日起床後，修哥會先喝一杯溫開水。他認為這個簡單的習慣能幫助清理腸胃，及時稀釋經過一夜睡眠後變得黏稠的血液，有助於預防長者常見的心肌梗塞或中風。

 

修哥養生秘訣｜3. 愛飲清潤湯水 滋養不傷身

 

　　除了基本飲水，修哥亦喜歡飲用清潤湯水，例如節瓜瘦肉湯、西洋菜陳腎湯及蓮藕湯等。他偏好這類湯水是因為其油脂較少，能避免攝取過多膽固醇，且所用食材性質溫和，能利尿消腫，滋養身體的同時不傷脾胃，非常適合日常飲用。

 

修哥養生秘訣｜4. 日行兩小時 堅持超過70年

 

　　「多行路」是修哥從21歲起，已堅持超過70年的核心養生之道。他透露自己習慣隨時隨地活動，即使在片場或聚會中也盡量不坐，每日步行時間超過兩小時，並強調過程要「隨意」，不給自己太多規限。這種持之以恆的步行習慣，有效幫助他維持肌肉力量與關節靈活，對抗因年齡增長而來的肌肉流失。

 

修哥養生秘訣｜5. 沖凍水涼 刺激循環強免疫

 

　　修哥另一個較為獨特的習慣是「沖凍水涼」，他自揭從40歲開始實踐這個方法，認為冷水刺激能有效促進血液循環、增強免疫力並紓緩肌肉痠痛。不過，他亦提醒，患有高血壓、心血管疾病或感冒的人士應避免嘗試。

 

修哥養生秘訣｜6. 熱愛工作無想過退休 保持頭腦靈活

 

　　修哥曾經說過「我字典裏面冇退休呢兩個字」，至今仍活躍於幕前。對他而言，背誦劇本對白是絕佳的腦部鍛鍊，能持續鍛鍊記憶力，讓頭腦保持靈活，也是他保持精神活力的重要秘訣。他的長壽秘訣，其核心在於自律、簡單與堅持。他將健康的生活方式融入日常點滴，數十年如一日。

 

 

 

Tags:#演唱會#胡楓#健康問題#養生
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