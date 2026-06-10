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家事百科｜牆身發霉勿用漂白水狂抹 專家警告恐致4大嚴重後果
健康Tips

家事百科｜牆身發霉勿用漂白水狂抹 專家警告恐致4大嚴重後果

健康解「迷」
健康解「迷」

　　炎夏潮濕，家中牆身一旦發霉點算好? 有人可能會選擇用漂白水去抹牆消除霉菌，不過，近日有本地油漆品牌在社交平台發文，提醒大家千萬別這樣做，否則隨時招致4大嚴重後果。

 

　　最近本地油漆品牌「駱駝漆」於Threads發文，表示：「求下（吓）大家，唔好再用漂白水狂抹幅發霉牆喇。」

 

　　帖文進一步詳細解釋指由於牆身漆面上「有好多窿窿」，當牆身霉菌被漂白水抹完，其實只令表層霉菌抹走「黑點會被漂白」，但卻有機會換來得不償失的4大後果:

 

  • 白色牆會抹到變黃
  • 彩色牆會抹甩色
  • 全屋漂白水味
  • 霉菌會再翻發

 

家居除霉︱同場加映：《LDK》實測7款除霉劑除霉力

 

　　除了用漂白水除霉，不少人都會用除霉劑處理頑固霉菌，到底那一款比較有效？日本權威無廣告評測雜誌《LDK》就比較了市面7款熱門的除霉劑，發現有3款除霉劑奪A級表現最佳。名單如下（評級由低至高排列）：

 

C級：Kaneyo 去霉泡沫噴霧
方便度：X
泡沫流動：C
清潔力：B
總評：C
．泡沫稀，易流動
．泡沫噴灑不平均，難以使用

 

C級：TOPVALU 去霉用洗滌劑
方便度：C
泡沫流動：C
清潔力：B
總評：C
．有點難以使用

 

B級：西友 All in one除霉菌
方便度：A
泡沫流動：C
清潔力：C
總評：B
．每次噴出的泡沫少
．泡沫有點稀

 

B級：SC Johnson 防霉劑
方便度：A
泡沫流動：C
清潔力：A
總評：B
．泡沫有點稀
．使用尚算方便

 

A級：日本LEC 黑霉君強力除霉泡泡噴劑
方便度：A
泡沫流動：A
清潔力：B
總評：A
．泡沫細膩，不易流動
．容易使用，噴灑範圍大

 

A級：花王 浴室萬潔靈除霉漂潔泡沫噴裝
方便度：A
泡沫流動：B
清潔力：A+
總評：A
．清潔力比第1名佳，但每一下噴灑較弱

 

A級：花王 萬潔靈廚房漂潔泡沫噴裝
方便度：A
泡沫流動：A
清潔力：A
總評：A
．易於使用
．在大範圍噴灑泡沫
．泡沫不會隨意流動，可保持在
．污點上，更易清潔。

 

使用除霉劑正確方法：

 

1. 將除霉劑噴在有霉菌的位置，然後用紙巾覆蓋。

2. 在紙巾上再次噴除霉劑，使其緊密貼合

3. 用保鮮紙蓋著紙巾，放置20分鐘。最後用熱水沖洗。

4. 如膠邊有破損，最多只可放置10分鐘。否則除霉劑可致變色或進一步受損。

 

同場加映：消委會8款抽濕機推薦

 

　　消委會曾測試市面上10款抽濕機及4款二合一空氣淨化抽濕機，售價由$2099至$6080不等。其中有8款抽濕機在抽濕量、使用方便程度及寧靜程度上均有出色表現，獲得總評分4星或以上推薦。

 

飛利浦 DE5205/39 $4888
產品資料
類型：二合一空氣淨化抽濕機
聲稱來源地：中國
量得每日抽濕量*：13.28升
能源效益級別：1級
估計每年所需電費：$186
總評：4星

 

飛歌 PDA22WWX $4898
產品資料
類型：二合一空氣淨化抽濕機
聲稱來源地：中國
量得每日抽濕量*：12.90升
能源效益級別：1級
估計每年所需電費：$190
總評：4星

 

三菱電機 MJ-E160HR-H $6080
產品資料
類型：抽濕機
聲稱來源地：日本
量得每日抽濕量*：16.66升
能源效益級別：1級
估計每年所需電費：$209
總評：4.5星

 

LG MD16GQWEO $5690
產品資料
類型：抽濕機
聲稱來源地：中國
量得每日抽濕量*：15.82升
能源效益級別：1級
估計每年所需電費：$194
總評：4.5星

 

東芝 RAD-Y320H $4780
產品資料
類型：抽濕機
聲稱來源地：中國
量得每日抽濕量*：17.79升
能源效益級別：1級
估計每年所需電費：$260
總評：4星

 

日立牌 RD-290GX $5980
產品資料
類型：抽濕機
聲稱來源地：台灣
量得每日抽濕量*：16.00升
能源效益級別：1級
估計每年所需電費：$233
總評：4星

 

小米 CSJO111DM $2099
產品資料
類型：抽濕機
聲稱來源地：中國
量得每日抽濕量*：11.05升
能源效益級別：1級
估計每年所需電費：$173
總評：4星

 

開利 DC-19DA-X $2880
產品資料
類型：抽濕機
聲稱來源地：中國
量得每日抽濕量*：12.26升
能源效益級別：1級
估計每年所需電費：$184
總評：4星

*機電署標準測試環境

資料來源：消委會

 

　　獲得4.5星高評分的「三菱電機」和「LG」抽濕機，表現最為出色，兩款產品抽濕量較大，每日抽濕可達16至18升，惟售價亦相對較高，分別是$6080及$5690。至於最便宜的「小米」則獲得4星總評，每日抽濕11至14.4升，售價僅$2099，表現媲美$5,980的「日立牌」，追求CP值高的市民可以考慮入手！

 

Tags:#家居改善#清除霉菌#漂白水#油漆品牌#除霉產品#清除霉菌貼士#抽濕機#消委會#產品評論
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