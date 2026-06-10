名人離世｜吳文忻患癌逝世終年51歲，抗癌2年半生前為自辦追思會

1998年港姐季軍吳文忻（Natalie），自2024年8月公開乳癌復發的消息後，一直以樂觀態度積極抗癌。6月9日其家人透過社交平台發布訃告，證實吳文忻已於今早在醫院安詳離世，終年51歲。

吳文忻癌逝｜不敵乳癌復發 終年51歲

吳文忻的家人在其Instagram發訃聞，表示Natalie於星期日（7日）晚入院，在生命最後的日子裏，家人和最好的朋友們都曾前來探望。她最疼愛的兩個女兒亦有到醫院與媽媽道別，現場亦有神父為她進行傅油聖事。家人相信，她是在滿滿的祝福與愛中，安心離開，回到天父的懷抱。

Nat Nat永遠是我們的叻叻，我們以她為榮。

吳文忻癌逝｜與好友生前辦追思會 樂觀抗癌用生命影響生命

由於病情持續惡化，她早前已為自己舉辦了一場「生前追思會」。2026年3月初，導演彭秀慧聯同一眾好友在酒店為她舉行了這場聚會。會場布置溫馨，她與好友談笑風生，坦然面對生死。她事後留言感謝好友：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！」

吳文忻曾參加由一班好友為她舉行了一場特別的「生前追思會」。(IG圖)

彭秀慧是吳文忻小學兼中學同學，2人感情甚好。

吳文忻癌逝｜51歲圓夢奪新人獎 新歌待發布

在抗癌的艱難過程中，吳文忻從未放棄夢想。受到鄭秀文的啟發，她決心圓夢，推出首支個人單曲《重生》。2025年12月，她在《新城勁爆頒獎禮》上以51歲之齡奪得「勁爆我撐新人」獎，成為樂壇史上最年長的新人得獎者。

獲獎後，她曾對被司儀稱為「末期癌症病人」感到不悅，並公開為所有四期癌症病人發聲，強調「末期」這個標籤不應亂用：「很多四期也可以好番的！」

她生前曾透露計劃與女兒合作推出英文歌曲《Bald Mommy Bold Mommy》，記錄化療期間與女兒的溫馨互動。遺憾地，這首作品最終未能在她生前面世。

即使患4期乳癌及遭遇婚變，吳文忻一直十分樂觀面對。

吳文忻錄製新歌《重生》，一圓歌手夢。

吳文忻與兩名女兒。

吳文忻與前夫育有兩名分別是10歲和8歲的女兒。

吳文忻癌逝｜兩個女兒將由爸爸照顧

吳文忻的家人感謝所有曾經幫忙和支持過她的各方好友。由於她在生命最後階段身體虛弱，未能一一回覆眾多關心和訊息，家人對此表示抱歉，並懇請給予家人空間和寧靜，處理後續事務，面對這個艱難的時刻。文中特別提到，「兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧」。

吳文忻癌逝｜乳癌復發 積極抗癌2年半

吳文忻的抗癌之路始於2022年。當年她在美容院通淋巴時被治療師發現胸部有硬塊，確診乳癌一期，腫瘤約2.5厘米。她當時選擇接受手術切除腫瘤，但未進行化療。2024年，癌症復發並擴散至淋巴，宣告進入第四期。今年3月，她更透露癌細胞已擴散至腦部，兩邊大腦均有約1厘米的腫瘤。儘管如此，她始終保持積極態度，直至生命最後一刻。

即使面對癌細胞擴散至腦部的噩耗，她仍堅強面對，坦言在得知結果的當晚雖然崩潰痛哭，但她相信「上天不會讓我那麼快離開」，並表示「我一定會好起來！」

吳文忻癌逝｜四尋各種坊間療法 惜病情反覆時好時壞

她曾多次往返香港大學深圳醫院接受檢查和治療，期間卻發現感染肺炎，並出現左胸腔積水，需暫停化療及留院治理。原本計劃在復活節回港陪伴女兒，也因此未能成行，身體狀況一度令外界擔憂。吳文忻近日終於出院返港，她透露早前的化療導致脫髮，頭髮變得一撻撻，形容如同「癩痢頭」，她因此剪了一頭清爽男仔頭的新造型，以一貫樂觀態度面對。

吳文忻因化療導致脫髮，變「癩痢頭」。(IG圖片)

吳文忻因化療導致脫髮，變「癩痢頭」，因此樂觀改剪男仔頭。(IG圖片)

吳文忻癌逝｜積極心態獲網民力撐

面對抗癌路上的種種挑戰，吳文忻一直保持樂觀。回顧過往，她曾讓兩個女兒親手為她剃光頭，並將過程記錄下來放上社交平台，以此作為「另類親子教育」，教導女兒在逆境中亦要保持正能量。

對於她此次以「男仔頭」示人，大批網民紛紛留言鼓勵，稱讚她：「長髮短髮一樣carry到」、「無論光頭定男仔頭都係咁靚女」、「新髮型夠潮夠爽朗」、「加油正能量女神」，其堅毅且樂天的態度為不少網民帶來正面的力量。

吳文忻癌逝｜過去兩年被騙去畢生積蓄

吳文忻早前在IG交代病況，指在深圳港大醫院接受新一輪化療。治療前進行的磁力共振掃描（MRI）顯示，除原有已擴散至肝臟的腫瘤外，再發現腦部左右兩側各有一粒約1厘米的腫瘤。雖然面對病情反覆，但她仍然保持樂觀，堅信可以戰勝病魔。

吳文忻透露，她在過去兩年不幸被騙去畢生積蓄，面對日後治療和日常生活的支出壓力，有人提議幫她發起眾籌，但她最終婉拒：「因為由細到大有咩都是自己搞掂，自己負責，攤大手板問人攞實在不是我的作風，而且也覺自己未去到這個地步，自己很舊的那份保險cover唔到私家醫院，咪去排政府囉！」

吳文忻於2024年8月公開乳癌復發消息，而且癌細胞已演變為4期。

吳文忻自2024年8月公開乳癌復發，雖然一直積極抗癌，不過病情卻經常反覆，近日她接受TVB節目《流行都巿》訪問，更透露過去兩個月病情反覆惡化，而且胸前流膿發出酸餿臭味，形容當下感覺彷與死亡極接近。(TVB娛樂新聞台截圖)

吳文忻談到，她在過去兩年不幸被騙去畢生積蓄。(IG圖片)



吳文忻癌逝｜病情惡化至第四期

吳文忻多年前確診乳癌，2024年復發後癌細胞變異並擴散至尾龍骨，病情惡化至第四期，但她一直樂觀面對。吳文忻過去於商台接受《1圈圈》訪問，為新歌《重新》宣傳，並透露抗癌期間的辛酸事，她曾因乳癌擴散住院16日，甚至痛到無法伸直身體：「每日起身擘大眼都痛」，最差時需靠輪椅代步。她憶述當時情況嚴重：「當時心積水、肺積水，行動都唔方便，出醫院後所有夢想都放低咗。慶幸靠自己努力意志拉筋，起碼做返個正常人先。」

吳文忻1998年參選香港小姐奪得季軍入行。

吳文忻曾因狀況差到需以輪椅代步。

吳文忻早前到商台接受《1圈圈》訪問。(圖源：商業電台)

鄭秀文在台上發言令吳文忻忍不住落淚。

吳文忻積極抗癌。

同場加映｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

1. 乳房皮膚變厚或出現硬塊

2. 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3. 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4. 乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

1. 脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2. 手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈按摩，留意有否硬塊。

3. 用同樣的方法檢查乳房外側。

4. 檢查腋窩及乳房之間位置，留意有否硬塊。

5. 輕捏乳頭，留意有否出血或有異常分泌物。

資料來源：香港家庭計劃指導會