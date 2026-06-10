寄養家庭服務獎2026︱乘愛高飛：寄養家長的無私光芒

社會福利署（社署）聯同十一間營辦寄養服務的機構於2026年5月17日（星期日）舉辦兩年一度的「寄養家庭服務獎2026頒獎典禮」，當日的主題為「乘愛高飛‧邁向豐盛四十五載」，藉以表揚全港超過200個寄養家庭，嘉許及肯定他們多年來的無私奉獻，亦希望鼓勵更多有心人士加入寄養家庭行列。本年度，香港學生輔助會共有七個寄養家庭獲頒長期服務奬，其中有兩個寄養家庭獲得至尊奬，服務超過二十年；一個寄養家庭獲得鑽石奬，服務超過十五年；三個寄養家庭獲得金奬，服務超過十年；另有一個家庭獲得銀奬，服務超過五年，他們名符其實用行動證明「愛能照亮童心」，每一位都值得敬佩。

寄養服務在香港已差不多走到第四十五個年頭，社署中央寄養服務課一直統籌協調十一間非政府機構提供寄養服務，以家庭式照顧予因家庭變故而暫時缺乏父母照顧的兒童，讓兒童得以在安全、穩定及充滿關愛的環境中成長，等待家庭重聚或尋找更長遠的安置方案。寄養家庭不只為兒童提供三餐溫飽，更給予情感支持、陪伴學習及建立安全感。寄養家長雖然與寄養兒童並不是血緣親人，卻以超越親情的愛心，讓兒童融入自身家庭的圈子，一起生活、吃飯、慶祝生日、旅行等，讓兒童感受到「我被需要、我被愛，我有歸屬、我有人支持」，填補他們生命中的空白。再者，寄養家長的角色非常重要，往往是兒童生命中的穩定支柱，教導責任、堅韌與愛。他們面對孩子的創傷、行為挑戰、健康問題，仍堅持不懈。這些點滴付出，將會累積成為兒童一生受用的力量。

為何寄養服務如此重要？在現代社會，家庭問題複雜，如離異、虐待兒童或父母入獄等情況時有發生。因此，社會需要攜手建構這張安全網，讓弱勢兒童不致流離失所。然而，寄養家長的路並不易行，他們需要接受嚴格的培訓、定期接受社工的家訪、隨時處理兒童的突發情況，甚至需面對兒童離開回家團聚或轉換服務時的離別之痛。而這次頒獎典禮，正是對這些「無名英雄」的肯定，每一個寄養家庭，都是社會的寶貴資產。

不少人以為成為寄養家庭需要向寄養兒童提供豐富的資源或是要完美的家庭組合，但其實不然，只要有愛心、耐性、家裏有足夠空間和有親友的支援網絡，中層或單親家庭均歡迎申請。申請後社署中央寄養服務課會安排社工進行訪談及家訪，了解欲成為寄養家庭的家庭背景及經濟狀況。成功成為寄養家庭後，寄養家長需出席中央簡介會、進行健康檢查、家庭評估及培訓，社工均會全程陪伴與督導。另外，關於津貼方面，社署每月會向寄養家庭提供寄養兒童的生活津貼，亦會為有需要的寄養兒童提供額外津貼以應付課餘活動、補習班或興趣班等開支，從而滿足他們在學習和成長方面的需要。

回顧這四十五年的歷程，寄養服務已幫助數以千計的兒童重拾希望；展望未來，我們需要更多有心人士加入成為寄養家庭。如果你喜愛孩子，有照顧兒童的經驗和能力，現在的家正好有空餘的房間，又願意付出愛與時間，或希望了解更多寄養服務的資訊，歡迎致電2173 7650與我們聯絡。讓我們一起用家庭的溫暖，讓更多孩子「乘愛高飛」。