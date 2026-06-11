飲食禁忌｜女子狂食荔枝致昏迷，營養師揭3大禁忌及每日上限

夏季正值荔枝當造，這種水果香甜多汁，令人容易一粒接一粒地吃。然而，若進食不當，可能會對健康構成嚴重風險！有營養師分享個案指出，一名老婦因每天進食一整串荔枝，導致血糖異常飆升，最終昏迷送院。營養師提醒，荔枝屬於高升糖指數（高GI）水果，進食時必須注意3大禁忌，否則容易引發俗稱「荔枝病」的低血糖症狀。

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁發文分享門診個案，指一名老婦非常喜歡食荔枝，家人為孝敬她，每日輪流購買送贈。結果老婦每天吃下一整串荔枝後，血糖大幅飆升，陷入昏迷需送院治理。

高敏敏解釋，荔枝屬於高GI水果，若在空腹時進食，會刺激胰島素分泌過多，反而讓血液中的葡萄糖含量大幅下降。對於血糖控制不佳的病人來說，情況更為危險，容易出現乏力、冒冷汗與突發性低血糖等症狀。若進食後出現不適，應立刻補充糖水或果汁救急；如症狀持續未見改善，應盡快求醫。

荔枝禁忌｜進食荔枝3大禁忌

為避免引發「荔枝病」，高敏敏提出進食荔枝時應注意的「3不原則」：

1. 不要空腹食荔枝：

荔枝屬於高GI食物，空腹食用會刺激胰島素分泌過多、讓血中的葡萄糖含量大幅下降，血糖控制不佳者很容易會有低血糖、沒力、冒冷汗等狀況。

2. 不要一次進食過量荔枝：

尤其是糖尿病患者、高血脂患者及需要控制醣份攝取的人士，更應注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆高。建議一次5至6粒即可。

3. 不要進食未熟的荔枝：

未熟的荔枝容易影響醣值新生、抑制葡萄糖代謝路徑、造成血糖異常。

荔枝禁忌｜食用份量建議：一次5至6粒

在份量控制方面，高敏敏建議一般成年人每次以5至6粒為限，每日最多進食1至2次。她指出，只要掌握正確的食用方法，荔枝仍是具豐富營養價值的水果，含有維他命C，有助保護細胞及修復組織。同時富含有機酸（如檸檬酸）及精氨酸、色氨酸等胺基酸，幫助人體提升新陳代謝力。此外，荔枝亦含有鉀，有助紓緩緊張與焦慮情緒。

資料來源：營養師高敏敏

同場加映｜6類食物降胰島素阻抗/控血糖

台灣營養學專家洪泰雄曾在其Facebook專頁發文，指出第二型糖尿病與胰島素阻抗、慢性發炎及不良飲食習慣有關。如想改善病情，他就建議可進食以下6類食物，長期執行下有助調節血糖、減少胰島素阻抗，亦有助維持腸道健康。

1. 全穀雜糧類

若要避免血糖快速上升，平日應控制每日碳水化合物總量，並選擇低GI的食物，例如糙米、燕麥、藜麥、薏仁、蕎麥、紅藜、小米、黑米、南瓜、淮山、番薯（適量）等全穀類食物。洪泰雄建議可將白飯換成糙米飯，或混合紅藜、小米，又或者以番薯、淮山取代白飯，減少血糖波動；早餐則可以選擇用無糖燕麥搭配堅果及乳酪來取代麵包。

而糖尿病患者應避免進食白飯、白麵、白吐司、白饅頭等精製澱粉，粟米片、即食燕麥等過量加工穀物亦以及含糖飲品、精緻甜品亦是可免則免。

2. 蛋白質

洪泰雄指出，補充優質蛋白質能穩定血糖、提供飽足感，並減少胰島素阻抗，建議日常可多吃富含Omega-3的三文魚、鯖魚、秋刀魚，又或是雞胸肉、去皮雞腿、瘦牛肉、豆腐、毛豆、黑豆、黃豆、納豆及雞蛋等食物。反之，市民應避開香腸、熱狗、煙肉等加工肉類及炸物，並避免進食過多紅肉。

他又建議市民每餐搭配足夠蛋白質，例如1隻蛋＋半個掌心份量的魚或雞肉，晚餐則以豆類或魚類為主，減少紅肉攝取，並可在運動後補充雞蛋、豆漿等蛋白質。

3. 乳製品

攝取乳製品有助補充優質鈣質及益生菌，減少胰島素阻抗，維持腸道健康。建議可用無糖豆漿取代牛奶，平日多進食無糖乳酪、低脂或脫脂乳製品及芝士，但就要避免飽和脂肪過高的全脂乳製品，以及調味乳、加糖乳酪等加糖乳製品。

洪泰雄建議早餐可以無糖乳酪搭配堅果及藍莓，並用豆漿取代含糖的咖啡或奶茶。此外，芝士需要適量進食，以免攝取過多脂肪。

4. 蔬菜類

可選擇綠色葉菜（菠菜、番薯葉、通菜、羽衣甘藍）、高纖維蔬菜（椰菜花、椰菜、南瓜、茄子）及彩色蔬菜（紅椒、黃椒、番茄、蘆筍），這些含豐富膳食纖維的蔬菜有助減緩碳水吸收，降低血糖波動。份量方面，建議每餐至少吃1/2 盤蔬菜，且吃飯時應先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃澱粉。如果進食生菜沙律，則可選擇用橄欖油取代加工醬汁。

洪泰雄亦提醒，市民應避免過量進食澱粉含量高的蔬菜和加工蔬菜，例如粟米、薯仔及罐頭、醃漬物等。

5. 水果類

洪泰雄建議適量攝取低GI的水果，例如莓果類（藍莓、草莓、黑莓）、柑橘類（橙、西柚）、蘋果、牛油果、奇異果，以及富含茄紅素和抗發炎功效的番茄，並避免進食香蕉、荔枝、芒果、葡萄、水果乾等高糖水果，也應該避免飲用果汁。

他又建議每餐的水果不超過1個拳頭大小，亦可搭配蛋白質食用，例如將乳酪與莓果混合。

6. 油脂與堅果類

攝取好的油脂及脂肪有助減少胰島素阻抗，提高血糖控制能力，並降低發炎。建議日常可攝取橄欖油、椰子油、亞麻籽油、苦茶油、牛油果、堅果（如核桃、腰果、杏仁）和深海魚等，但就應該避免進食人造牛油、氫化油、炸雞、薯條及豬油和牛油等動物性飽和脂肪。

洪泰雄建議平日可用橄欖油取代沙律醬，並以堅果取代加工零食。

控糖飲食｜15個降血糖習慣

15個降血糖習慣

1. 比平時吃飯多花1倍時間咀嚼

進食太快不僅會加速食物消化和吸收，還容易導致暴飲暴食。若吃太多碳水化合物，會增加熱量攝取，導致血糖水平迅速升高。

建議：用餐時的咀嚼時間宜比平時多1倍。

2. 用餐時先吃蔬菜

首先進食富含纖維的蔬菜有助減慢碳水化合物的吸收，防止餐後血糖水平上升。

建議按照此順序用餐：蔬菜→蛋白質→碳水化合物。

3. 檢視飲料成分

液體比食物更快被身體吸收，因此喝含糖飲料會立即提高血糖水平。例如牛奶咖啡、蔬果汁、能量飲料、乳酸菌飲料等碳水化合物含量都較高，飲用後血糖水平就會飆升。

4. 用餐時避免用大碟

若使用大碟裝食物，無形中會吃得更多，容易導致血糖上升。

為了防止暴飲暴食，建議用小碟盛載食物。不僅能讓餐點看起來更豐盛、容易有飽足感，還能自然地減少過度進食。

5. 必須吃早餐

不吃早餐會打亂生理時鐘，更容易變肥。而且身體早上長期處於飢餓狀態，午餐時就會吃得更多，影響血糖。

6. 少喝酒

酒精有刺激食慾的作用，加上下酒菜的小食大部分都高糖、高脂，易致肥及影響血糖。建議盡可能選擇毛豆等富含蛋白質的食物，避免餅乾與甜點。

7. 甜品宜在午餐後享用

早上因空腹時間較長，這時吃甜品容易導致血糖飆升。建議午餐後享用甜品，同時吃完可以稍作運動，有助降血糖。

8. 控制水果份量

水果的葡萄糖、果糖和蔗糖等也會導致血糖上升，尤其糖尿病患者要特別注意水果份量，建議每天只吃1次水果，每次份量約掌心般大，例如每次最多5粒士多啤梨。

9. 空腹時間避免過長

過度飢餓可導致暴飲暴食，血糖不穩。建議間中吃少量零食，例如無糖乳酪、無鹽堅果、黑朱古力等，份量控制在10克左右。

10. 避免全戒碳水化合物及澱粉

過度限制碳水化合物及澱粉，無形中會增加鹽和蛋白質的攝取量，易導致高血壓、對腎臟造成負擔。

建議適量攝取碳水化合物及澱粉，攝取量盡量平均分配給三餐。

11. 每天喝1至2湯匙醋

醋中含有的醋酸可以抑制餐後血糖上升，因此建議每天喝1至2湯匙。不過要注意，部分果醋的糖分含量較高，要注意劑量。

12. 飯後做適量運動

運動能讓肌肉吸收糖分，防止飯後血糖升高。建議飯後1小時做15分鐘運動如慢走、深蹲、抬腳跟，幫助鍛鍊肌肉、穩定血糖，還能刺激骨骼促進骨鈣素、胰島素分泌。

13. 保持充足睡眠

睡眠時間越短，糖化血色素就越高，更難控制血糖。

建議每天睡眠時間睡足6至8小時。

14. 飯前洗澡

洗澡10分鐘可燃燒30至40kcal熱量。同時亦可減緩腸道活動，防止暴飲暴食和餐後血糖上升。

15. 適當減壓

在許多情況下，因為壓力而暴飲暴食，會導致血糖水平迅速升高。

建議透過其他方式減壓，例如唱歌、運動等。

資料來源：日本媒體《介護求下也才之》