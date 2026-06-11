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隱藏版癌王｜40歲女長期加班食外賣，患膽管癌全身痕癢，醫生：有症狀恐已惡化
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隱藏版癌王｜40歲女長期加班食外賣，患膽管癌全身痕癢，醫生：有症狀恐已惡化

健康解「迷」
健康解「迷」

　　膽管癌被稱為「隱藏版癌王」，初期症狀不明顯，容易被忽略延醫。深圳一名女子長期加班工作，一日三餐全靠外賣解決，又忽略身體關鍵的警號，最終確診膽管癌。有醫生提醒，這種癌症早期零徵兆難被察覺，生活習慣是致癌最大的元兇。

 

膽管癌｜一日三餐食外賣 長期加班捱壞身體

 

　　深圳一名40歲科技公司女員工，因長期捱夜加班、三餐依賴外賣，最終身體發出嚴重警訊。她因眼白和皮膚變黃、全身劇烈瘙癢，一度難忍到「恨不得拿鋼絲球搓自己」，就醫檢查後確診被稱為「癌王」的IV型肝門部膽管癌。所幸經深圳大學總醫院團隊歷時9小時手術，成功切除腫瘤並重建膽道通道，患者現已康復出院。

 

膽管癌｜長期忽略腹痛 皮膚發黃全身奇癢無比

 

　　據《第一現場》、《深圳晚報》等內媒報道，謝女士任職於深圳某科技企業，長期處於高強度工作狀態，常年加班熬夜、通宵趕項目，作息極度紊亂。飲食方面，她三餐完全依賴外賣，忙起來一天僅吃一餐，長期缺乏健康飲食與作息管理。

 

　　早在求醫前，謝女士已頻繁出現右上腹隱痛，但她誤以為是過度勞累所致，未加理會。隨著病情惡化，她的眼白和皮膚逐漸發黃，全身出現劇烈瘙癢，痕癢程度如「恨不得拿鋼絲球搓自己」，嚴重影響睡眠，最終前往深圳大學總醫院就診。

 

膽管癌｜確診IV型肝門部膽管癌 手術難度極高

 

　　經醫院檢查，謝女士確診為IV型肝門部膽管癌，此類型因惡性度高、早期難以發現，被中國醫學界稱為「癌王」。報告顯示，腫瘤已如樹根般纏繞左右肝管匯合處，廣泛侵犯周邊膽管，同時伴隨右肝萎縮、門靜脈右支受侵。

 

　　

膽管癌｜40歲女長期加班三餐食外賣　確診膽管癌全身奇癢到想用「鋼絲球抓癢」 醫生警告：有徵狀恐已惡化

IV型肝門部膽管癌，此類型因惡性度高、早期難以發現，被中國醫學界稱為「癌王」。(網上圖片）

 

　　由於IV型肝門部膽管癌侵犯位置極高，可供吻合重建的左肝管僅有3毫米，手術難度大幅提升。傳統開腹手術創傷大、切口長達二、三十公分，且出血風險極高。

 

膽管癌｜歷時9小時 全腹腔鏡手術成功

 

　　深圳大學總醫院肝膽外科主任李明皓組織多學科團隊會診後，決定為病人實施全腹腔鏡下IV型肝門膽管癌根治術。醫療團隊在3D腹腔鏡下，將腫瘤從肝動脈與門靜脈上精準剝離，猶如在針尖上「拆彈」。

 

膽管癌｜40歲女長期加班三餐食外賣　確診膽管癌全身奇癢到想用「鋼絲球抓癢」 醫生警告：有徵狀恐已惡化

膽管癌｜40歲女長期加班三餐食外賣　確診膽管癌全身奇癢到想用「鋼絲球抓癢」 醫生警告：有徵狀恐已惡化

據謝女士的診斷報告顯示，她體內的腫瘤如同樹根般纏繞左右肝管匯合處，廣泛侵襲周邊膽管，同時伴隨右肝萎縮、門靜脈右支受侵。（網上圖片） 

 

膽管癌｜40歲女長期加班三餐食外賣　確診膽管癌全身奇癢到想用「鋼絲球抓癢」 醫生警告：有徵狀恐已惡化

取出約12cm腫瘤。（網上圖片）

 

　　手術歷時9小時，醫療團隊完整切除腫瘤，並為病人重建膽腸通道。術後病人康復進度良好，腹部僅留下數個小孔，不久即平安出院，逐步回歸正常生活。

 

膽管癌｜早期症狀不明顯 出現明顯症狀恐已病重

 

　　李明皓醫生提醒，若出現不明原因的眼黃、尿黃、皮膚瘙癢，或右上腹反覆疼痛，應及早至肝膽外科就診排查。膽管癌早期症狀不典型，多數患者確診時已到中晚期，被稱為沉默的「隱形殺手」。腫瘤進展後，身體會發出明確信號，包括：無痛性黃疸（皮膚眼白發黃）、右上腹隱痛、劇烈皮膚瘙癢（膽汁淤積刺激神經所致）、消化不良及不明原因消瘦。

 

膽管癌｜拆解膽管癌

 

　　根據智友站資料，膽管癌在東南亞的發病率遠高於世界其他地區，而根據香港癌症資料統計中心數據，本港膽管癌的年齡標準化發病率在過去10年平均約為2.4（每10萬人口計算）。

 

　　膽管癌的徵狀主要因部位和癌症期數而異，當中常見徵狀包括：

 

膽管癌7大徵狀：

1.腹痛

2.體重減輕

3.黃疸（皮膚和眼睛發黃）

4.瘙癢

5.疲勞

6.食慾不振

7.深色尿液

資料來源：智友站

 

同場加映｜12種最佳抗癌食物

 

　　台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

 

12大防癌食物：

西蘭花、紅蘿蔔、豆類、莓果、堅果、橄欖油、薑黃、柑橘類水果、亞麻籽、番茄、大蒜、魚

資料來源：營養師程涵宇

 

Tags:#膽管癌#癌症#健康#深圳#工作#外賣#飲食#健康管理#肝膽外科#手術#抗癌食物
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