名人健康｜77歲于洋自爆心血管閉塞險死，臨危自救送院手術保命

現年77歲的資深演員于洋，曾在多套TVB劇集飾演富商及企業家而有「TVB御用富豪」之稱，自2021年拍畢《家族榮耀》後便淡出幕前，回到加拿大過著湊孫的退休生活。月前他難得回港與親友相聚，並接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道《快拍．曼鏡頭》訪問。他在節目中罕有分享過去曾因心血管閉塞險死的驚險經歷，又豪言會花光所有積蓄，不留遺產給兩名兒子。

曾心臟血管閉塞險死 臨危自救保命

向來鏡頭前精神奕奕的于洋，原來在2007年曾與死神擦身而過。他憶述當年突發心血管閉塞的經歷，猶有餘悸：「嗰時突然間透唔到氣，心口痛到好似有針咁拮落去。」當時其心血管原來已堵塞了「兩條半」，情況極其危險，于洋甚至一度以為自己會命喪當場。幸好他平日有運動習慣，在危急關頭強逼自己放鬆，並轉用口進行深呼吸以爭取時間。入院後，醫生隨即為他進行通血管手術並放入兩個支架，成功將他救回。

熱身不足踢沙包 骨枯須接受盆骨置換手術

除了心臟曾出狀況，于洋早前在加拿大亦接受了髖關節手術。熱愛運動的他，透露早前在健身室未做足熱身便興奮踢沙包，起初以為只是普通扭傷，惟返回加拿大後，經細仔提醒前往照X光，才驚覺盆骨受傷並出現骨枯，須入院接受盆骨置換手術。所幸手術過程順利，他亦很快康復：「我三日之後已經起身行得，第二日揸walker，第三日試下放開walker已經行得。」

拒留遺產畀下一代：辛苦搵錢自己使晒先

經歷過生死邊緣，加上受到外國開放文化影響，于洋對財富看待得十分豁達。儘管兩名兒子孝順又懂事，但他直言未有打算將辛苦賺來的積蓄留給他們，更經常與兒子開玩笑說：「我成日同我啲仔講，『喂！老竇咁辛苦搵錢，梗係自己使晒先啦，仲留畀你？你傻㗎？』」

兩名兒子對此亦十分生性及贊成，反過來回應父親：「老竇我知啦！你使晒啲錢先啦。」于洋形容一家人相處如外國人般幽默，大家都能夠開玩笑，兒子還會給母親銀行卡，非常孝順。提到太太，于洋大讚愛妻是家中的「財政大臣」，將家庭打理得井井有條，同時給予他極大自由度。他笑言自己喜歡去賭場，曾試過一晚輸掉十多萬美元，太太亦沒有加以管束。

于洋接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道《快拍．曼鏡頭》訪問。（影片截圖）

揭當年離巢TVB真相：因政策改變非不歡而散

訪問中，汪曼玲亦問到于洋當年在TVB工作多年，最後是否因「唔開⼼離開」？于洋隨即澄清：

絕對唔係。因為嗰陣時，啱啱離開嘅時候，因為公司佢哋政策改變。仲有話依家公司冇乜嘢製作，畀唔到咁多騷我，我惟有離開。叫我簽⼀個騷，我梗係唔肯。我要搵食，冇錢寄返去加拿大，⽼婆唔肯。⾹港⽣活指數太⾼，如果你搵唔到食，你留喺⾹港做乜嘢，啱唔啱？

于洋透露，以前在TVB工作時每年都overshow，試過5組戲同時開拍，最辛苦時完全沒有時間睡覺，只能瞓枱底抽空瞌一瞌，連拍檔鄭子誠都驚嘆他能即時起身入戲。

至於被問到對無綫現時開始走下坡的看法，于洋則認為這與現代人生活習慣改變有關：「好難講，因為依家⼿機多，個個都睇⼿機，你⾒到⾏街，個個都低頭，撞⾞撞死你都唔知。個個都睇手機，電視邊仲有⼈睇，⼜唔需要專⾨追電視，唔鍾意追劇，喺網上隨時⼀撳就睇得。」

返加國退休 享湊孫天倫之樂

回顧于洋的演藝之路，他在1970年出道不久即移民加拿大，曾在當地經營的士高與餐館生意。直到1998年重返TVB，憑藉處境劇《真情》中「高山青」一角成功入屋，此後因自帶高貴氣質，成為TVB「御用富豪」。

2020年9月，于洋決定不再與TVB續長約，翌年拍畢《家族榮耀》後正式返加國退休。對於榮休，他看得很豁達曾表示：「我想享受人生，不想被合約綁死。有合適的工作會接，但古裝劇就真的『多謝晒』了。」

移居加拿大後，于洋的生活重心回歸家庭，他育有兩子，大仔經營凍肉批發，細仔則是經濟分析師，兩子均已成家立室，大仔娶了愛爾蘭女生，而他的一對混血孫仔孫女（現年分別14歲與11歲）更是他的心肝椗。

提起孫仔孫女，于洋難掩幸福感，他坦言現時生活非常安樂，對著兩個「鬼仔鬼妹」最過癮。雖然並非與孫仔孫女同住，但由於跟大仔家住得近，見面聚會十分方便。

于洋拍畢TVB劇集《家族榮耀》後便告別幕前，戲中飾演馬家一家之主馬世宏。（《家族榮耀》劇照）

《家族榮耀》可說是其告別作！（劇照）

于洋不時返港跟朋友聚下舊。（網上圖片）

于洋早前現身好友鍾志光的壽宴。（取自instagram）

于洋喜愛加拿大的居住環境。（取自微博）

于洋跟長孫！

于洋跟孫女！