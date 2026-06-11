健康營養素｜魚油不只護心，每日適量補充改善胰島素阻抗

魚油是全球最暢銷的保健補充劑之一，護心聲譽深入民心。不過，近年研究有個較少人注意的發現：魚油或許同樣有助預防胰島素阻抗。

胰島素阻抗，即細胞對胰島素反應下降，血糖無法有效進入細胞轉化為能量。它是二型糖尿病的前兆，往往在確診前已悄悄發展多年。香港人精製碳水化合物攝取量偏高，工作時間長，因此運動量未必理想，胰島素阻抗比一般人想像的更為普遍。魚油所含的 EPA 與 DHA，能否延緩糖尿病前期惡化，正是研究人員正在追問的問題。

最新研究：魚油補充劑或改善胰島素阻抗

2025年一項隨機臨床測試，涉及240名40歲以上健康成年人。參與者被分為四組對照組不服用魚油，其餘三組每日分別補充310毫克、620毫克，以及1,240毫克 EPA+DHA魚油膠囊，為期十二星期。結果呈明顯劑量依賴效應：

• 三組魚油組空腹胰島素水平均顯著下降

• 胰島素阻抗指標HOMA-IR三組均顯著改善

• 空腹血糖各組均呈下降趨勢

• 尿酸與HDL膽固醇比值等血脂指標亦顯著改善

• 劑量愈高效果愈強，但即使最低劑量310毫克組，改善同樣具統計意義

注意，全部參加者並未患有糖尿病，因此不能理解為治療策略，不過就能解釋到有預防功效。換句話說，研究結果指出，適量補充魚油，有助提升胰島素敏感度，降低早期二型糖尿病風險。

事實上，早於2024年就有一項動物研究，指出患有糖尿病的大鼠，補充奧米加3後，免疫細胞從促炎轉為抗炎狀態，而胰島素阻抗隨之改善。即使沒有肥胖，慢性低度炎症同樣可以削弱胰島素信號，而EPA與DHA似乎有效改善此訊號。

補充多少才有效？

在此研究中，三個劑量組均見顯著改善。最低有效劑量310毫克，其實靠飲食已可達到，例如每星期進食至少兩至三次高脂魚類，如三文魚、沙甸魚或鯖魚，已經可每日提供250至500毫克 EPA+DHA。至於研究中更高劑量，則需要以補充劑才能達到。

事實上， 2024年一項分析，分析161名二型糖尿病患者的奧米加3血水平與A1C關係，推算每日攝取400毫克奧米加3，可令超過95%患者的A1C維持在7%以下。

營養師：如何落落實到日常飲食

● 食物優先：每星期兩至三次高脂魚類，包括三文魚、沙甸魚、鯖魚或罐頭吞拿魚，毋須補充劑已可達到有效攝取量。

● 如需要較高劑量，則考慮選購補充劑：在此研究中，每天攝取620毫克中劑量，可選購標籤為普通奧補充劑。一般魚油或奧米加3補充劑，每粒提供大約300毫克奧米加3的，要達每天600毫克，就每天服用兩粒。至於在研究超過1,200毫克高劑量，則可選購高濃度精煉奧米加3補充劑。此類補充劑的EPA以及DHA含量，都比較高的。如下圖，左邊補充劑，每粒提供300毫EPA+DHA，而右邊補充劑則每粒提供高劑高濃度900毫克EPA+DHA。

● 注意，高劑量奧米加3，或會與抗凝血藥物有相互作用，補充前請先諮詢醫生或藥劑師。