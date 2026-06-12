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名人健康｜吳婉芳二仔胡智同健身室嚴重意外，撕裂胸肌急做手術：為甚麼是我？
健康Tips

名人健康｜吳婉芳二仔胡智同健身室嚴重意外，撕裂胸肌急做手術：為甚麼是我？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年58歲的「凍齡港姐」吳婉芳再度榮升奶奶，其29歲二兒子胡智同（Lynus）上月與女友Kristy完婚。豈料新婚不久，胡智同樂極生悲，於健身期間發生嚴重意外，須緊急入院接受手術。他日前在社交平台貼出病床照，面容憔悴，神情無奈，似乎對這場新婚後的無妄之災深感鬱悶。

 

吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外

 

　　吳婉芳二仔胡智同上月與女友Kristy舉行婚禮，正式榮升人夫。惟6月7日他在社交平台上載多張病床及受傷照，透露近日於健身期間發生嚴重意外。他在帖文中講述受傷經過：「生活總會以意想不到的方式考驗我們。婚禮剛結束，我在健身房做臥推時，只是舉了個普通重量，這完全在我的能力範圍之內，結果卻撕裂了胸肌。」

 

　　他感嘆，做夢也未曾想到會發生這種事，心情極度沮喪。原本他期待著一個充實的休賽期可以好好鍛煉，如今卻要面對長達6個月的漫長康復期，他亦無奈地反問自己：「為甚麼是我？為甚麼偏偏是現在？」

 

　　雖然突如其來的傷患令他備受打擊，但胡智同並未因此放棄，依然保持積極態度。他表示：「我意識到，有些問題沒有答案。我唯一知道的是，生活總要繼續，我也會繼續前進。」他更揚言會比以往變得更強大，並視這次挑戰為一次成長的機會。

 

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

吳婉芳二子胡智同。（IG圖片）

 

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

吳婉芳二子胡智同。（IG圖片）

 

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

吳婉芳二子胡智同。（IG圖片）

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

胡智同上月與女友Kristy舉行婚禮。（IG圖片）

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

他在社交平台上載多張病床及受傷照，透露近日於健身期間發生嚴重意外。（IG圖片）

 

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

他在社交平台上載多張病床及受傷照，透露近日於健身期間發生嚴重意外。（IG圖片）

 

 

「最美奶奶」吳婉芳逆齡美貌成焦點

 

　　上月，吳婉芳二兒子胡智同（Lynus）迎娶愛妻Kristy，吳婉芳再度榮升奶奶，事後她亦向傳媒發放多張高清婚宴照片，與大眾分享再度娶新抱的喜悅。從曝光的相片可見，Lynus的婚禮盛大，場面溫馨唯美。婚禮宣誓儀式於戶外花園舉行，現場以純白玫瑰佈置成巨型花環拱門，洋溢浪漫氣息。

 

　　當日，新娘子Kristy先後換上兩套禮服，一套為高雅的純白露肩婚紗，另一套則是充滿東方韻味的紅色碎花旗袍。而身形健碩的新郎Lynus，則分別穿上經典黑色西裝及極具現代設計感的中式立領禮服。一對新人更在掛有家族經典「1 WOO」車牌的黑色復古名車前甜蜜合照，低調之中盡顯豪門氣派。

 

　　至於再度榮升奶奶的吳婉芳，其逆齡美貌成為全場另一焦點。在日間儀式及大合照中，她身穿鮮紅色長袖連身裙，配搭閃爍藍寶石胸針，氣質高貴脫俗。其後她換上淺薄荷綠色透視優雅長裙，頸上佩戴極具份量的巨型翡翠頸鏈，份量十足。即使站在一對新人身旁，她宛如家姐一般年輕，保養得宜的狀態，令人驚嘆不已，更被網民大讚靚過新抱。

 

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

再度榮升奶奶的吳婉芳，其逆齡美貌成為全場另一焦點。

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

再度榮升奶奶的吳婉芳，其逆齡美貌成為全場另一焦點。

 

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

前年11月吳婉芳偕大仔胡智略（Caspar）及新抱霍詠盈（Caroline）出席一晚宴。（IG圖片）

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

胡智同與媽媽自幼關係親厚，過去不時會於社交平台分享與母親的互動影片及合影。（IG@lynuswoo）

 

 

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

吳婉芳與三名子女。（IG@lynuswoo）

 

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

胡智同與媽媽自幼關係親厚，過去不時會於社交平台分享與母親的互動影片及合影。（IG@lynuswoo）

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

早前兒子胡智同親手製作3個「MOM」造型曲奇贈母。（IG@lynuswoo）

 

丈夫離世後疑深受打擊 曾公開分享透露保養5招  

 

　　吳婉芳自1986年選港姐入行，當年她獲亞軍、最上鏡小姐及才華小姐成3料港姐，隨後加入TVB。幾年後，與富商胡家驊成婚後，便淡出娛樂圈，兩人育有三名子女。可惜的是，相愛24年的丈夫胡家驊於2017年2月在睡夢中辭世，有傳吳婉芳大受打擊，從此深居簡出。

 

　　前年11月，吳婉芳偕大仔胡智略（Caspar）及新抱霍詠盈（Caroline）出席一晚宴，霍詠盈後來在IG曬出合照，亦標註著「奶奶似家姐」，大讚奶奶外貌非常年青。不少網民亦留言指吳婉芳如「天仙下凡」、「非常後生」，是最靚奶奶。

 

　　吳婉芳過去曾表示，自己的保養是非常隨性及佛系，主要是飲食清淡、多飲水，尤其注重潔面，她本人亦有每日打坐唸經是其養生之道，指可以令心境平靜。除此之外，她亦會有定期看中醫調理身體。

 

　　吳婉芳又指，自己睡前有一習慣，便是洗臉後即使甚麼也不塗，但一定要塗精華素。她認為過多的護膚品會阻礙肌膚的吸收，因此只需要簡單塗精華素也可以，一星期可能只敷兩至三次面膜。

 

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

吳婉芳與富商胡家驊成婚後淡出娛樂圈，兩人育有三名子女，惟丈夫胡家驊於2017年於睡夢中辭世。（微博截圖）

 

吳婉芳二子｜「最美奶奶」吳婉芳二子胡智同新婚後出嚴重意外　急入院做手術躺病床：為甚麼是我？

吳婉芳與富商胡家驊成婚後淡出娛樂圈，兩人育有三名子女，惟丈夫胡家驊於2017年於睡夢中辭世。（微博截圖）

 

Tags:#手術#養生#健康問題#網絡熱話#結婚#健身#吳婉芳#凍齡
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