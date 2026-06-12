產品安全｜央視踢爆內地黑心毒牙刷，重用化工廢料製成刷柄，已流入酒店民宿

酒店房間裡看似潔白的一次性牙刷，竟是化學廢料、舊牙刷頭、廢棄口罩和拖鞋邊角料製成的「毒牙刷」？央視近日踢爆內地黑色產業鏈，揭露揚州等地多個小作坊非法使用各類廢舊、回收塑料生產一次性牙刷，部分更已流入酒店、民宿市場，對消費者健康構成嚴重威脅。

黑心毒牙刷｜重用廢料製成牙刷 化工廢料不作處理直接加工

據央視《財經調查》報道，記者放蛇潛入在江蘇省揚州市江都區的一處小型廢品收購站，場內堆積著大量裝過化學製劑的白桶、家電舊面板、破舊輪滑鞋等廢棄塑料。現場的工作人員直言，這些回收塑料經過簡單粉碎後，就會流向各類塑料製品加工廠，其中相當一部份正是用來製作牙刷。

內地回收廠重用廢料製成牙刷，化工廢料不作處理直接加工。（央視截圖）

內地回收廠重用廢料製成牙刷，化工廢料不作處理直接加工。（央視截圖）

內地回收廠重用廢料製成牙刷，質量堪憂。（央視截圖）

內地回收廠重用廢料製成牙刷，質量堪憂。（央視截圖）

內地回收廠重用廢料製成牙刷，化工廢料不作處理直接加工。（央視截圖）

內地回收廠重用廢料製成牙刷，質量堪憂。（央視截圖）

內地回收廠重用廢料製成牙刷，化工廢料不作處理直接加工。（央視截圖）

現場工作人員直認，那些裝過洗滌劑、尿素的化工廢桶，沾染各類殘留物質，全程不做清洗就直接送出去粉碎加工。為掩蓋原料外觀髒亂的問題，廠家會加入顏料染色，讓成品看起來潔白如新。

記者還跟隨一輛收廢品的三輪車來到另一處廢品收購站，只見一名工作人員坐在地上，用砍刀將回收來的舊牙刷頭一個個砍掉，留下的舊刷杆按顏色分揀後，送到加工廠打碎，再次製成新的牙刷柄。

黑心毒牙刷｜廢棄口罩、防護服邊角料、拖鞋成原料

在江都區一個民房後院，記者看到散落著大量已加工好的一次性口罩，全部裝在一個大膠袋裡。小作坊負責人坦言，這些回收來的口罩可以直接加工成製作牙刷的塑料顆粒，行內人稱之為「回收料」或「回料」。

院子裏還堆放著一人多高、打包好的各類塑料垃圾，包括已看不出本來顏色的各種塑料布、蛇皮口袋、黑色垃圾袋、塑料繩。負責人直言，這些垃圾也是做一次性牙刷的原料。更令人吃驚的是，現場還隨處可見大量無紡布、熔噴布、防護服邊角料。這些原本是生產口罩和醫用防護服的專用原料，主要成分為聚丙烯，與牙刷柄材質相同，回收製成顆粒後利潤更高。

如此劣質的塑料垃圾，加工前沒有清洗、消毒流程，僅經過高溫處理和簡單濾網過濾。面對成分和衛生隱患，加工廠負責人毫不在乎。由於原料雜亂，產出的回收塑料顏色斑駁，最終統一染成黑色對外售賣。

在另一間「回收料」加工廠，記者還發現原材料竟是鞋廠製作拖鞋剩下的邊角廢料。工人把拖鞋邊角料投入攪拌機，經高溫處理後凝固成拉絲，再切割成塑料顆粒。老闆稱貨供不應求，這些顆粒直接運往杭集鎮的牙刷廠製作牙刷。

黑心毒牙刷｜「回料」牙刷僅6仙一支

記者隨後來到揚州市廣陵區杭盛科技園，這裡聚集了多間生產酒店一次性用品的工廠。不少小型工廠大量使用低價的回收塑料與新料混合生產牙刷，原料配比根據定價彈性調整。

在該工業園內，記者還發現一款出廠價僅6仙一支的一次性牙刷，廠家用的是秸秆加回收塑料混合製作。園區內另一間工廠也在生產同款低端牙刷，工作人員稱這種超低價產品是行內的「通貨」，也是行業內走量最大的主流產品。

黑心毒牙刷｜主要流入中小酒店民宿

記者在合肥、鄭州等地的酒店用品批發市場調查發現，市場內多數批發商都在銷售「回料」製作的牙刷，主要供給小型酒店與民宿，質量堪憂。從業者坦言，用「回料」做的一次性牙刷質量不好，容易斷。

一名牙刷廠負責人承認，這類低價回收塑料顆粒大多出自無資質小作坊，屬於「三無」產品，牙刷生產廠家自己都無法確保每一批產品質量合格。

黑心毒牙刷｜專家警告長期使用恐攝毒物危害健康

長期從事預防醫學、環境科學研究的專家潘小川指出，使用這種「回料」製成的一次性牙刷，健康風險不僅來源於原料本身。反覆回收的塑料成分複雜，在高溫熔融加工時還會生成新的有毒有害物質。

更令人擔憂的是，一次性牙刷使用時直接貼合口腔，而口腔黏膜通透性好、血管密布。搭配牙膏中的表面活性劑，原料裡的各類有害物質極易滲入人體，長期使用暗藏多重健康隱患。

業內人士表示，塑料每經一次回收再造，品質和價格同步下降，雜質不斷增多，回收次數愈多，原料質量愈不穩定。如果牙刷柄全程使用「回收料」製作，質地會變脆，在使用過程中極容易在口腔裡斷裂。

黑心毒牙刷｜官方回應：查封涉案物品4.4噸 立刻執法及整治

揚州市市場監督管理局6月8日發布通報稱，經央視報導後，市委、市政府高度重視，責成市、區兩級市場監管、生態環境、公安部門連夜開展核查處置工作。截至目前，已對涉事經營主體進行調查取證，並開展抽樣檢測，先行登記保存涉案物品4.4噸。當局將深入徹查案件，依法從嚴從快作出處理。