食物安全｜瘋傳內地人造米有毒，官媒闢謠無毒更健康，分辨新舊大米貼士

近日內地瘋傳外賣米飯使用有毒「人造米」，讓不少食客人心惶惶。有專家現身闢謠，指「人造米」不僅無毒，而且低GI對血糖非常友好。但同時亦提醒消費者要小心誤食另一種加工米飯，教3特徵分辨新舊大米。

內地社交平台流傳大量帖文指「外賣用的是人造大米，都有毒」、「加了科技與狠活，出飯率高、久放不坨」，引發消費者對外賣米飯安全的廣泛擔憂。

網上瘋傳內地餐廳吃到「人造米」炒飯。（微博圖片）

網上瘋傳內地餐廳吃到「人造米」炒飯。（小紅書圖片）

網上瘋傳內地餐廳吃到「人造米」炒飯。（小紅書圖片）

人造米｜人造米屬合法加工食品

綜合內媒報道，國家糧食和物資儲備局科學研究院糧食品質營養研究所所長劉明接受新華社訪問時指出，食品工業中存在所謂的人造米，但其正式名稱為「重組米」或「工程米」。這類產品以碎米為主要原料，搭配合規的食品輔料，經擠壓熟化、切割成型、乾燥等工序製成。

劉明解釋，重組米的製作原理與米粉、米線類似，並非化學合成產品。經過擠壓熟化工藝後，米粒只需數分鐘即可復水煮熟。他強調，正規重組米不具毒性，且因加工過程中澱粉結構發生變化，食用後升糖指數（GI）較傳統白米為低，健康特性反而更佳。

人造米｜成本高於普通白米 商業考量根本不會用

農業農村部食物與營養發展研究所首席科學家朱大洲向新華社表示，重組米的生產成本顯著高於普通大米。他分析，重組米雖使用碎米為原料，但需添加營養強化劑、雜糧粉等輔料，加上加工過程中的能耗與設備支出，整體成本大幅上升。

根據市場調查，目前電商平台銷售的重組低GI大米，價格大多在每斤10元人民幣以上，而普通批發大米每斤約2至4元。朱大洲指出，外賣行業利潤微薄，若商家刻意使用成本高出數倍的重組米，不符合基本商業邏輯。目前重組米主要用於自熱米飯、登山口糧或專供糖尿病患者的低升糖飲食等中高端市場。

人造米｜「久放不坨」源於加工技術 並非添加物

針對網傳「出飯率高、久放不坨代表添加有害物質」的說法，朱大洲解釋，重組米在生產時可選用高直鏈澱粉的原料，這類澱粉本身吸水膨脹能力較強。此外，加工過程中的高溫高壓會使支鏈澱粉降解，令重組米具備抗回生能力，因此久放仍能保持鬆軟。

至於生產過程中搭配的魔芋粉、海藻酸鈉等成分，均為合規的食品品質改良劑，與果凍、冰淇淋中的添加劑同類，在合法範圍內對人體無害。

人造米｜「陳米拋光」可致癌 3特徵分辨新舊米

新華社報道特別指出，「人造米有毒」的說法缺乏根據，但「陳米翻新」問題值得關注。部分不法商家將陳化甚至發霉的稻穀，經過拋光、打蠟、噴香精等工序，偽裝成新米銷售，這類問題米可能存在黃麴毒素超標的安全風險。

真白米。（istock圖片）

人造米。（資料圖片）

陳米（左邊），新米（右邊）。（網上圖片）

專家建議，消費者若發現米飯出現以下情況，應停止食用：

● 米飯缺乏清香

● 表面異常發黃

● 帶有霉味、酸味

升糖指數｜糖尿病患者實測米飯升糖指數

外國一名患有一型糖尿病患YouTuber Tom Vesely在其頻道「Type One Talks」分享記錄片，真人實測20日吃不同米飯的結果，當中20種中精選13種米飯比對其升糖指數（GI），當中包括「真米飯」和「假米飯」：

● 「真米飯」：黑米、糙米 、紅米、泰國米、白米、意大利米（燉飯專用）、壽司米、野米/菰米、印度米、胚芽米、全穀米

● 「假米飯」：椰菜花米、蒟蒻米

Tom Vesely在影片中將米飯分為3大類，包括GI波幅最大（紅色）、GI升幅較溫和（黃色）及GI最低（綠色），當中最推薦椰菜花米、蒟蒻米2款「無糖米飯」，吃完後血糖幾乎沒有波動，血糖指數也維持在100mg/dL左右。惟這2種並非真正的米飯，而是米飯替代品。椰菜花米由椰菜花切碎而成，模仿飯粒的口感，基本上是蔬菜並非碳水化合物；而蒟蒻米則是低卡低糖之選，當中以水分和纖維為主，不含澱粉或糖分。

糖尿病患者實測米飯對血糖影響。（影片截圖）

糖尿病患者實測米飯對血糖影響。（影片截圖）

糖尿病患者實測米飯對血糖影響。（影片截圖）

糖尿病患者實測米飯對血糖影響。（影片截圖）

升糖指數｜7種常見米飯升糖指數 1種米比白米更升糖

Tom Vesely補充，糖尿病病人並非完全不能夠吃米飯，只要好好控制量，即使是升糖指數（GI）較高的白米飯都可以適量食用。對於糖尿病患來說，其他常見米飯GI值如下：

【最低】黑米（170至180mg/dL）

糙米（180至190mg/dL）

紅米（200mg/dL）

泰國米（約210mg/dL）

白米（約210mg/dL）

意大利米（燉飯專用）（210mg/dL以上）

【最高】壽司米（220mg/dL）

升糖指數｜1招降低米飯升糖指數

身為一個有35年糖尿病史的病人，他提醒食物中的糖分不僅是來自於米飯，其他配菜或醬汁同樣含糖，故此食用時要小心挑選和烹調。此外，他亦聽過很多方法減少米飯中的糖分，例如多洗幾次米。為此，他亦實測一些坊間流傳的減糖方法，結果發現並無分別。反而，他從多年經驗所得，發現只要將米飯煮熟後放進雪櫃冷藏，再加熱食用，就能夠增加當中的抗性澱粉，從而降低升糖指數。

以下是其餘6種米飯及其升糖波幅

6種其他米飯升糖指數

印度米

血糖升幅：>200mg／dL

胚芽米

血糖升幅：~200mg／dL

野米／菰米

血糖升幅：~170-180mg／dL

全穀米

血糖升幅：~150mg／dL

椰菜花米

血糖升幅：110-120mg／dL

蒟蒻米

血糖升幅：100mg／dL

資料來源：YouTube頻道「Type One Talks」