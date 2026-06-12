名人保養︱80年代TVB花旦65歲周秀蘭近照曝光，外貌凍齡雍容富貴

80年代TVB花旦周秀蘭近日與好友李婉華、「順嫂」梁葆貞聚會，近照在社交平台引起討論。周秀蘭被譽為「最美雙兒」，現年65歲依然外貌凍齡，生活雍容富泰。當年她與前夫劉少君的一段婚姻，曾傳出因《真情》女星郭少芸介入而破裂。現時她移居溫哥華經營齋舖，獨力撫養女兒，至今對愛情失去信心。

李婉華曬聚會照 周秀蘭外貌凍齡雍容富貴

近日，前TVB花旦李婉華在社交平台上傳了一組飯聚合照，同桌的正是久未露面的周秀蘭與資深演員「順嫂」梁葆貞。

照片中可見，現年65歲的周秀蘭剪了一頭俐落黑短髮，戴上圓框眼鏡，皮膚緊緻、臉色紅潤，展現雍容富泰的貴氣，外貌凍齡令人驚歎。同場的梁葆貞亦精神奕奕，笑容親切，三人同框瞬間勾起劇迷回憶。

周秀蘭是1980年代TVB力捧的花旦之一，最爲人熟知是金庸劇 《鹿鼎記》 中的「雙兒」。

曾與張國榮合作演出電影《檸檬可樂》。

周秀蘭現年65歲，依然外貌凍齡，生活雍容富泰。

近日，李碗華在社交平台上傳了一組飯聚合照，同桌的正是久未露面的周秀蘭與資深演員「順嫂」梁葆貞。

憑《鹿鼎記》雙兒成經典

周秀蘭是1980年代TVB力捧的花旦之一，最為人熟知的角色，就是與梁朝偉合演的金庸劇 《鹿鼎記》 中的「雙兒」。當年她憑着溫柔婉約、善解人意的形象，被劇迷封為 「最美雙兒」 ，至今無人能超越。

除了電視劇，她也曾踏足大銀幕，與張國榮合作演出電影《檸檬可樂》，這場合作至今仍是影迷心目中的經典畫面。

凍齡女星︱為愛引退移居溫哥華 前夫劉少君傳偷食郭少芸

正當演藝事業如日中天之際，周秀蘭卻選擇了為愛情急流勇退，與《真情》男星劉少君結婚。婚後，周秀蘭淡出娛圈，並移居溫哥華，與劉少君育有一女。

而看似美滿的婚姻，卻在數年後出現裂痕。劉少君留在香港拍攝TVB處境劇《真情》，長期與身在加拿大的周秀蘭分隔兩地，期間就傳出與同劇女星郭少芸戲假情真、發展婚外情。身處加拿大的周秀蘭得悉後萬般心碎，曾專程回港試圖挽回婚姻，可惜最終未能如願。

1998年，兩人以宗教信仰等理由正式離婚。劉少君事後承認「因為老婆唔係身邊先行差踏錯」，並選擇淨身出戶，將資產留給前妻。

周秀蘭與《真情》男星劉少君結婚移居溫哥華，男方卻傳出與同劇女星郭少芸戲假情真，發展婚外情。

對愛情失信心 溫哥華開齋舖獨力養女

離婚後的周秀蘭沒有返回香港，而是繼續留在溫哥華。她曾在少數訪問中流露心聲，直言那段失敗的婚姻讓她從此不再相信愛情。此後，周秀蘭便將全部心力投入到經營素食餐廳的事業上，同時獨力撫養女兒長大。如今她的餐廳經營得有聲有色，生活安穩低調。

至於當年捲入風波的郭少芸，近年已將生活重心移往中國內地，不時透過社交平台與粉絲互動。至今她依然單身，與愛貓相伴，似乎早已放下當年的紛紛擾擾。