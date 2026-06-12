產品安全︱膳魔師燜燒壺內蓋彈出致3人失明，全球召回820萬件配件免費更換

知名保溫品牌膳魔師（Thermos）宣布全球主動召回約 820萬個 不鏽鋼燜燒罐，原因為舊款「無洩壓閥」內瓶蓋可能因壓力突然彈出，導致撞擊、割傷，甚至永久失明。香港地區自2011年至2024年銷售的 SK3000、SK3020 型號受影響，膳魔師香港呼籲用戶立即停止使用並免費更換新版洩壓閥內蓋。

膳魔師燜燒壺︱內蓋猛烈彈出致3人失明

根據美國消費者產品安全委員會報告，膳魔師接獲 27宗 投訴，用戶在打開舊款無洩壓閥內蓋的燜燒罐時，內蓋因內部壓力猛烈彈出，導致割傷與撞擊傷，部分需緊急醫療處理；更有3宗因內蓋直接擊中眼睛，造成永久性視力喪失。

受影響產品為 SK3000 與 SK3020 高真空不銹鋼燜燒罐，主要銷售期間為 2011年至2024年。這些產品在沃爾瑪、Target、亞馬遜及膳魔師官網等通路廣泛販售。型號 SK3010 因從未在香港或中國市場上市，故不影響本地消費者。

膳魔師燜燒壺︱為何舊款內蓋有風險？

無洩壓閥的內瓶蓋無法釋放罐內因食物或飲品產生的氣體壓力。當罐內存放易腐壞或發酵食物（如粥、湯、糖水）過久，內部壓力累積，打開瞬間內蓋可能高速彈出，造成臉部、眼睛嚴重傷害。

而新版內蓋因配備洩壓閥設計，可安全釋放壓力，避免意外發生。

膳魔師燜燒壺︱香港與中國市場官宣召回

本次召回是膳魔師史上最大規模之一。美國約召回420萬件，中國內地約400萬件，香港則針對2011至2024年間銷售的SK3000與SK3020型號進行主動召回，全球總計約820萬件。膳魔師中國強調，截至公告日，中國市場未收到任何傷害報告，本次召回為「風險預防原則」下的主動行動。

膳魔師（香港）有限公司已於2026年5月29日發布官方公告，確認香港市場召回條件如下：

召回產品：高真空不銹鋼燜燒罐 SK3000、SK3020 型號之 無洩壓閥內瓶蓋

銷售期間：2011年至2024年（香港市場）

不召回：2022年及以後出廠、原廠即配備洩壓閥內瓶蓋的版本（屬安全升級款）

膳魔師燜燒壺︱香港用戶免費更換新內蓋流程

膳魔師香港表示，消費者只需依下列步驟操作：

1. 停止使用舊款無洩壓閥內蓋的燜燒罐。

2. 丟棄舊內瓶蓋，並拍下「已丟棄」的照片。

3. 準備以下資料：

產品型號（見罐底貼紙）

產品內瓶蓋照片（丟棄前後可對比）

購物單據（如有，建議提供）

4. 電郵至客服：將上述資料寄至 cs_eshop@thermos.com.hk

5. 客服人員將跟進並寄送全新的洩壓閥內瓶蓋，運費全免。若有疑問，可透過上述電郵聯繫膳魔師香港客服。

膳魔師（Thermos）宣布全球主動召回約 820萬個不銹鋼燜燒罐。

舊款「無洩壓閥」內瓶蓋（左）可能因壓力突然彈出，導致撞擊、割傷，甚至永久失明。

香港用戶免費更換新內蓋，罐底貼紙可查爬產品型號。

至於中國市場則明確免附購物憑證，只需提供產品底部型號照片及無洩壓閥密封塞照片即可。消費者可透過3種渠道辦理：

1. 搜尋官方微信「THERMOS1904」，點擊下方「客戶服務」中的「自助換新」上傳照片。

2. 撥打官方客服熱線400-828-2888（服務時間9:00-18:00）。

3. 聯繫天貓或京東的膳魔師官方旗艦店客服。

膳魔師燜燒壺︱更換所需時間及費用

更換費用完全免費，運費由膳魔師承擔，香港與中國市場皆同。官方客服確認照片後，約3至5個工作天內會將全新的洩壓閥內蓋寄出，並提供快遞單號供查詢。在收到新內蓋之前，官方強烈建議立即停止使用並丟棄舊內蓋，不可繼續使用，以確保安全。

另須留意，本次召回僅針對「無洩壓閥密封塞」（即內蓋），而非整個燜燒罐。膳魔師提供的是免費更換零件，不提供退款或整罐換新。膳魔師香港強調，本次召回基於風險預防原則，即使你從未遇到問題，也應立即停止使用舊款無洩壓閥內蓋，並按上述流程免費更換。

同場加映：消委會15款食物壺保溫效能大比拼

消費者委員會（消委會）曾測試15款食物壺，發現燜燒壺全數通過相關保溫效能測試，惟保溫飯壺的保溫表現較遜色，兩款樣本的6小時保溫效能低於50℃。

15款食物壼的檢測結果：

膳魔師高真空不銹鋼食物罐SK-3020

總評：4*

種類：燜燒壺

售價：$428

產地：中國

象印不銹鋼真空燜燒杯SW-JXE75-RV

總評：4*

種類：燜燒壺

售價：$449

產地：泰國

鷹牌真空保溫湯飯壺SUS 304

總評：4*

種類：燜燒壺

售價：$190

產地：-

虎牌保溫食物壺(棕色)MCJ-A075

總評：4*

種類：燜燒壺

售價：$418

產地：中國

bbbyo Foodie Insulated Lunch Containers

總評：4*

種類：燜燒壺

售價：$298

產地：-

大福口二層不銹鋼高真空斷冷斷熱 HTH-750

總評：3.5*

種類：燜燒壺

售價：$130

產地：-

億世家不銹鋼燜燒壺 VPB800BK

總評：3.5*

種類：燜燒壺

售價：$160

產地：中國

Pole Bear 不銹鋼燜燒食物壺 JFF J800

總評：3.5*

種類：燜燒壺

售價：$149

產地：中國

三光牌 BuBee 小蟻布比 二層高真空斷熱不銹鋼保溫飯盒 M700-B

總評：2.5*

種類：2層保溫飯壺

售價：$199

產地：台灣

小牛角不銹鋼真空保溫飯壺 HCC611B

總評：3*

種類：2層保溫飯壺

售價：$181

產地：-

虎牌保溫飯壺套裝（包含兩個容器）LWR-A072

總評：2.5*

種類：2層保溫飯壺

售價：$358

產地：日本

Pole Bear 不銹鋼真空保溫飯壺 附提袋 SGFJ-700

總評：2*

種類：2層保溫飯壺

售價：$179

產地：中國

膳魔師保溫便當盒JBC-801

總評：2.5*

種類：3層保溫飯壺

售價：$468

產地：中國

Topvalu Home Coordy 保溫食物瓶（白色）HC-18DJ80WH

總評：2*

種類：2層保溫飯壺

售價：$169

產地：中國

象印不銹鋼保溫飯壺（銀色）SL-NC09-ST

總評：3*

種類：3層保溫飯壺

售價：$409

產地：泰國

資料來源：消委會

同場加映：購買保溫壺3大必睇關鍵位

台大醫院早前曾分享使用保溫壺的注意事項，建議大家購買時應注意3大方面：

1.外觀是否有損壞

購買時要注意內膽及外屬表面是否光滑，沒有突出、劃傷痕跡。

2.塑膠雹件氣味

塑膠配件如味道太重，可能代表塑膠用類材質較差購買要應注意。

3.選購容易清洗結構

由於不銹鋼材質亦有可能生不生銹，假如擔心生銹建議挑選杯、蓋可分解拆開保溫壺，以方便清洗及晾乾。

資料來源：台大醫院

同場加映：2類飲品不宜保溫杯存放

由於304不銹鋼材質化學結構較為穩定耐用，因此可放置咖啡或茶等熱飲。不過教授亦強調指，兩類飲品不宜在保溫杯存放，一類是酸性飲品，如果汁、碳酸飲料，可能會腐蝕壺內的金屬材質，亦可致氣體釋出，導致飲品噴出；另一類是深色或濃味飲品，如牛奶、茶葉及咖啡等，容易令保護壺內膽殘留顏色和氣味，導致經常用力刷洗、破壞保溫壺材質，令有毒物質釋出。對健康造成威脅之餘，亦可能影響保溫功能。

拆解不銹鋼/塑膠制水壺等級號碼防金屬中毒：

拆解不銹鋼／塑膠製水壺等級號碼

200：較容易生銹

300（304／316）：耐銹性／耐腐蝕程度較佳

400：耐銹能力較差，主要用於餐具

200不銹鋼含較高量重金屬錳，生銹會釋出錳，過量攝取或會造成大腦神經退化。

PP：100-140度 耐摔.耐高溫

PC：100-130度 耐摔.耐高溫

PP5／PC7物料耐撞.耐高溫

前者可承受100至140度高溫

後者可承受100至130度高溫

PVC：60-80度（裝太熱恐溶毒）

PVC3 可承受60至80度水溫，若裝入超過80度的熱水就有機會溶出塑化劑。

資料來源：台灣《中天新聞》，本港消委會

同場加映：4款消委會高分保溫瓶推介

消委會曾於2005年評測過24款不銹鋼保溫容器，包括10個保溫瓶和14個保溫杯，當中有4款保溫瓶屬於高分選擇：

Eagle Vacuum Flask FEB-500T

總評：5*

Kingsland Slim Stainless Bottle SB-500

總評：5*

THERMOS FDP-500F

總評：5*

Zojirushi SV-GD50-XA

總評：5*

資料來源：消委會