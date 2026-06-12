歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

30
五月
荃灣南豐紗廠｜南豐集團「世界之約」呈獻年度企劃「約好織物祭」 唱作歌手陳蕾近三米高大型鉤織作品《荒島之幻象》震撼登場 編織跨界創作新視野 荃灣南豐紗廠｜南豐集團「世界之約」呈獻年度企劃「約好織物祭」 唱作歌手陳蕾近三米高大型鉤織作品《荒島之幻象》震撼登場 編織跨界創作新視野
商場活動 展覽
荃灣南豐紗廠｜南豐集團「世界之約」呈獻年度企劃「約好織物祭」 唱作歌手陳蕾近三米高大型鉤織作品《荒...
推介度：
30/05/2026 - 05/07/2026
19
六月
赤柱正灘｜香格里拉集團冠名贊助香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽，隆重呈獻 「龍潮 Dragonbeat」 赤柱正灘｜香格里拉集團冠名贊助香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽，隆重呈獻 「龍潮 Dragonbeat」
節慶活動 文化藝術
赤柱正灘｜香格里拉集團冠名贊助香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽，隆重呈獻 「龍潮 Dragonbeat」
推介度：
19/06/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
產品安全︱膳魔師燜燒壺內蓋彈出致3人失明，全球召回820萬件配件免費更換
健康Tips

產品安全︱膳魔師燜燒壺內蓋彈出致3人失明，全球召回820萬件配件免費更換

健康解「迷」
健康解「迷」

　　知名保溫品牌膳魔師（Thermos）宣布全球主動召回約 820萬個 不鏽鋼燜燒罐，原因為舊款「無洩壓閥」內瓶蓋可能因壓力突然彈出，導致撞擊、割傷，甚至永久失明。香港地區自2011年至2024年銷售的 SK3000、SK3020 型號受影響，膳魔師香港呼籲用戶立即停止使用並免費更換新版洩壓閥內蓋。

 

膳魔師燜燒壺︱內蓋猛烈彈出致3人失明

 

　　根據美國消費者產品安全委員會報告，膳魔師接獲 27宗 投訴，用戶在打開舊款無洩壓閥內蓋的燜燒罐時，內蓋因內部壓力猛烈彈出，導致割傷與撞擊傷，部分需緊急醫療處理；更有3宗因內蓋直接擊中眼睛，造成永久性視力喪失。

 

　　受影響產品為 SK3000 與 SK3020 高真空不銹鋼燜燒罐，主要銷售期間為 2011年至2024年。這些產品在沃爾瑪、Target、亞馬遜及膳魔師官網等通路廣泛販售。型號 SK3010 因從未在香港或中國市場上市，故不影響本地消費者。

 

膳魔師燜燒壺︱為何舊款內蓋有風險？

 

　　無洩壓閥的內瓶蓋無法釋放罐內因食物或飲品產生的氣體壓力。當罐內存放易腐壞或發酵食物（如粥、湯、糖水）過久，內部壓力累積，打開瞬間內蓋可能高速彈出，造成臉部、眼睛嚴重傷害。

 

　　而新版內蓋因配備洩壓閥設計，可安全釋放壓力，避免意外發生。

 

膳魔師燜燒壺︱香港與中國市場官宣召回

 

　　本次召回是膳魔師史上最大規模之一。美國約召回420萬件，中國內地約400萬件，香港則針對2011至2024年間銷售的SK3000與SK3020型號進行主動召回，全球總計約820萬件。膳魔師中國強調，截至公告日，中國市場未收到任何傷害報告，本次召回為「風險預防原則」下的主動行動。

 

　　膳魔師（香港）有限公司已於2026年5月29日發布官方公告，確認香港市場召回條件如下：

 

  • 召回產品：高真空不銹鋼燜燒罐 SK3000、SK3020 型號之無洩壓閥內瓶蓋
  • 銷售期間：2011年至2024年（香港市場）
  • 不召回：2022年及以後出廠、原廠即配備洩壓閥內瓶蓋的版本（屬安全升級款）

 

膳魔師燜燒壺︱香港用戶免費更換新內蓋流程

 

　　膳魔師香港表示，消費者只需依下列步驟操作：

 

1. 停止使用舊款無洩壓閥內蓋的燜燒罐。

2. 丟棄舊內瓶蓋，並拍下「已丟棄」的照片。

3. 準備以下資料：

  • 產品型號（見罐底貼紙）
  • 產品內瓶蓋照片（丟棄前後可對比）
  • 購物單據（如有，建議提供）

 

4. 電郵至客服：將上述資料寄至 cs_eshop@thermos.com.hk

5. 客服人員將跟進並寄送全新的洩壓閥內瓶蓋，運費全免。若有疑問，可透過上述電郵聯繫膳魔師香港客服。

 

燜燒壺︱膳魔師燜燒壺內蓋彈出釀3人失明　官方全球召回820萬件指定型號 香港區召回安排：可免費換新

膳魔師（Thermos）宣布全球主動召回約 820萬個不銹鋼燜燒罐。

 

燜燒壺︱膳魔師燜燒壺內蓋彈出釀3人失明　官方全球召回820萬件指定型號 香港區召回安排：可免費換新

舊款「無洩壓閥」內瓶蓋（左）可能因壓力突然彈出，導致撞擊、割傷，甚至永久失明。

　

燜燒壺︱膳魔師燜燒壺內蓋彈出釀3人失明　官方全球召回820萬件指定型號 香港區召回安排：可免費換新

香港用戶免費更換新內蓋，罐底貼紙可查爬產品型號。

 

　　至於中國市場則明確免附購物憑證，只需提供產品底部型號照片及無洩壓閥密封塞照片即可。消費者可透過3種渠道辦理：

 

1. 搜尋官方微信「THERMOS1904」，點擊下方「客戶服務」中的「自助換新」上傳照片。

2. 撥打官方客服熱線400-828-2888（服務時間9:00-18:00）。

3. 聯繫天貓或京東的膳魔師官方旗艦店客服。

 

膳魔師燜燒壺︱更換所需時間及費用

 

　　更換費用完全免費，運費由膳魔師承擔，香港與中國市場皆同。官方客服確認照片後，約3至5個工作天內會將全新的洩壓閥內蓋寄出，並提供快遞單號供查詢。在收到新內蓋之前，官方強烈建議立即停止使用並丟棄舊內蓋，不可繼續使用，以確保安全。

 

　　另須留意，本次召回僅針對「無洩壓閥密封塞」（即內蓋），而非整個燜燒罐。膳魔師提供的是免費更換零件，不提供退款或整罐換新。膳魔師香港強調，本次召回基於風險預防原則，即使你從未遇到問題，也應立即停止使用舊款無洩壓閥內蓋，並按上述流程免費更換。

 

同場加映：消委會15款食物壺保溫效能大比拼

 

　　消費者委員會消委會）曾測試15款食物壺，發現燜燒壺全數通過相關保溫效能測試，惟保溫飯壺的保溫表現較遜色，兩款樣本的6小時保溫效能低於50℃。

 

15款食物壼的檢測結果：

膳魔師高真空不銹鋼食物罐SK-3020
總評：4*
種類：燜燒壺
售價：$428
產地：中國

象印不銹鋼真空燜燒杯SW-JXE75-RV
總評：4*
種類：燜燒壺
售價：$449
產地：泰國

鷹牌真空保溫湯飯壺SUS 304
總評：4*
種類：燜燒壺
售價：$190
產地：-

虎牌保溫食物壺(棕色)MCJ-A075
總評：4*
種類：燜燒壺
售價：$418
產地：中國

bbbyo Foodie Insulated Lunch Containers
總評：4*
種類：燜燒壺
售價：$298
產地：-

大福口二層不銹鋼高真空斷冷斷熱 HTH-750
總評：3.5*
種類：燜燒壺
售價：$130
產地：-

億世家不銹鋼燜燒壺 VPB800BK
總評：3.5*
種類：燜燒壺
售價：$160
產地：中國

Pole Bear 不銹鋼燜燒食物壺 JFF J800
總評：3.5*
種類：燜燒壺
售價：$149
產地：中國

三光牌 BuBee 小蟻布比 二層高真空斷熱不銹鋼保溫飯盒 M700-B
總評：2.5*
種類：2層保溫飯壺
售價：$199
產地：台灣

小牛角不銹鋼真空保溫飯壺 HCC611B
總評：3*
種類：2層保溫飯壺
售價：$181
產地：-

虎牌保溫飯壺套裝（包含兩個容器）LWR-A072
總評：2.5*
種類：2層保溫飯壺
售價：$358
產地：日本

Pole Bear 不銹鋼真空保溫飯壺 附提袋 SGFJ-700
總評：2*
種類：2層保溫飯壺
售價：$179
產地：中國

膳魔師保溫便當盒JBC-801
總評：2.5*
種類：3層保溫飯壺
售價：$468
產地：中國

Topvalu Home Coordy 保溫食物瓶（白色）HC-18DJ80WH
總評：2*
種類：2層保溫飯壺
售價：$169
產地：中國

象印不銹鋼保溫飯壺（銀色）SL-NC09-ST
總評：3*
種類：3層保溫飯壺
售價：$409
產地：泰國

資料來源：消委會

 

同場加映：購買保溫壺3大必睇關鍵位

 

　　台大醫院早前曾分享使用保溫壺的注意事項，建議大家購買時應注意3大方面：

 

1.外觀是否有損壞
購買時要注意內膽及外屬表面是否光滑，沒有突出、劃傷痕跡。

 

2.塑膠雹件氣味
塑膠配件如味道太重，可能代表塑膠用類材質較差購買要應注意。

 

3.選購容易清洗結構
由於不銹鋼材質亦有可能生不生銹，假如擔心生銹建議挑選杯、蓋可分解拆開保溫壺，以方便清洗及晾乾。

資料來源：台大醫院

 

同場加映：2類飲品不宜保溫杯存放

 

　　由於304不銹鋼材質化學結構較為穩定耐用，因此可放置咖啡或茶等熱飲。不過教授亦強調指，兩類飲品不宜在保溫杯存放，一類是酸性飲品，如果汁、碳酸飲料，可能會腐蝕壺內的金屬材質，亦可致氣體釋出，導致飲品噴出；另一類是深色或濃味飲品，如牛奶、茶葉及咖啡等，容易令保護壺內膽殘留顏色和氣味，導致經常用力刷洗、破壞保溫壺材質，令有毒物質釋出。對健康造成威脅之餘，亦可能影響保溫功能。

 

拆解不銹鋼/塑膠制水壺等級號碼防金屬中毒：

 

　　拆解不銹鋼／塑膠製水壺等級號碼

 

200：較容易生銹

300（304／316）：耐銹性／耐腐蝕程度較佳

400：耐銹能力較差，主要用於餐具

 

200不銹鋼含較高量重金屬錳，生銹會釋出錳，過量攝取或會造成大腦神經退化。

PP：100-140度 耐摔.耐高溫

PC：100-130度 耐摔.耐高溫

PP5／PC7物料耐撞.耐高溫

前者可承受100至140度高溫

後者可承受100至130度高溫

 

PVC：60-80度（裝太熱恐溶毒）

PVC3 可承受60至80度水溫，若裝入超過80度的熱水就有機會溶出塑化劑。

資料來源：台灣《中天新聞》，本港消委會

 

同場加映：4款消委會高分保溫瓶推介

 

　　消委會曾於2005年評測過24款不銹鋼保溫容器，包括10個保溫瓶和14個保溫杯，當中有4款保溫瓶屬於高分選擇：

 

Eagle Vacuum Flask FEB-500T
總評：5*

Kingsland Slim Stainless Bottle SB-500
總評：5*

THERMOS FDP-500F
總評：5*

Zojirushi SV-GD50-XA
總評：5*

資料來源：消委會

Tags:#產品召回#膳魔師#食物壺#消費者安全
Add a comment ...Add a comment ...
網絡熱話｜$68脫疣神器爆紅，聲稱無痛去疣網民讚塗幾次成粒甩咗
更多健康解「迷」文章
網絡熱話｜$68脫疣神器爆紅，聲稱無痛去疣網民讚塗幾次成粒甩咗
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處