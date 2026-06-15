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肩頸痛症︱世界盃睇波兼追看平板，頸椎腰背勞損防護與自救策略
腰椎脊椎
肩頸痛

肩頸痛症︱世界盃睇波兼追看平板，頸椎腰背勞損防護與自救策略

都市痛症
Oscar 治療師
都市痛症

　　世界盃開鑼，小組賽的賽程緊湊，有朋友問我：「同時間要追看兩邊的賽事，一邊看電視，一邊用平板追看，肩頸十分不適應，有沒有方法可以減輕問題？」

 

肩頸痛症︱世界盃睇波兼追看平板，頸椎腰背勞損防護與自救策略

 

　　紓緩肩頸問題的方法當然有，但這樣追看賽，是十分不明智的，又十分容易讓人不知不覺陷入「半躺半坐」或「低頭緊盯螢幕」的姿勢，更會對腰背造成以下直接影響：

 

　　腰椎壓力劇增： 身體重量會集中壓在腰椎上，容易導致下背痛、脊椎退化。

 

　　頸椎過度勞損： 為了同時兼顧畫面，頭部容易長期前傾，增加頸椎負擔。

 

　　肌肉緊繃或萎縮： 一邊看球賽（通常直視前方電視）又一邊側身或低頭滑手機平板，會令身體長期處於扭曲、不對稱的受力狀態當身體兩側肌肉受力不均，一邊過度緊繃，另一邊被拉長，長期易致肌肉失衡或脊椎側彎。

 

　　盤骨後傾與腰椎過勞︰當我們窩在柔軟的沙發上，身體很容易放鬆向後癱倒，這會直接導致盤骨後傾。在此姿勢下，人體正常的腰椎前凸弧度會消失，迫使腰椎關節承受巨大的剪力與壓力，極易誘發腰椎關節過勞與急性腰痛。

 

肩頸痛症︱世界盃睇波兼追看平板，頸椎腰背勞損防護與自救策略

 

專欄建議的防護與自救策略

 

　　針對這類「睇波/追劇」帶來的都市病，具體的預防與改善方針： 

 

1.    強制使用腰部承托墊 

 

　　坐在沙發時，絕對不能讓腰部懸空。必須在腰後放置一個提供足夠支撐力的腰部承托墊（或利用大枕頭自製支撐），強迫骨盆維持在中立位，減輕腰椎的直接負擔。(上期提示) 

 

肩頸痛症︱世界盃睇波兼追看平板，頸椎腰背勞損防護與自救策略

 

2.    遵守「45至60分鐘」活動原則

 

　　 物理治療強調「最差的姿勢就是維持不變的姿勢」。看球賽或追劇時，應每隔 45 至 60 分鐘固定起身活動筋骨、拉筋伸展，打破肌肉的持續繃緊狀態。

 

肩頸痛症︱世界盃睇波兼追看平板，頸椎腰背勞損防護與自救策略

 

Tags:#脊椎側彎#肩頸痛症#世界盃#頸椎#肌肉緊繃#腰椎過勞
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