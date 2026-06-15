名人離世｜陳敏兒逝世終年65歲，最後身影曝光曾揭慢性病去年做大手術

去年7月曾做大手術，廖啟智遺孀陳敏兒6月12日離世，終年65歲。其兩子通過社交平台發布訃文。消息一出，不少人深表震驚。

陳敏兒兩兒廖文哲、廖文信於訃文中未有交代母親離世原因，只表示喪禮安排以私人形式低調舉行：

我們敬愛的母親陳敏兒女士，於2026年6月12日上午，在家人悉心陪伴下於威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。我們衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。

兩兒又感謝各界朋友對母親敏兒的懷念和關心，但指為遵照母親生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。

陳敏兒三度跟至親離別。（陳敏兒FB）

丈夫資深演員廖啟智2021年因胃癌離世。（陳敏兒FB）

陳敏兒與兩個兒子。（陳敏兒FB）

陳敏兒與母親。（陳敏兒FB）

陳敏兒去年曾辦「生前告別會」。（陳敏兒FB）

陳敏兒曾辦「生前告別會」。（影片截圖）

陳敏兒曾辦「生前告別會」。（影片截圖）

陳敏兒曾辦「生前告別會」。（影片截圖）

陳敏兒曾辦「生前告別會」。（影片截圖）

陳敏兒於今年3月仍有現身自己舉行的工作坊，並與出席的會員一齊大合照。

資深演員廖啟智（智叔）2021年3月因胃癌離世，其遺孀陳敏兒於6月12日離世，終年65歲。

陳敏兒最後身影曝光

翻看陳敏兒的社交帳號，陳敏兒於今年3月仍有現身自己舉行的工作坊，並與出席的會員一齊大合照。合照當日，陳敏兒依然以一頭白色短髮示人，精神十分不俗。她更宣傳自家製卡牌:

老老實實實,真係每天用先至幫到自己,明白自己更多的情緒和內在需要,最後為自己作出最合適的選擇去滿足自己的需要！各位同學,大家加油啦！

陳敏兒自揭屬慢性病患者 去年7月接受大手術

廖啟智遺孀陳敏兒早前自爆患慢性病，並於去年7月時入院接受了一場生死攸關的大手術，但一直未有透露病情。她曾公開大手術後的影片，分享了更多關於她手術的細節，更驚見她在手術後第3日於病房起舞的片段，超強意志力及樂觀的態度令人佩服！

陳敏兒首談手術細節 腹部傷口長達14厘米

陳敏兒在YouTube頻道《好好生活》上載最新影片，首談她的手術細節，披露大手術後的艱難歷程。陳敏兒指，位於她腹部的傷口長達14厘米，手術後連躺在床上都感到相當的痛楚，要勉強才能坐起身，甚至落床走一兩步，都承受著巨大的痛楚。

陳敏兒早前自爆患慢性病，並於去年7月時入院接受了一場生死攸關的大手術。（影片截圖）

陳敏兒早前自爆患慢性病，並於去年7月時入院接受了一場生死攸關的大手術。（影片截圖）

陳敏兒早前自爆患慢性病，並於去年7月時入院接受了一場生死攸關的大手術。（影片截圖）

陳敏兒早前自爆患慢性病，並於去年7月時入院接受了一場生死攸關的大手術。（影片截圖）

她手術後第三天便在病房內跳舞。（影片截圖）

陳敏兒。（影片截圖）

不過，最令人震驚的是，陳敏兒在片中更分享了她手術後第三天便在病房內跳舞的片段。影片中，她穿著病人服，面帶笑容並隨著音樂輕輕擺動身體。她坦言，當她開始跳舞時，竟然感覺不到那麼痛了。

陳敏兒在影片中引述相關研究，解釋跳舞能促使大腦釋放有「快樂荷爾蒙」之稱的內啡肽，這種物質能有效紓緩疼痛，並提升愉悅感。她形容，這次經歷讓她真實地體會到，身體和心理是緊密的好拍檔，透過身體的活動可以提升自己的幸福感。

雖然陳敏兒至今仍未公布所患何病，但從她在影片中所展現的樂觀和堅毅，可見她正以非常積極的態度面對漫長的康復之路。

三度與至親離別 陳敏兒積極推廣生死教育

陳敏兒曾三度跟至親離別，她在30歲那年面對父親突然離世；在2006年，年僅5歲的細仔廖文諾因血癌離世；而丈夫資深演員廖啟智在2021年因胃癌離世，臨終前太太陳敏兒陪伴在側。

接連面對摯親離開，陳敏兒甚至一度難抵沉重壓力及悲痛以致患有抑鬱症及產生輕生念頭。不過，此後她一直以積極態度去面對，近年更推廣生死教育工作，早前亦到美國攻讀一個研究快樂課程，成立機構幸福生活協會。

曾辦「生前告別會」

陳敏兒在去年10月17日時於Youtube頻道上載影片，分享她早前舉辦的「生前告別會」。陳敏兒在影片中坦言：「我一向都唔鍾意慶祝生日，不過喺舊年生日搞咗生日個聚會，請咗喺我生命嘅貴人同好錫我嘅人，其實呢個並唔係生日會，而係『生前告別會』。」

她指出，自己是一名慢性病患者，近年來身體狀況愈來愈差，亦眼見好多親友先後離世。作為一個推廣生死教育的人，陳敏兒認為要把握當下，與身邊重要的人「好好道別」，好好表達內心的説話，減少分離的遺憾，於是舉辦了生前告別會。

陳敏兒近年推廣生死教育工作。（陳敏兒FB）

陳敏兒近年推廣生死教育工作。（陳敏兒FB）

陳敏兒近年推廣生死教育工作。（陳敏兒FB）

陳敏兒近年推廣生死教育工作。（陳敏兒FB）

陳敏兒近年推廣生死教育工作。（陳敏兒FB）