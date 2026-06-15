違規事件｜網紅實習女醫生擅照X光涉洩私隱，遭解僱兼被捕控不誠實電腦罪

明愛醫院一名女實習兼網紅醫生Angel先後被揭3大違規事件，包括擅用公院X光機為自己照膝頭，召喚醫生男友跨院協助肛門直腸鏡檢查及疑未經授權擅用他人帳號登入臨床醫療系統查病人資料。醫管局發言人6月12日發聲明，指已即時解僱一名實習醫生。據了解，警方當日以「不誠實使用電腦」罪，拘捕該名涉事女實習醫生且被扣留調查。港大醫學院表示尊重決定，進行適合執業評估。

女實習醫生遭醫管局即時解僱

醫管局6月12日發表聲明表示，知悉近日社交媒體討論一名實習醫生連串不當行為的貼文後，已採取行動成立調查委員會跟進。醫管局表示，委員會已完成調查，確定該名實習醫生涉及一連串不當行為，醫管局昨採取行動，即時解僱該名實習醫生。

醫管局：涉事實習醫生違反專業操守和誠信、損害病人私隱

醫管局表示，實習醫生涉及幾項嚴重的不當行為，包括違反醫生應有專業操守及誠信、對病人私隱及專業保密構成損害，以及⁠未有忠實依從指示履行醫療程序。已經通知該名實習醫生解僱的決定，亦已知會有關大學醫學院作出相應跟進；醫管局會繼續調查事件，如確定有其他醫生涉及不當行為，醫管局會嚴肅處理，絕不姑息，以維護醫生的專業操守及保障病人安全。醫管局發言人重申，絕不容忍任何損害病人安全及醫生專業操守的行為，並嚴厲譴責有關行為。

醫管局：不容許損害操守醫生在公院執業

醫管局強調，對醫生的專業操守、行為及紀律，有極高要求，所有在公立醫院服務病人的醫生，必須醫術與醫德兼備，除了擁有救治病人的專業知識外，亦應秉持極嚴格的專業操守，時刻以病人福祉、私隱、安全及服務作為最優先考慮。醫管局稱，絕不容忍任何損害醫生專業操守的行為，不會容許有關醫生在公立醫院執業，以保障病人安全。

明愛醫院一名女實習兼網紅醫生Ange涉召喚醫生男友跨院協助肛門直腸鏡檢查。

涉事女實習醫生洋名Angel，就讀於香港大學醫學院。（IG圖片）

涉事女實習醫生洋名Angel，就讀於香港大學醫學院。（IG圖片）

涉事女實習醫生洋名Angel，就讀於香港大學醫學院。（IG圖片）

涉事女實習醫生洋名Angel，就讀於香港大學醫學院。（IG圖片）

涉事女實習醫生洋名Angel，就讀於香港大學醫學院。（IG圖片）

涉事女實習醫生洋名Angel，就讀於香港大學醫學院。（IG圖片）

期間經營個人YouTube頻道，有3.6萬個訂閱者。（YouTube截圖）

該網民亦指出，該名實習醫生原定於下月1日正式成為註冊醫生。（Threads圖片）

涉事女實習醫生被警方拘捕

據了解，醫管局收到匿名舉報，指稱一名在明愛醫院工作的女實習醫生，在工作期間擅自使用一位在屯門醫院醫生的登入帳號和資料，登入醫院的電腦系統，瀏覽病人資料。醫管局其後將案件轉交警方調查，該實習醫生昨被警方拘捕。

港大醫學院：尊重決定正進行適合執業評估

港大醫學院表示，得知一名實習醫生被解僱的消息，尊重醫管局的決定，已在最短時間內啟動既定機制，獨立進行有關該名實習醫生的「適合執業」評估。如果證實其執業能力不達標，將依機制規定適時向醫委會呈交評估報告。

原定下月1日正式成為註冊醫生

據悉，涉事女實習醫生洋名Angel，就讀於香港大學醫學院，期間經營個人YouTube頻道，有3.6萬個訂閱者，最後一次更新為去年7月。惟事件爆出後，有關平台影片及帖文已全被清空。她亦曾於社交平台透露原定於7月1日正式註冊為醫生。

召屯院醫生男友幫手做「肛門腸鏡檢查」

有網民爆料指，她在律敦治醫院實習期間，要求於屯門醫院任職的醫生男友跨院代為替病人進行「肛門直腸鏡檢查」，而該男醫生當時正值當值，為協助女友而閒置一名食肉菌感染的病人。

擅自打尖為自己「照膝頭」

該名女實習醫生於明愛醫院實習期間，亦爆出在雜物房使用C-arm X光機自行拍攝膝部，形容為「Perks for 乖乖HO」（實習醫生福利），她其後更將圖片上載至社交平台限時動態，照片疑攝於明愛醫院。惟根據法例，實習醫生不得擅自操作C-arm，若於雜物房內使用而沒有鉛板防護，可能導致輻射外洩。

事件曝光後，有自稱了解該名女實習醫生過往工作表現的網民，對其臨床技術提出質疑。該網民指，女事主為病人進行靜脈注射鹽水時，多次未能成功刺中血管，卻仍以膠紙固定針頭。此外，該網民亦指出，該名實習醫生將於下月1日正式成為註冊醫生。

網紅女實習醫生涉違規。（IG圖片）

網紅女實習醫生涉違規。（IG圖片）

網紅女實習醫生涉違規。（IG圖片）

網紅女實習醫生涉違規。（IG圖片）

網紅女實習醫生涉違規。（IG圖片）

網紅女實習醫生涉違規。（IG圖片）

網紅女實習醫生涉違規。（IG圖片）

網紅女實習醫生涉違規。（IG圖片）