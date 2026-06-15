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致癌飲食｜女子不下廚不煙不酒，愛吃1食物驚患肺癌，研究揭2大元兇
防癌有方
醫生解說

致癌飲食｜女子不下廚不煙不酒，愛吃1食物驚患肺癌，研究揭2大元兇

健康解「迷」
健康解「迷」

　　據世界衛生組織資料，肺癌是全球癌症死因首位，更令人憂心的是，不吸煙卻罹患肺腺癌的患者正逐年增加。一名女子愛吃加工食物，尤其是甜點，因持續咳嗽求醫確診肺癌，晴天霹靂。中央研究院研究指出，加工食物含有2種一級致癌物，直接吃出肺癌。

 

致癌物｜不下廚不煙不酒 驚罹肺癌

 

　　據《TVBS》報道，一名75歲的婦人，平日沒有吸煙習慣，也幾乎不下廚、不騎電單車，卻因持續咳嗽就醫，確診肺腺癌第一期。她驚訝地說：「我這麼健康，怎麼會得肺癌？」。其女兒回憶，母親在那段咳嗽嚴重的期間，變得特別愛吃甜食，布丁、小蛋糕不離手。患者很快接受事實並開刀切除腫瘤，其後康復進度良好，追蹤滿5年並未復發。

 

致癌物｜中研院研究揭兩大環境致癌物是元兇

 

　　由中央研究院領銜的「台灣癌症登月計畫」，攜手美國臨床蛋白基因體腫瘤分析聯盟（CPTAC），分析全球數百個肺腺癌案例，研究成果於2025年8月刊登於國際頂尖期刊《癌細胞》（Cancer Cell）。研究團隊在不吸煙肺腺癌患者體內，發現亞硝胺（Nitrosamine）和多環芳香烴（PAHs）環境致癌物的突變印記，證實肺癌不只是「吸進來」的，也包括「吃進來」的。

 

致癌物｜女性對加工食品防腐劑更敏感

 

　　研究進一步分析肺癌患者性別上的差異，結果顯示：

 

  • 男性：主要與吸煙、空氣污染（PM2.5）、汽機車廢氣等外在因素相關
  • 女性：對加工食品防腐劑中的「亞硝胺」特別敏感

 

　　台大醫院外科部主任陳晉興醫生指出，亞硝胺以前已知可能引起胃癌等腸胃道癌症，沒想到與肺癌也有關聯。食物中的致癌因子會與女性荷爾蒙產生協同作用，這也解釋了為何吃同樣東西，女性罹癌風險卻比男性高。

 

致癌物｜早期肺癌也有高復發風險

 

　　研究團隊透過蛋白質體分析，將肺腺癌分為三大亞型。其中名為C2「類晚期」的亞型，雖然在臨床上屬第一期早期癌症，卻展現與晚期腫瘤高度相似的分子特徵，復發與轉移風險極高。中國醫藥大學附設醫院內科部副主任夏德椿表示，帶有EGFR基因變異的病患，第1B期術後5年復發率約40%至45%；第二期約50%至60%；第三期則高達60%至75%。這顯示即使手術成功，病患仍面臨沉重的復發壓力。

 

致癌物｜低劑量電腦斷層 早期發現存活率達9成

 

　　根據衛福部統計，肺癌第一期5年存活率達9成，第四期僅剩1成，早期發現至關重要。

 

　　目前國際實證的篩檢工具是低劑量電腦斷層（LDCT），檢查僅需2至5分鐘，不用注射顯影劑，可偵測0.3厘米以上的結節。陳晉興建議，照出0.6厘米以下結節者只要每年追蹤即可；0.6至0.8厘米應每半年定期追蹤；0.8厘米以上則需找胸腔內、外科醫生進一步評估。

 

致癌物｜預防肺癌 從減少暴露與調整飲食做起

 

　　台灣胸腔內科醫生蔡哲龍建議，預防肺癌可從以下幾點著手：

 

  • 減少環境暴露：空污嚴重時減少外出，居家使用空氣清淨機；避免在車流量大的馬路旁運動
  • 改變烹調方式：減少高溫油炸、燒烤，改以蒸煮、水煮為主
  • 少吃加工食品：減少攝取含亞硝酸鹽的加工肉品（如香腸、培根、臘肉）
  • 多吃天然蔬果：攝取富含植化素、膳食纖維的食物
  • 定期篩檢：40歲以上可考慮安排LDCT檢查，有家族史者應提前

 

同場加映：6種常見致癌物

 

　　日常生活中不經意會接觸到不同毒物，日積月累在體內儲存，最終致癌。根據世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究機構（IARC）長期研究指出，許多日常可見的物質已被正式列入「一級致癌物」。

 

　　台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，整理出6種生活中常見的一級致癌物，雖然平日生活上無法完全避免接觸，但從飲食與生活習慣著手，確實能有效降低癌症風險。

 

１.　黃麴毒素：毒性最強天然肝癌致癌物

李思賢指出，黃麴毒素主要來自受潮或變質的花生、粟米與堅果，是目前已知毒性最強的天然肝癌致癌物之一。如需存放應保持乾燥，平日亦避免食用發霉的食物，故此他亦表示自己平時不吃花生，降低接觸致癌物的風險。

 

２.　苯：損害骨髓提高血癌風險

苯常見於香煙煙霧、汽車廢氣、油漆與溶劑中，長期吸入會損害骨髓功能，大幅提高白血病與淋巴癌風險。他建議，平日應遠離吸煙環境與二手煙，亦避免長時間暴露於交通廢氣密集區；使用油漆、溶劑時，應確保空間通風。

 

３.　甲醛：新裝潢隱形殺手

甲醛普遍存在於新裝潢家具、建材、黏著劑與煙品中，長期吸入恐導致鼻咽癌與白血病。現代人因居住空間密閉，暴露風險更高。他建議，裝潢後務必保持室內通風數周，且選購標示低甲醛的綠色建材產品，屋內亦可放置空氣清淨機輔助淨化室內空氣。

 

４.　多環芳香烴：烤肉焦黑部位藏危機

這類致癌物常來自焦黑的烤肉、煙燻食品與交通廢氣，與肺癌、皮膚癌有密切關聯。李思賢特別提醒，高温烹調產生的致癌物質不容忽視。他建議，減少食用煙燻、燒烤類食品，烹調時亦避免過度高溫而燒焦食材，烤肉時若出現焦黑部位應立即丟棄。

 

５.　乙醛：酒精代謝產物的致癌風險

乙醛由酒精代謝與香煙煙霧產生，與口腔癌、食道癌高度相關。特別是「臉紅體質」族群，因乙醛代謝效率較慢，酒後更易累積致癌物。他建議，大眾應節制飲酒，避免暴飲，尤其是易臉紅體質者應特別注意酒精攝取；吸煙者建議戒煙，避免雙重致癌風險。

 

６.　丙烯醯胺：高溫烹調的隱形危機

丙烯醯胺多出現在炸薯條、餅乾、咖啡與烤麵包中，經高溫油炸、烘焙過程產生，與腎癌與子宮內膜癌風險有關。他建議，減少攝取焦脆的油炸、烘焙食品，改採低溫烹調方式，如蒸、煮、滷；避免食用過度烘烤的麵包與餅乾。

 

　　李思賢強調，這些致癌物質雖然看不見、摸不著，卻實際存在於生活每一處。他鼓勵大眾可以透過日常小習慣的累積，逐步建立防癌生活模式，例如從今天起少吃一次焦黑的烤肉、少喝一杯酒等。

 

致癌成因｜6類常見環境致癌物

 

　　台灣家醫科醫生李唐越曾指出，環境荷爾蒙可以透過空氣、水、食物及皮膚接觸等途徑進入與累積在人體內，進而危害健康。生活中常見環境致癌物有以下6類，應盡量避免。

 

1. 溴化阻燃劑（BFRs）：家具、衣物防火塗料恐影響發育

溴化阻燃劑（BFRs）廣泛用於床墊、沙發、窗簾及電子產品外殼，以提高防火性能。李唐越表示，BFRs中的「多溴二苯醚」具有高脂溶性，化學結構類似甲狀腺素，可能干擾胎兒及青少年成長。環保署毒管處過去公告指出，此類物質不易分解，長期接觸恐導致內分泌失調。

 

2. 全氟／多氟烷基物質（PFAs）：不沾鍋、食品包裝藏危機

PFAs因防水、防油特性，常見於不沾鍋（如鐵氟龍塗層）、烤箱紙、爆米花袋及速食包裝。李唐越警告，PFAs半衰期長達4至5年，易在人體累積，且研究顯示可透過胎盤傳給胎兒，可能影響免疫系統。美國環保署（EPA）已將部分PFAs列為「可能致癌物」，建議民眾避免高溫烹調不沾鍋，減少使用一次性防水包裝。

 

3. 羥基苯甲酸酯（Paraben）：化妝品、食品防腐劑恐擾亂激素

Paraben是常見的防腐劑，用於化妝品、保養品及加工食品。李唐越解釋，此物質可能模仿雌激素作用，過量接觸恐增加乳腺癌風險。歐盟已限制部分Paraben用於兒童尿布，建議消費者選購時留意成分標示，優先選擇「Paraben-free」產品。

 

4. 雙酚A（BPA）：罐頭、收據熱感紙是主要來源

BPA多用於罐頭內襯、塑膠容器及超商收據熱感紙。李唐越指出，BPA會模仿雌激素，可能導致兒童性早熟、成人不孕。衛福部已禁止嬰幼兒奶瓶使用BPA，建議民眾避免加熱塑膠餐具，並減少觸摸熱感紙後直接取食。

 

5. 塑化劑（Phthalates）：PVC製品緩釋毒素，飄散空氣中

塑化劑賦予塑膠柔軟性，常見於PVC地板、雨衣、玩具及香水。李唐越強調，塑化劑未與塑膠牢固結合，會逐漸釋放到空氣中，經呼吸或皮膚吸收，可能影響男性生殖功能。研究顯示，孕婦暴露於高濃度塑化劑環境，恐導致胎兒生殖器發育異常。

 

6. 戴奧辛（Dioxin）：燃燒廢塑膠產生，列「人類一級致癌物」

戴奧辛主要來自垃圾焚燒、工業排放，會附著於空氣微粒或沉積於土壤、水源。李唐越警告，戴奧辛被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，長期暴露可能損害免疫、神經系統，並導致畸胎。建議民眾遠離露天燃燒廢棄物，食用肉類、魚類時去除脂肪（戴奧辛易累積於動物脂肪）。

 

長期接觸恐增致癌危機

 

　　這些生活環境中的毒素會透過經常接觸或吸入，累積在體內且不容易被排除，長期會誘發癌症。李唐越續指，這些環境荷爾蒙只需要極少量就能夠影響身體技能。它們能夠偽裝成女性體內的雌激素，產生致癌性代謝物。以下綜合一些可能誘發的隱患，包括男女頭號癌症殺手：

 

  • 女性：乳癌、子宮內膜異常增生
  • 男性：前列腺癌、睪丸癌、不正常性發育、降低生殖力、腦下垂體及甲狀腺功能異常等
  • 其他：大腦神經內分泌障礙、脂肪肝、甲狀腺功能不全、脂肪堆積、代謝紊亂

 

致癌成因｜10招遠離環境致癌物

 

　　如何避免生活中的環境荷爾蒙？李唐越建議，從日常用品和食物入手減少攝入環境荷爾蒙，當中包括一些使用習慣和飲食器皿，例如不少人會習慣直接不洗穿上新衣，或是貪方便快捷經常吃外賣或加工食品，營養不均衡之餘，亦會導致肥胖，從而增加患上癌症的機會。

 

1. 使用玻璃產品代替塑料製品

2. 不要用塑膠製品裝熱食或微波 

3. 若非用不可，選擇1、2或5標籤的塑膠製品

4. 減少罐頭食品和加工品

5. 補充維他命A、B、C、E、GSH穀胱甘肽

6. 多喝水，多吃綠葉蔬菜、十字花科

7. 少吃肥肉或在做飯時把油脂瀝乾

8. 保持室內空氣清新

9. 勤洗手、減少皮膚接觸

10. 慎選塗抹擦洗的產品，新衣服過水再穿

 

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