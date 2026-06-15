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名人健康｜84歲黃一飛靠電動輪椅代步，體重曾逼近200磅，豁達看生死：人梗要拜拜
健康Tips

名人健康｜84歲黃一飛靠電動輪椅代步，體重曾逼近200磅，豁達看生死：人梗要拜拜

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年84歲的資深演員黃一飛，當年憑周星馳電影《少林足球》中「鐵頭功大師兄」一角深入民心。近年他長居內地，鮮少在港公開露面，其健康狀況與體態變化一直備受影迷關注。早前他返港出席金像獎活動時，曾被目擊全程由一名中年女子全程攙扶，步履蹣跚，而過去他也曾因為戒煙而令體重暴升50磅。近日黃一飛被拍下坐電動輪椅代步，令外界擔憂其身體情況。

 

出入靠電動輪椅 精神依然不俗

 

　　黃一飛近年深受腳患困擾，雙腿飽受骨刺問題折磨，導致行動不便。從近日曝光的片段可見，他出行時需要使用電動輪椅代步，情況一度惹人擔憂。不過，他的精神面貌仍然很好，當到達宴會場地後，他依然可以在毋須他人攙扶下自行站立，向大家敬酒，看來整體狀態似乎尚算不錯。

 

黃一飛透露近年雙腳開始老化 豁達看生死：人梗要拜拜

 

　　黃一飛早前返港與朋友聚會時，曾接受訪問，席間不忘發揮幽默本色，笑語連連。被問到此行是否見到很多老朋友時，黃一飛風趣地回應：「係呀，估唔到仲在！我以為我都唔在，仲在，不過我就後生啲，我84啫。」至於被讚賞「Keep得好好」以及問及平時有何養生秘訣時，他則幽默地表示：「係咁Keep，我都唔知點Keep法，總之Keep到而家84。（平時做啲咩養生？）有呀，瞓覺，瞓覺先好。」

 

　　此外，他透露近年雙腳開始老化，出入需要依靠代步車：

 

　　老人先老腳，要慢慢行，行多啲都唔掂，不過我買咗部一坐落去就會自己郁嘅代步車，可以周圍去吓。

 

　　對於現時的身體狀況與歲月不留人，84歲的他看得很開，並豁達地說：「而家84仲有幾多？100歲又點啫？無用㗎，人就梗要拜拜。」

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛出行時需要使用電動輪椅代步。（抖音＠影視明星集中營）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛在毋須他人攙扶下自行站立，向大家敬酒。（抖音＠影視明星集中營）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛早前返港與朋友聚會時，曾接受訪問透露近年雙腳開始老化。（TVB《娛樂新聞台》截圖）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

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黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛驚喜現身第44屆香港電影金像獎。（小紅書）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛驚喜現身第44屆香港電影金像獎。（抖音）

 

體重曾直逼200磅 自揭行動不便

 

　　去年，黃一飛曾與李力持導演一同合照及拍片，不過其身形明顯暴漲，他亦在片中透露自己行動不便。黃一飛在影片中精神狀態不錯，與李力持有說有笑，但身形明顯就較從前圓潤不少，肚腩尤其突出，令對方也忍不住提醒他多做運動。不過，他之後也承認自己有些行動不便，坦言道：「我隻腳都唔行得幾多㗎，上樓梯落樓梯爭啲。」

 

　　黃一飛近年轉往內地發展，參演了不少網絡電影及短劇。對此，他就表示：

 

　　最重要一樣嘢，一個人做嗰啲戲，而家短劇有出啦，人哋個個埋嚟同我影相嘅，咁就證明咗我仲OK，仲搵到啖食。

 

　　據悉，黃一飛早在2009年便已成功戒煙，與此同時體重卻持續上升。他過往曾在受訪時透露，自己因為戒煙而發福暴漲，肥了近50磅，體重直逼200磅，並因為過重導致腳部生骨刺，一度需要由4個人抬上5樓拍戲。

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛（左）曾與周星馳合作多部電影。（《少林足球》劇照）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛在《少林足球》中飾演大師兄。（《少林足球》劇照）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛曾與周星馳合作多部電影。（《九品芝麻官》劇照）

 

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黃一飛曾與周星馳合作多部電影。（《國產凌凌添》劇照）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

李力持導演在活動上巧遇黃一飛，兩人合照。（圖片取自微博）

 

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李力持曬出與黃一飛的合照。（圖片取自微博）

 

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李力持與黃一飛拍片。（影片截圖）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛笑稱自己做「好劇烈嘅運動」。（影片截圖）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

他又在片中透露自己行動不便。（影片截圖）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

李力持與黃一飛拍片。（影片截圖）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛近年轉戰內地，主力拍攝網絡砲影及短劇（影片截圖）

 

憑《少林足球》奪最佳男配角

 

　　黃一飛於1979年加入麗的電視，開始演藝生涯，之後在80年代轉投TVB：「到了TVB，人家叫我『註冊師爺』，說我做到入形入格。我做一次貼一粒癦，第二次貼兩粒，後來有人問做十次豈不是要貼十粒，當頭棒喝，從此不再從外形入手。」

 

　　努力鑽研演技的他，最終憑《少林足球》喜感十足的大師兄鐵頭功一角，獲頒2001年香港電影金像獎、香港電影金紫荊奬的最佳男配角。

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛在2001年憑《少林足球》奪得香港金像獎最佳男配角。（資料庫圖片）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛近年發福不少，目前參演網絡電影為主。（網上截圖）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

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「細龜」黃一山去年為黃一飛賀壽，慶祝其82歲生日。（圖片取自微博）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

之後黃一山的修腳店開張亦請來黃一飛剪綵。（圖片取自微博）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛過往曾多次公開表達對周星馳不滿，但近年改變口風，表示感激對方。（影片截圖）

 

黃一飛｜84歲「大師兄」黃一飛近況曝光　出入靠電動輪椅代步惹擔憂　豁達看生死：人梗要拜拜

黃一飛憑《少林足球》大師兄鐵頭功一角，獲頒2001年香港電影金像獎、香港電影金紫荊獎的最佳男配角。（小紅書）

 

曾多次公開表達不滿　近年改口風感謝周星馳

 

　　不少人對黃一飛的最深刻印象，都是他在周星馳電影中的演出，但自《少林足球》後，兩人便沒有再合作。有傳他在片中演出被酒瓶扑頭一幕時，要求很嚴格的周星馳拍了N次也不滿意，令黃一飛差點被砸暈。另外，因周星馳未走紅時會稱呼他為「飛哥」，但成名後只稱黃一飛為「喂喂喂」令他不快，甚至多次在公開訪問中表達對星爺不滿。

 

　　不過近年黃一飛已改口風，更拍片稱：「當有人對你好苛刻的時候，要你做一樣又一樣，一路要你做到好為止。8個瓶子打頭，腫了，出血了，沒經歷過考驗，沒經歷過苦難，你怎麼能成功呢？這部戲就是《少林足球》。我對周星馳，現在我慢慢感覺到，就是他，令我黃一飛，給人家認識到，我就是黃一飛，我就是拿了兩個獎的演員。」

 

Tags:#黃一飛#周星馳#少林足球#香港電影#香港金像獎#健康#娛樂#電動輪椅#骨刺#腳患#痛症#衰老#行動不便#娛樂新聞
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