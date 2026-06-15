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減肥飲食｜日醫生實測咖啡加1物，最強燒脂飲品10個月激減55磅不反彈
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減肥飲食｜日醫生實測咖啡加1物，最強燒脂飲品10個月激減55磅不反彈

健康解「迷」
健康解「迷」

　　減肥方法層出不窮，原來吃對東西就能夠輕鬆瘦。日本有醫生實測一種「最強燒脂」飲品，只要每餐前喝一杯，1年內激減55磅不反彈，過程毋須做運動，實在是懶人減肥福音！

 

減肥飲食｜餐前一杯1：1沖泡比例 毋須節食運動

 

　　日本一名糖尿科醫生工藤孝文在Youtube分享自創的「咖啡綠茶減肥法」，親身實測後在10多個月內由92公斤減至67公斤，成功減去25公斤（約55磅），且體重未有反彈。其超過100名病人嘗試後，平均一個月可減輕6.2公斤，有患者甚至在無法運動、未改變飲食習慣下，單靠飲用此飲品便成功減少腹部脂肪。

 

減肥飲食｜日醫實測咖啡加1物　沖出「最強燒脂」飲品　無須運動10個月激減55磅不反彈【附最佳沖泡比例+飲法】

減肥飲食｜日醫實測咖啡加1物　沖出「最強燒脂」飲品　無須運動10個月激減55磅不反彈【附最佳沖泡比例+飲法】

減肥飲食｜日醫實測咖啡加1物　沖出「最強燒脂」飲品　無須運動10個月激減55磅不反彈【附最佳沖泡比例+飲法】

日本一名糖尿科醫生工藤孝文推薦咖啡加入綠茶，真人實測1年內瘦55磅不反彈。（網上圖片）

 

減肥飲食｜日醫實測咖啡加1物　沖出「最強燒脂」飲品　無須運動10個月激減55磅不反彈【附最佳沖泡比例+飲法】

減肥飲食｜日醫實測咖啡加1物　沖出「最強燒脂」飲品　無須運動10個月激減55磅不反彈【附最佳沖泡比例+飲法】

 

減肥飲食｜最佳沖泡比例+飲法

 

　　工藤孝文於2015年任職糖尿病內科醫生時，發現要病人減重極為困難，於是利用日常生活中常見的綠茶和咖啡，創造出這套減肥方法。

 

　　沖泡方法：將無糖綠茶與黑咖啡以1：1比例混合，每餐前飲用一杯約250至300毫升，每日喝三杯。工藤孝文強調，毋須刻意節食或運動，只需加上每天早上量體重的習慣即可。他形容這是「替換水分的減重法」——以綠茶咖啡取代含糖飲料

 

減肥飲食｜3類人推薦飲用

 

  • 外食或上班族：這個減肥法毋須配合運動或飲食，只需餐前飲咖啡綠茶即可，十分適合沒有時間控制飲食及做運動的人
  • 小腹突出者：綠茶的兒茶素與咖啡的綠原酸能促進脂肪燃燒，特別對腹部脂肪有明顯效用
  • 壓力大且暴飲暴食者：綠茶的茶胺酸能舒緩壓力，幫助控制食慾，有效減少因情緒波動而進食的情況

 

減肥飲食｜3類人不宜嘗試

 

　　雖然工藤孝文宣稱其減重方法安全性高，但提醒以下3類人士不應嘗試

 

  • 腸胃不佳者：咖啡因會刺激胃酸分泌，可能引發胃痛或胃食道逆流
  • 貧血或骨質疏鬆患者：茶多酚會抑制鐵質吸收，咖啡因亦影響鈣質吸收
  • 孕婦：每天不宜飲用超過兩杯，以免增加流產或嬰兒體重不足的風險

 

　　此外，糖尿病患者應改喝低咖啡因咖啡，高血壓患者則應避免早上起床空腹飲用。

 

 

Tags:#減肥#飲食#日本醫生#咖啡#綠茶#減肥飲品#無需運動#工藤孝文醫生#糖尿病科醫生#減肥貼士#營養師#瘦身#咖啡綠茶減肥法#血糖#減肥方法
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