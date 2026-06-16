成人尿片下架疑雲：掌握網購防伏+挑選成人尿片尿褲五大貼士

長者失禁護理，往往牽一髮而動全身。過去兩星期，照顧者群組裏最熱門的話題，莫過於維達代理、口碑不俗的添寧(TENA）尿片下架「疑雲」，大家議論紛紛，甚至苦惱是否要「轉會」。

須知道照顧者為了替長者物色合用的成人尿片，務求不滲漏又沒有皮膚敏感，除了徹底搜索坊間品牌，更會不惜網購到天涯海角，決心與眼光不輸男生挑選愛車，或者女生購買名牌手袋。

畢竟一包成人尿片動輒八、九十元，兩三天就消耗殆盡，小數怕長計。於是香港的照顧者，有的往海外找防敏防漏的高級貨，也不乏網購內地同品牌但更便宜的替代品，為荷包減壓。

筆者也有一段網購尿片的經歷，雖然沒買成，倒見識了尿片界的「一國兩制」。

成人尿片五花八門，不少人在選擇時感到疑惑。(AI製圖)

尿片「一國兩制」 留意技術及名稱差異

久坐久臥以及住院者，通常會使用尿片。然而我的家人能夠自行走動，出外或往長者中心時，傾向使用紙尿褲，即使站立或坐下也能替換。

家人習慣使用A品牌的紙尿褲，貪其通爽沒致敏。數個月前，長者中心職員建議改用B品牌的夜用裝紙尿褲，指其吸濕量更高、質地較厚，萬一遲了換片也不易滲漏。

試用B品牌幾次後，覺得還可以，正準備在香港以八十多元一包的價錢入貨時，朋友提議何不嘗試網購內地的B品牌產品，雖然產地不同，卻便宜得多。

進入B品牌的內地旗艦網店，看得我頭昏腦脹，包裝和名稱完全不同，甚麼全都是「尿褲」？原來香港叫「尿片」，內地叫「尿褲」；香港的「紙尿褲」，內地叫「拉拉褲」或「內褲式紙尿褲」；反而內地的「尿片」較像香港的「片芯」。

好不容易鎖定了夜用裝「拉拉褲」，卻發現兩地產品連尺碼計算和設計重點都不一樣。香港標榜「防回滲」，內地隻字未提，卻主打「海量透氣孔」，它們真的是同一款產品嗎？

仔細一看數據，內地版吸濕量只有1400毫升（約4次尿量），而香港版有1800毫升（約5次尿量）。雖然內地版一包不到30元人民幣(約34.7港元)，比香港便宜超過一半，但我本來就是為了高吸濕量才想「轉會」的，總不能為了省錢而屈就，本末倒置吧。

最後，我選擇支持本地經濟。想深一層，廠商因應不同市場的生活文化和成本，將產品本地化，兩地有產品差異也很正常。我再比較其他成人尿片品牌在內地市場的情況，同樣是「一國兩制」，往往各有不同技術，兩地產品很少會一模一樣。如果跨境網購，就要留意產品的物料和技術，是否達到心中的要求了。

無論使用尿片還是尿褲，如廁順利是長者與照顧者的共同願望。(AI製圖)

挑選尿片尿褲 五個要點

說到技術，為了不讓老友記的屁股受罪，比較產品時，在參考第三方評測及用家評價之餘，也可多留意以下幾個設計細節：

● 有否導流層設計：導流層能快速分散並傳送尿液，減少回滲與側漏，同時降低對皮膚的刺激。

● 透氣底膜：留意底膜的材質與設計，是否具備透氣功能。

● 吸濕與防漏表現：除了整體吸濕量，也要看有沒有立體防漏邊和分區吸收設計，去控制回滲與側漏。

● 舒適及防敏度：材質是否柔軟親膚、透氣乾爽，如果穿著時容易摩擦產生悶熱感，老友記會感到很不舒服。

● 方便程度：例如有沒有彈性腰圍設計，以及是否附帶尿濕顯示等。

品牌熱線 解答產品去向

至於文章開首提到添寧疑似下架，想起家人住院時，我們也是添寧尿片的顧客。筆者早前以顧客身分致電給客戶熱線查詢，獲告知代理商不變，添寧品牌還在，只是目前的尿片產品變成了「添寧」聯乘「Dr.P 金裝Pro」系列，因此包裝上同時出現「添寧」和「Dr.P 金裝Pro」品牌。

添寧原版尿片(左)，與添寧聯乘「Dr.P 金裝Pro」(右)尿片的包裝對比。

添寧原版尿片(左)，與添寧聯乘「Dr.P 金裝Pro」(右)尿片的包裝背面，後者同時印上添寧和「Dr.P 金裝Pro」的標誌。

客服解釋新系列的尿片使用台灣同一生產線，尺碼和吸濕量不變，也是全棉質，保持百分百透氣度。不過，由於採用的技術和認證機構與原版添寧不同，兩者的尿片並不完全一樣。

一種尿片或尿褲是否好用，除了本身的技術和設計，亦視乎用家的親身體驗，每個人的使用感受也有不同。面對新上架或心儀的款式，不妨先索取試用裝，或購買產品讓長者們親身嘗試，觀察數天看看有否側漏、回滲、異味或皮膚敏感等，再作評估。如果穿得舒服，感到合適，那就更理想。

成人尿片是消耗品，質素和價錢也是重要考量。(AI製圖)