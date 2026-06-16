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積極抗癌｜26歲女邊讀碩士邊抗癌，經歷24次放化療及開腦手術，一級榮譽畢業
健康Tips

積極抗癌｜26歲女邊讀碩士邊抗癌，經歷24次放化療及開腦手術，一級榮譽畢業

健康解「迷」
健康解「迷」

　　︱內地一名碩士生在23歲時確診肺癌，當時她剛好取得碩士研究生的入學資格，在體檢時卻發現自己罹肺癌晚期，晴天霹靂。但她未有放棄，反而更努力活好每一天，一邊抗癌做化療，一邊讀書。3年後她以一級榮譽的成績畢業，在台上致辭時感觸萬分。

 

抗癌勇士｜同一天獲錄取通知和確診肺癌

 

　　綜合內媒報道，2023年湖南一名23歲女子劉巧，自大學畢業後曾從事教師工作，後決定跨專業考研，終於如願以償。當天，她剛收到湖南師範大學的研究生擬錄取通知，非常高興，同日接受入學前體檢，卻被告知一個晴天霹靂的消息：肺部發現約五厘米陰影，建議立即前往大醫院複查。

 

　　我是不是拿了甚麼天選劇本？想平平淡淡過一生，命運非要讓我轟轟烈烈波盪起伏。

　　好消息——今天複試擬錄取了。

　　壞消息——參加體檢不合格發現肺部有問題，去市醫院檢查好傢伙直接告訴我不排除肺癌的可能性？？？

　　總之，牛。

 

　　此後她輾轉多間醫院，經過基因檢測、穿刺等一系列檢查，最終確診為肺癌晚期。

 

抗癌勇士｜一邊抗癌一邊讀書

 

　　湖南師範大學教育科學學院最終讓她順利入學，然而劉巧選擇不向老師和同學透露病情。讀研的第一年，她幾乎都在學校。上午在圖書館溫習，下午參加棒球、籃球等體育活動，還參加英語戲劇表演，當了人生的第一次女主角。

 

　　我覺得如果別人同情你，就是把你當成一個弱者，但是我天生就是要當強者的，所以我不能讓他們同情我。

 

抗癌勇士｜26歲女邊讀碩士邊抗癌　3年歷24次放化療+開腦手術　一級榮譽畢業台上感觸致辭【附肺癌高危因素＋症狀】

劉巧獲碩士取錄同一天確診肺癌。（網上圖片）

 

抗癌勇士｜26歲女邊讀碩士邊抗癌　3年歷24次放化療+開腦手術　一級榮譽畢業台上感觸致辭【附肺癌高危因素＋症狀】

劉巧一邊抗癌做化療一邊讀書。（網上圖片）

 

抗癌勇士｜26歲女邊讀碩士邊抗癌　3年歷24次放化療+開腦手術　一級榮譽畢業台上感觸致辭【附肺癌高危因素＋症狀】

劉巧一邊抗癌做化療一邊讀書。（網上圖片）

 

抗癌勇士｜26歲女邊讀碩士邊抗癌　3年歷24次放化療+開腦手術　一級榮譽畢業台上感觸致辭【附肺癌高危因素＋症狀】

劉巧抗癌期間在社交平台上分享抗癌點滴。（網上圖片）

 

抗癌勇士｜26歲女邊讀碩士邊抗癌　3年歷24次放化療+開腦手術　一級榮譽畢業台上感觸致辭【附肺癌高危因素＋症狀】

劉巧與家人感情很好。（網上圖片）

 

抗癌勇士｜26歲女邊讀碩士邊抗癌　3年歷24次放化療+開腦手術　一級榮譽畢業台上感觸致辭【附肺癌高危因素＋症狀】

劉巧3年後教育碩士畢業，在台上致辭感動台下師生。（網上圖片）

 

抗癌勇士｜3年經歷4次化療、20次放療、1次開顱手術

 

　　求學期間，劉巧經歷了4次化療、20次放療，以及一次開顱手術。第一次剃頭髮時，她形容當時「有一點想哭」，但隨即安慰自己「人生第一次剃光頭，挺酷的哦。」然而患病後衍生另一個問題，高昂的醫療費讓原本就不富裕的家庭不堪重負。劉巧的父親2008年因車禍被評為三級殘疾，母親確診類風濕，需長期服藥。在一次手術開銷過大、家庭無力承擔時，她掙扎再三後才發了一條朋友圈求助。

 

　　做手術那天，大家放下手中的事，都過來看我了，我特別感動，因為我感覺我就像是被愛包圍了。

 

抗癌勇士｜室友早已知情 默默守護

 

　　雖然劉巧一直隱瞞著老師和室友關於自己患癌的事實，但事實上她的室友其實早已知情，為了守護她，也選擇了裝作不知情。劉巧亦一直樂觀抗癌，有時候反而鼓勵室友們積極生活，更透過社交媒體帳號「奇蹟寶貝Jojo」，分享自己的抗癌生活點滴：

 

　　其實我內心很相信我一定是會有奇蹟的。我會設想很美好的未來，我是個樂觀主義者。我期盼我老了之後是甚麼狀態，所以我想活到七八十歲，當一個心態很年輕的老奶奶。

 

　　室友小吳亦透露，在她眼中，劉巧3年來都能量滿滿，樂觀主義的她還會安慰偶爾悲觀的室友們，形容她「精力旺盛、愛好廣泛，一邊寫開題報告一邊旅遊，還能做帳號，論文也寫得很好。」小吳透露，今年「520」當天，劉巧還給她轉帳520元。劉巧解釋，這是因為她生病時大家都伸出援手，她一直記在心裏，「自己有能力了，一定要把這些錢都一一還回去」。

 

抗癌勇士｜最放不下的父母

 

　　談及家人，劉巧數度紅了眼眶。母親得知女兒生病後經常哭泣，但劉巧說：「我不會跟她哭的，她哭我就笑。」生病期間，母親說過一句讓劉巧最觸動的話：「傾家蕩產都要給你治。」劉巧說，「一家人都這麼好，那我肯定要繼續好好活著呀。」她坦言，最放不下的就是父母。她希望以後有能力帶他們去雲南定居，因為那裏的氣候更適合罹患類風濕的母親養病。

 

抗癌勇士｜畢業禮致辭感動全校

 

　　2026年6月11日，劉巧站上湖南師範大學教育科學學院畢業典禮的台上致辭，首次公開分享自己3年來帶癌上學，當中的點滴和心路歷程，讓台下師生都熱淚盈眶：

 

　　我能站在這裏，本身就是一個關於愛與奇蹟的故事。

 

抗癌勇士｜想活到7、80歲 當一個心態年輕的老奶奶

 

　　畢業後，劉巧準備回到家鄉創業，開一間英語工作室。她希望靠自己的努力，盡快還清生病期間大家對她的資助。

 

　　有很多人說「你生病了還幹嘛做這麼多事情」，但我覺得我是快樂的，我是在創造，對身心是有益的。

 

Tags:#健康問題#癌症#肺腺癌#肺癌#癌症殺手#腫瘤科#化療#手術#抗癌#內地#體檢
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