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兩性關係｜67歲單立文自爆與胡蓓蔚12年無性生活，性治療師揭原因
健康Tips

兩性關係｜67歲單立文自爆與胡蓓蔚12年無性生活，性治療師揭原因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年67歲的單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）於2008年結婚，向來被視為娛樂圈的模範夫妻，兩人經常在社交平台上載溫馨合照高調放閃。不過，豹哥近日現身TVB綜藝節目《夫妻肺片》探討夫妻性生活時，竟驚爆自己與豹嫂已長達12年沒有性生活。他更向性治療師求助，試圖找出問題根源，並反問對方：「係咪可以考慮離婚？」

 

單立文自爆12年無性生活

 

　　近日單立文在由曹永廉、蕭正楠、吳若希及車婉婉聯手主持TVB綜藝節目《夫妻肺片》中，與麥長青（麥包）、麥玲玲、羅泳嫻以及賴慰玲等嘉賓一同探討夫妻相處之道。在與性治療師何慕詩探討夫妻性生活環節中，單立文連環發動「九唔搭八」的提問攻勢：「性交係咪可以轉運？唔係，我係想問『姓交』係咪可以轉運啫」、「如果唔係有心冇力，係冇心有力咁會點？」一連串無厘頭問題，令專家相當無奈。

 

　　隨後，單立文竟然大爆自己與老婆胡蓓蔚的房事狀況，自揭已長達12年無性生活：「我十二年都冇」。他更直言自己會刻意迴避親密行為：「其實我覺得成日做你會有種好煩厭（嘅感覺）」。

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

現年67歲的單立文（豹哥）。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

現年67歲的單立文（豹哥）。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

現年67歲的單立文（豹哥）。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文連環發動「九唔搭八」的提問攻勢。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文連環發動「九唔搭八」的提問攻勢。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文連環發動「九唔搭八」的提問攻勢。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文竟然大爆自己與老婆胡蓓蔚的房事狀況，自揭已長達12年無性生活。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

他更直言自己會刻意迴避親密行為。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

他更直言自己會刻意迴避親密行為。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

他更直言自己會刻意迴避親密行為。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

何慕詩解釋，若長期缺乏性生活，身體的荷爾蒙分泌會產生變化，隨之減少。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

何慕詩解釋，若長期缺乏性生活，身體的荷爾蒙分泌會產生變化，隨之減少。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文聞言隨即回應：「但我第二朝開07喎。」（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文聞言隨即回應：「但我第二朝開07喎。」（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文更半開玩笑地提問：「咁我係咪可以考慮離婚呢？」（TVB截圖）

 

求助性治療師揭主因

 

　　對此，何慕詩解釋，若長期缺乏性生活，身體的荷爾蒙分泌會產生變化，隨之減少，「到你想做嘅時候就會出現有心無力嘅情況」。單立文聞言隨即回應：「但我第二朝開07喎。」何慕詩則指出，這正是長期無性生活的成因之一。及後，單立文更半開玩笑地提問：「咁我係咪可以考慮離婚呢？」令何慕詩無奈答道：「離婚係唔會令你嘅schedule改變㗎嘛。」

 

　　另一方面，當談到男性角度的「中年危機」，麥長青與單立文均認為，年齡與體力並不是最大問題，最重要的是保持不服輸的心態。平日愛開玩笑的單立文，亦難得流露深情一面，向太太胡蓓蔚表達感謝：「我都好感激我有一個咁嘅老婆，佢改變咗我一生，因為佢用愛感染到我，令我大開眼界。」

 

豹哥豹嫂被視為娛圈的模範夫妻

 

　　單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）早年同屬不婚主義者，兩人拍拖多年一直未有結婚打算。直至後來，胡蓓蔚一位同樣是不婚主義的朋友竟突然結婚生仔，令她開始動搖。於是，胡蓓蔚主動向單立文提出：「我們結婚吧。」意想不到的是，單立文即時答應。2008年，兩人正式結為夫妻，婚後二人恩愛更勝從前，單立文更因而成為圈中公認的「愛妻號」。

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文認為，年齡與體力並不是最大問題，最重要的是保持不服輸的心態。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文認為，年齡與體力並不是最大問題，最重要的是保持不服輸的心態。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文難得流露深情一面，向太太胡蓓蔚表達感謝。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文難得流露深情一面，向太太胡蓓蔚表達感謝。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文難得流露深情一面，向太太胡蓓蔚表達感謝。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文難得流露深情一面，向太太胡蓓蔚表達感謝。（TVB截圖）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）於2008年結婚，向來被視為娛樂圈的模範夫妻。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）於2008年結婚，向來被視為娛樂圈的模範夫妻。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）於2008年結婚，向來被視為娛樂圈的模範夫妻。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）於2008年結婚，向來被視為娛樂圈的模範夫妻。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）於2008年結婚，向來被視為娛樂圈的模範夫妻。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）於2008年結婚，向來被視為娛樂圈的模範夫妻。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）於2008年結婚，向來被視為娛樂圈的模範夫妻。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）於2008年結婚，向來被視為娛樂圈的模範夫妻。（IG圖片）

 

豹哥靠1招保持凍齡

 

　　網民曾在討論區票選「三十位超過50歲但keep得很好的香港男星」，當中豹哥單立文就位列第9，凍齡程度更勝影帝梁朝偉。事實上，豹哥並無特別的凍齡秘訣，他認為年齡只是數字，保持童心才是關鍵。他覺得要多與年輕人相處，不要以長輩自居，打成一片後自然會像年輕人一樣充滿活力。

 

　　飲食方面，豹哥時而豐盛、時而清淡，不會刻意節食。他說：「心境真係好重要，香港人太部分都好大壓力，大家睇多啲阿叔 （開心速遞角色名）開心下啦。」不過，豹哥近年調整了作息時間。自接拍《愛·回家》後，為配合開工時間，他已由從前凌晨三、四點才睡，改為養成早睡早起的習慣，身體也因此變得更好。

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

網民曾在討論區票選「三十位超過50歲但keep得很好的香港男星」，當中豹哥單立文就位列第9位。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

網民曾在討論區票選「三十位超過50歲但keep得很好的香港男星」，當中豹哥單立文就位列第9位。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

網民曾在討論區票選「三十位超過50歲但keep得很好的香港男星」，當中豹哥單立文就位列第9位。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文年青時。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文年青時。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文年青時。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文年青時。（IG圖片）

 

單立文胡蓓蔚｜單立文自爆與豹嫂胡蓓蔚長達12年無性生活　求助性治療師揭主因：係咪可以考慮離婚？

單立文年青時。（左一）

 

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