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食物安全｜世衛最新食安危害排行榜，1種日常主食成榜首，專家教1招減毒素
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食物安全｜世衛最新食安危害排行榜，1種日常主食成榜首，專家教1招減毒素

健康解「迷」
健康解「迷」

　　世界衛生組織（WHO）於今年6月發布《2026年全球食源性疾病危害評估報告》，這是近10年來最完整的食安危害調查。結果顯示，排行榜首的並非大眾普遍擔憂的農藥殘留或食品添加物，而是天然存在於土壤和地下水中的「無機砷」。最讓人擔心的是，這種毒物常見於一種主食當中，很多人每天都食用。

 

WHO食安危害2026｜世衛列42種食源性危害

 

　　台灣食安專家韋恩在Facebook專頁發文，引述世界衛生組織的報告指出，許多人對食安議題的認知與實際風險存在明顯落差。該報告評估了42種食源性危害，當中分為細菌、病毒、寄生蟲、重金屬和黴菌毒素。42項中排名前列的，包括無機砷、甲基汞與黃麴毒素，當中亦包含鉛這種環境毒素滲入食材，這些元素在亞洲人飲食中很常見。

 

食源性毒物｜1. 無機砷：藏在米飯中的隱形殺手

 

　　報告指出，無機砷排名第一的主因是水稻對砷有特殊的吸收能力。韋恩解釋，砷天然存在於環境中，而水稻因種植於水田，特別容易從土壤和地下水中吸收砷，且砷主要累積在米糠層。

 

　　故此，糙米的無機砷含量約為白米的2至3倍。韋恩提醒，「糙米比白米健康這個說法，在膳食纖維和礦物質上確實沒錯，但在砷暴露這件事上，就不是同一個看法。」

 

　　無機砷已被證實可能導致肺癌、皮膚癌、膀胱癌及缺血性心臟病。對於孕婦、嬰幼兒及以米飯為主食的人士，需特別留意長期累積暴露的風險。

 

　　韋恩建議，洗米時多淘洗幾次、用多一點水煮，雖然效果有限，但仍可減少部分無機砷含量。

 

食源性毒物｜2. 甲基汞：大型魚類的隱憂

 

　　排名第二的甲基汞，主要來自食物鏈頂端的大型魚類。韋恩指出，魚體愈大、愈處於食物鏈頂端，體內甲基汞濃度愈高，如吞拿魚、旗魚、鯊魚都在高風險名單上。

 

　　甲基汞的健康危害主要是神經系統，對發育中的胎兒和嬰幼兒影響最為顯著。以台灣衛福部為例，建議孕婦和哺乳婦女每周旗魚、吞拿魚、鯊魚的合計攝取量不超過35克。

 

　　據本港食物安全中心資料指出，世衞轄下的糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會（專家委員會）已在2007年根據發育中的神經毒性訂定安全攝入量，即暫定每周可容忍攝入量為每公斤體重1.6微克，以保障發育中的胎兒。對於生育年齡婦女外的其他成年人，其攝入最多高於每周可容忍攝入量兩倍，仍不會構成神經毒性的風險。

 

　　如果女性經常食用甲基汞含量高的魚類，甲基汞會在其體內逐漸積聚。儘管甲基汞大致可經糞便自然排出體外，成人體內的甲基汞水平要降低一半，一般需時45至70天。因此，婦女在懷孕前身體內可能已含有甲基汞。正因如此，計劃懷孕的婦女應該關注食物中的汞。

 

食源性毒物｜3. 鉛：慢性累積的環境污染物

 

　　鉛主要出現在受污染的土壤種植出的蔬菜、穀物，以及彩繪陶瓷食器（酸性食物易溶出釉料中的鉛）。長期累積暴露會影響人體神經系統與其他慢性疾病。要降低攝入的風險，勿使用來源不明或彩繪釉料品質不清楚的陶瓷容器盛裝酸性食物。

 

食源性毒物｜4. 黃麴毒素：無色無味肝毒物

 

　　黃麴毒素是黴菌產生的毒素，也是已知致癌性最強的天然物之一。主要風險食物包括花生、粟米、開心果、腰果等堅果類，以及儲存不當的穀物。

 

　　韋恩強調，黃麴毒素無色無味，無法靠外觀或氣味判斷，主要仰賴生產端的溫濕度管控和批次檢驗。消費者能做的，是選擇有信譽品牌的花生製品，開封後放入冰箱並盡快食用完畢。一旦發現霉味或顏色異常，應整批丟棄，切勿試圖挑掉壞的繼續使用，因為黴菌毒素可能早已擴散至整批產品中。

 

WHO食安危害2026｜每年奪走150萬條生命

 

　　根據WHO發布的2026年版食源性疾病估計數據，不安全食品每年導致全球約8.66億人患病、150萬人死亡。5歲以下兒童的患病風險是年齡較大兒童和成人的約3倍。接觸食源性化學危害物導致的死亡病例佔比高達73%，其中多數與無機砷和鉛有關。專家指出，不安全食品一直是嚴重的公共衛生隱患，但對其造成的損失一直缺乏全面認識，最新評估改變了這一狀況。

 

WHO食安危害2026｜專家呼籲提高警覺 毋須過度恐慌

 

　　面對這份報告，韋恩建議大眾需要提高警覺，但不必過度恐慌。日常飲食可透過多樣化來分散風險，避免長期大量攝取單一食物。對於孕婦、嬰幼兒等敏感族群，則應特別留意大型魚類的攝取量

 

　　食藥署則表示，將參考國際趨勢及國內飲食習慣，持續監測市售食品中重金屬及黴菌毒素含量，確保國人飲食安全。

 

4種食源性細菌｜造成最多病例數的生物性危害

 

　　報告指出，導致「絕大多數食源性疾病病例」的並非化學物質，而是食源性細菌、病毒、寄生蟲等生物性危害。這些病原體通常在食用受污染食物後數小時至數天內引發急性症狀（如腹瀉、嘔吐），是每天實際發生、人數最多的食物中毒類型。

 

  • 諾羅病毒（Norovirus）：全球最常見的食源性疾病病因之一，少量病毒即可感染，主要來自未充分加熱的生蠔等貝類
  • 沙門氏菌（Salmonella）：常見於雞蛋、生雞肉及未殺菌乳品，交叉污染為主要感染途徑
  • 曲狀桿菌（Campylobacter）：主要來自未熟透的雞肉
  • 弓形蟲（Toxoplasma gondii）：可能存在於未煮熟豬肉、羊肉及未清洗蔬菜之中

 

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