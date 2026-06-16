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保養運動｜女人過35歲好快老，哈佛研究揭12項低成本逆齡運動，每日10分鐘見效
健康Tips

保養運動｜女人過35歲好快老，哈佛研究揭12項低成本逆齡運動，每日10分鐘見效

健康解「迷」
健康解「迷」

　　女性年過35歲，身體生理機制會逐漸衰退，新陳代謝下降、肌肉流失加速乃是人之常情，甚至會陸續出現睡眠質素下降、情緒困擾等問題。面對高壓的生活與職場環境，不少女士會發現即使塗抹昂貴的護膚品，亦難以改善捱夜後的面色暗沉，體重亦同樣難以控制，因此，如何有效抗衰老成為許多35歲以上女性的困擾。哈佛大學研究認證，有12項低成本逆齡運動，只需每日10分鐘，便能幫助女士們養出凍齡好體態！

 

　　哈佛大學有研究指出，比起高強度的訓練，規律且溫和的「微運動」更能有效保護細胞端粒，並降低慢性發炎。這項低成本、零門檻的抗老關鍵，毋須民眾在健身房咬牙切齒地苦練，每日只需抽空10分鐘，便能從細胞根源阻斷老化，重啟身體的年輕開關，改善氣色，找回輕盈體態。

 

抗老運動｜哈佛推薦12項低成本逆齡運動

 

　　以下為哈佛推薦適合35歲以上女性的12項低成本逆齡運動，涵蓋正確鍛鍊方法及逆齡秘訣：

 

核心與肌肉力量鍛鍊

 

1. 平板支撐（Plank）：

 

　　●　正確做法：手肘垂直置於肩膀正下方，腳尖踩地，頭、背、臀需保持呈一直線，核心肌肉收緊，切勿塌腰。

　　●　逆齡秘訣：每天進行3組，每組維持30至60秒。此動作能有效防止因內臟下垂而引致的腹部鬆弛。

 

2. 靠牆靜蹲：

 

　　●　正確做法：背部平貼牆壁，雙腳前移至與肩同寬，隨後慢慢向下坐，直至膝蓋呈90度（如感到痛楚可縮小角度），注意膝蓋不可超過腳尖。

　　●　逆齡秘訣：每次維持30秒，有助強化膝蓋周邊肌肉，預防年老時走路歪斜，維持關節年輕。

 

拉伸、體態與線條優化

 

3. 晚間瑜伽伸展：

 

　　●　正確做法：推薦進行「嬰兒式」或「貓牛式」。採取四足跪姿，隨呼吸感受脊椎逐節伸展，重點在於放鬆緊繃的肩頸。

　　●　逆齡秘訣：伸展過後可搭配按摩油按壓四肢，以淡化乾紋並放鬆緊繃線條。

 

4. 擴胸開肩：

 

　　●　正確做法：雙手向後十指交扣，吸氣時挺胸，並將手向後上方拉提，充分感受胸前肌肉被徹底打開。

　　●　逆齡秘訣：這是現代低頭族必練的動作，告別含胸駝背後，挺拔的身姿能令視覺年齡即時減少5歲。

 

5. 頸部拉伸：

 

　　●　正確做法：保持坐姿挺直，頭部緩慢向側邊傾斜，感受側頸拉展；隨後將頭向後仰，輕輕提拉頸部線條。

　　●　逆齡秘訣：配合輕柔按摩，可有效減少「低頭族」產生的深刻頸紋，預防頸齡老化。

 

全身循環與燃脂

 

6. 晨間快走：

 

　　●　正確做法：步行時保持背部挺直，踏步時腳跟先著地，雙臂自然擺動。速度應維持在「可以說話但無法唱歌」的程度。

　　●　逆齡秘訣：晨起空腹進行20至30分鐘以啟動全身循環。運動後補充一勺山茶油，有助修復細胞。

 

7. 原地高抬腿：

 

　　●　正確做法：採取站立姿勢，兩膝交替抬高至腰部位置，期間保持上半身挺直，雙臂隨節奏擺動。

　　●　逆齡秘訣：早起花3分鐘進行這招，能快速燃脂、喚醒身體，並改善臉部暗沉氣色。

 

8. 戶外慢跑：

 

　　●　正確做法：建議每周進行3次，每次20分鐘即可。以輕盈的步調慢跑並維持呼吸順暢，不需要追求速度。

　　●　逆齡秘訣：透過接觸戶外新鮮空氣提升心肺含氧，能幫助身體排毒，讓肌膚更顯透亮。

 

局部症狀改善與日常調養

 

9. 每日踮腳尖：

 

　　●　正確做法：雙腳併攏，吸氣時腳跟緩慢抬起，僅用腳尖支撐全身，呼氣時則用嘴緩慢吐氣，將腹部收回。

　　●　逆齡秘訣：久坐族建議每小時做30次，能改善下肢浮腫、預防靜脈曲張，讓腿部線條更纖細。

 

10. 腹式呼吸：

 

　　●　正確做法：將一手放在腹部，吸氣時感受腹部像氣球般隆起，呼氣時則用嘴緩慢吐氣，將腹部收回。

　　●　逆齡秘訣：每天練習10分鐘，可按摩內臟並緩解自律神經緊張。優質睡眠是最好的保養，能有效提升基礎代謝。

 

11. 眼部放鬆轉動：

 

　　●　正確做法：保持頭部不動，眼球依序轉向「上下左右」方向旋轉，最後閉眼熱敷3分鐘。

　　●　逆齡秘訣：此舉能緩解眼周疲勞，煥發眼神光彩，並有效減輕黑眼圈與細紋產生。

 

12. 睡前泡腳+足底按摩：

 

　　●　正確做法：用溫水泡腳至小腿處約15分鐘，隨後按壓足底的「湧泉穴」，以促進全身血液循環。

　　●　逆齡秘訣：氣血足則面色紅潤，這是中醫專家最推崇的溫和逆齡法，調理氣血效果顯著。

 

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