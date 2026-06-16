名人健康︱前TVB御用惡人彭皓鋒患直腸癌，拒手術封肛，靠自然療法抗癌

有「TVB御用惡人」之稱、現年55歲的彭皓鋒（Peter），於2023年7月確診直腸癌第三期，更曾被醫生斷言「唔做手術最多一年命」。不過，他依然積極抗癌，更拒絕做「封肛」手術，不願過著永久使用造口（俗稱「掛屎袋」）的生活。彭皓鋒眼見身體狀況稍為回穩，為了養活一家五口及籌措龐大的醫療費，他近年已全面復工，繼早前北上汕頭、雲南拍劇後，日前再參演新作《拔刺》。

彭皓鋒帶癌北上搏殺 劇接劇工作不斷

近日，彭廸安（前名彭懷安）在小紅書上載慶祝劇集《拔刺》開機的影片，當中更曬出與彭皓鋒的合照。近年彭皓鋒積極北上開工，早前拍完內地網劇《話事人》及短劇《暗處》後，現時再投入新劇《拔刺》的拍攝，可謂工作不斷。

有「TVB御用惡人」之稱、現年55歲的彭皓鋒（Peter）。（Facebook圖片）



近年彭皓鋒積極北上開工，早前拍完內地網劇《話事人》及《暗處》。（Facebook圖片）

日前彭皓鋒再參演新作《拔刺》。（小釭書）





患直腸癌第三期堅拒「封肛」

彭皓鋒於2023年7月確診直腸癌第三期，當時他在社交平台拍片透露，自罹患直腸癌後覺得非常麻煩，其中困擾的是頻繁的便意：

因為我的腫瘤就在肛門的附近，所以不停會有想上廁所的感覺，我曾經試過一天要去十幾次的排便，但2024年6月份的時候，我接了一個電視劇，還要去馬來西亞拍的，當時我也會怕影響到，但真的好奇怪，只要我開工之前、吃飯的時間還有收工之後才有排便的感覺，所以我覺得有可能是心理作用。

彭皓鋒於2023年7月確診直腸癌第三期，更曾被醫生斷言「唔手術最多一年命」。（影片截圖）

不過，他依然積極抗癌，更拒絕做「封肛」手術。（Ｆacebook 圖片）

根據他在2025年10月的最新檢查結果，腫瘤已從8.8厘米縮小至2.8厘米。（影片截圖）

醫生當時告知彭皓鋒，做手術需要連同肛門一併切除，術後需永久使用「掛屎袋」（人工造口）生活。若不做手術，彭皓鋒的生存期可能僅剩一年。

不過對於身為三孩之父的他來說，無法接受終身被人照顧，成為家人的負擔，加上因為早年目睹母親接受癌症治療的痛苦經歷，他對西醫的放療、化療等治療方式產生抗拒。他最終決定拒絕做手術，並開始自然療法與服用健康產品。

彭皓鋒過去於訪問中又承認醫藥費非常「重皮」，每個月高達3萬港元，早前停工醫病時亦早已耗盡積蓄，除了要向靠家人借6位數應急，一旦接受手術，還要籌30萬手術費，但他澄清並無眾籌醫藥費。

以自然療法為主 腫瘤出現驚人變化

彭皓鋒自患病後，曾透露開始嘗試各種自然療法與健康產品，嚴格調整生活習慣。他戒掉以往最愛的奶茶、咖啡等刺激性飲料，改喝有助排毒的蘋果膠飲料，並大幅減少攝取碳水化合物與糖分。

根據他在2025年10月的最新檢查結果，腫瘤已從8.8厘米縮小至2.8厘米，腫瘤縮小近70%。彭皓鋒強調，在嘗試各種療法的過程中，他仍會聽從醫生的專業意見，並保持定期檢查的習慣，以監控病情變化。

一日排便十幾次靠3個字撐下去

隨著病情穩定、體力恢復，作為家庭經濟支柱的彭皓鋒已全面復工，重新投入演藝工作，希望能繼續供養三名子女升學。彭皓鋒經常在社交平台分享生活近況，說話中氣十足，精神飽滿，讓人對他的抗癌情況感到樂觀。

對於外界關注他的身體是否能吃得消? 他早前亦在社交平台表示自己全靠「頂硬上」去撐下去。他又感激太太家人們一直在身邊支持，並表示現在會坦然面對生死，將每一天都視為賺來的禮物。

至於高強度工作如何應付頻密上廁所的困擾，彭皓鋒透露全靠一個方法克服——只要一開工全神貫注投進角色，他的「便意」就會大減，靠著強大專注力壓制生理不適。

至於高強度工作如何應付頻密上廁所的困擾，彭皓鋒透露全靠一個方法克服。（影片截圖）



他早前表示自己全靠「頂硬上」去撐下去。（影片截圖）

作為家庭經濟支柱的彭皓鋒已全面復工，重新投入演藝工作，希望能繼續供養3名子升學。（Ｆacebook 圖片）

作為家庭經濟支柱的彭皓鋒已全面復工。（Ｆacebook 圖片）