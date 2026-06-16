歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
名人健康︱前TVB御用惡人彭皓鋒患直腸癌，拒手術封肛，靠自然療法抗癌
健康Tips
其他癌症

名人健康︱前TVB御用惡人彭皓鋒患直腸癌，拒手術封肛，靠自然療法抗癌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　有「TVB御用惡人」之稱、現年55歲的彭皓鋒（Peter），於2023年7月確診直腸癌第三期，更曾被醫生斷言「唔做手術最多一年命」。不過，他依然積極抗癌，更拒絕做「封肛」手術，不願過著永久使用造口（俗稱「掛屎袋」）的生活。彭皓鋒眼見身體狀況稍為回穩，為了養活一家五口及籌措龐大的醫療費，他近年已全面復工，繼早前北上汕頭、雲南拍劇後，日前再參演新作《拔刺》。

 

彭皓鋒帶癌北上搏殺 劇接劇工作不斷

 

　　近日，彭廸安（前名彭懷安）在小紅書上載慶祝劇集《拔刺》開機的影片，當中更曬出與彭皓鋒的合照。近年彭皓鋒積極北上開工，早前拍完內地網劇《話事人》及短劇《暗處》後，現時再投入新劇《拔刺》的拍攝，可謂工作不斷。

 

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

有「TVB御用惡人」之稱、現年55歲的彭皓鋒（Peter）。（Facebook圖片）

 

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

近年彭皓鋒積極北上開工，早前拍完內地網劇《話事人》及《暗處》。（Facebook圖片）

 

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

日前彭皓鋒再參演新作《拔刺》。（小釭書）

 

患直腸癌第三期堅拒「封肛」

 

　　彭皓鋒於2023年7月確診直腸癌第三期，當時他在社交平台拍片透露，自罹患直腸癌後覺得非常麻煩，其中困擾的是頻繁的便意：

 

　　因為我的腫瘤就在肛門的附近，所以不停會有想上廁所的感覺，我曾經試過一天要去十幾次的排便，但2024年6月份的時候，我接了一個電視劇，還要去馬來西亞拍的，當時我也會怕影響到，但真的好奇怪，只要我開工之前、吃飯的時間還有收工之後才有排便的感覺，所以我覺得有可能是心理作用。

 

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒於2023年7月確診直腸癌第三期，更曾被醫生斷言「唔手術最多一年命」。（影片截圖）

 

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

不過，他依然積極抗癌，更拒絕做「封肛」手術。（Ｆacebook 圖片）

 

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

 根據他在2025年10月的最新檢查結果，腫瘤已從8.8厘米縮小至2.8厘米。（影片截圖）

 

　　醫生當時告知彭皓鋒，做手術需要連同肛門一併切除，術後需永久使用「掛屎袋」（人工造口）生活。若不做手術，彭皓鋒的生存期可能僅剩一年。

 

　　不過對於身為三孩之父的他來說，無法接受終身被人照顧，成為家人的負擔，加上因為早年目睹母親接受癌症治療的痛苦經歷，他對西醫的放療、化療等治療方式產生抗拒。他最終決定拒絕做手術，並開始自然療法與服用健康產品。

 

　　彭皓鋒過去於訪問中又承認醫藥費非常「重皮」，每個月高達3萬港元，早前停工醫病時亦早已耗盡積蓄，除了要向靠家人借6位數應急，一旦接受手術，還要籌30萬手術費，但他澄清並無眾籌醫藥費。

 

以自然療法為主 腫瘤出現驚人變化

 

　　彭皓鋒自患病後，曾透露開始嘗試各種自然療法與健康產品，嚴格調整生活習慣。他戒掉以往最愛的奶茶、咖啡等刺激性飲料，改喝有助排毒的蘋果膠飲料，並大幅減少攝取碳水化合物與糖分。

 

　　根據他在2025年10月的最新檢查結果，腫瘤已從8.8厘米縮小至2.8厘米，腫瘤縮小近70%。彭皓鋒強調，在嘗試各種療法的過程中，他仍會聽從醫生的專業意見，並保持定期檢查的習慣，以監控病情變化。

 

一日排便十幾次靠3個字撐下去

 

　　隨著病情穩定、體力恢復，作為家庭經濟支柱的彭皓鋒已全面復工，重新投入演藝工作，希望能繼續供養三名子女升學。彭皓鋒經常在社交平台分享生活近況，說話中氣十足，精神飽滿，讓人對他的抗癌情況感到樂觀。

 

　　對於外界關注他的身體是否能吃得消? 他早前亦在社交平台表示自己全靠「頂硬上」去撐下去。他又感激太太家人們一直在身邊支持，並表示現在會坦然面對生死，將每一天都視為賺來的禮物。

 

　　至於高強度工作如何應付頻密上廁所的困擾，彭皓鋒透露全靠一個方法克服——只要一開工全神貫注投進角色，他的「便意」就會大減，靠著強大專注力壓制生理不適。

 

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

至於高強度工作如何應付頻密上廁所的困擾，彭皓鋒透露全靠一個方法克服。（影片截圖）

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

他早前表示自己全靠「頂硬上」去撐下去。（影片截圖）

 

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

作為家庭經濟支柱的彭皓鋒已全面復工，重新投入演藝工作，希望能繼續供養3名子升學。（Ｆacebook 圖片）

 

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

彭皓鋒︱前TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌3期　一日排便十幾次堅拒「封肛」　帶癌北上拍劇搵錢養家

作為家庭經濟支柱的彭皓鋒已全面復工。（Ｆacebook 圖片）

Tags:#娛樂圈#電視劇集#TVB#彭皓鋒#直腸癌#自然療法#造口#健康#家庭#健康Tips#腸癌#癌症#封肛手術#掛屎袋#抗癌#健康產品#娛樂新聞
Add a comment ...Add a comment ...
氣炸鍋健康風險｜專家揭3類食物高溫釋致癌物，做漏1步油煙濃度增1525倍
更多健康解「迷」文章
氣炸鍋健康風險｜專家揭3類食物高溫釋致癌物，做漏1步油煙濃度增1525倍
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處