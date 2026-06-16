夏季養生｜夏至端午養生防病，中醫教你起居飲食調護，推介2款食療

端午過後，又迎來夏至。夏至是北半球白晝最長的一天，陽氣在這一天達到極致；而端午節，又稱「天中節」，正處於夏至前後，陽氣最為旺盛。古人將夏至與端午相連，認為此時「陰陽爭，死生分」，是養生防病的關鍵節點。此時既要順應陽氣升發之勢養護陽氣，又要注意陰氣的萌動，不可過食寒涼，並起居避暑，情志安寧，方使人體與天地陰陽同步，安然度過盛夏。

陽氣極盛，陰氣始生

夏至一陰生。雖然此時天氣最為炎熱，陽氣最為旺盛，但大自然已悄然開始陰陽轉換，一絲陰氣在地下萌動。此時，注重起居有時，避邪護正是養生防病的關鍵。

端午節的許多習俗，如佩戴香囊，飲雄黃酒等，都體現了中醫「治未病」的智慧。此時氣候濕熱，蚊蟲滋生，疫病易行。端午香囊內含蒼朮、白芷、藿香、艾葉、石菖蒲等芳香辟穢之品，可提神醒腦、驅蚊防病。艾葉「純陽之性，通十二經」，菖蒲「辛苦而溫，芳香而散」，二者皆能芳香化濕、辟穢驅邪。

民間還有「端午洗藥浴」的習俗，用艾葉、菖蒲煎水沐浴，能祛風除濕、止癢安神。夏至宜晚睡早起，順應自然界陽盛陰衰的變化。午時（11:00-13:00）心經當令，小睡15~30分鐘，可養心安神，彌補夜間睡眠不足。但需注意：汗出不當風，臥也不當風，空調溫度不宜過低，以免寒邪乘虛而入。

飲食有節，清補為宜

端午食糭是傳統，但糯米黏膩，多食礙胃。脾胃虛弱者、老人、兒童不宜過食，可搭配山楂、麥芽茶以助消化。民間有「冬至餃子夏至麵」的說法，麵條性涼，易於消化，且小麥養心，正合夏至養心之道。綠豆湯、酸梅湯、西瓜翠衣（西瓜皮）煮水，皆是消暑佳品。

筆者推介節氣養生食療

洛神花烏梅湯

材料：烏梅1兩，山楂片1兩，陳皮3錢，生甘草2錢，金桂花1錢，洛神花1錢，冰糖可因個入口味隨意加入。

製法：材料洗淨，加水2公升共入煲，以大火煲滾後轉文火煎約40分鐘，加入冰糖，攪拌融化，關火，撒入乾桂花、洛神花，蓋蓋燜3至5分鐘，充分釋放香氣。

功效：生津止渴、消食開胃、除煩安神。

消暑化濕冬瓜湯

材料：冬瓜（連皮連核）1斤，赤小豆1兩，炒扁豆1兩，生薏米1兩，乾荷葉4錢，燈芯花10札，陳皮1錢，蜜棗2顆，西施骨1斤。

製法：西施骨洗淨斬件汆水，冬瓜洗淨切塊，其他材料洗淨，荷葉、燈芯花以布包好，所有材料加水1.5公升共入煲，以大火煲滾後轉文火煲一至二小時，加鹽調味即可。

功效：消暑化濕，清熱利尿，適合夏日覺感暑頭昏、小便不利者選用。