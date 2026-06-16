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消暑素食：蔬菜豆包卷 極端天氣雨不停，動手做清涼料理
素食
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消暑素食：蔬菜豆包卷 極端天氣雨不停，動手做清涼料理

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　高溫過後，換來雨下不停的日子。

 

　　窗後，風一直狂吹，沒一刻停下來的樣子。偶然放晴一下，迎來的是另一場暴雨。據說這兩周，天氣都會是這樣，不願意停下來的雨，配合狂風，把人吹得亂七八糟。有雨傘也沒用，不消一會，已經被雨水灑得全身濕透。

 

　　果然是極端。這陣子只有兩種日子：一種是酷熱、一丁點雨水都沒有；另一種則是狂風暴雨、水源充足，連放晴一陣子的機會都沒有。此時此刻，坐在客廳裏，外面風呼呼的吹，雨點灑在玻璃上，沒有一絲想停下來的跡象。突然想念太陽，想念藍天白雲的時光。

 

　　但是呢，說到底，應該沒有人希望每天都下雨、濕漉漉的，或是每天都放晴、熱到滾燙的吧？！能不能，給我們一個有幾天放晴，隔幾天又下雨的氣候呀？！

 

蔬菜豆包卷（2人份）

 

極端天氣雨下不停，不如動手做消暑素食：蔬菜豆包卷

 

時間：35分鐘

 

材料：

 

極端天氣雨下不停，不如動手做消暑素食：蔬菜豆包卷

 

豆包 4個／ 紅蘿蔔 半個／ 小燈籠椒（紅黃，甜椒）各1個／ 原味果仁（堅果）2湯匙 ／ 芫荽 2把／ 本菇 半包

 

調味：

 

鹽 1.5茶匙／ 糖 1茶匙／ 蒜香粉 1湯匙／ 青椒粉 1茶匙／ 七味粉 半茶匙／ 黑醋 半湯匙

 

工具：

 

砧板／ 菜刀／ 蔬果刨刀／ 茶匙／ 湯匙／ 大沙律（拉）碗／ 平底易潔鑊（不沾鍋）／ 木舀／ 鑊（鍋）鏟

 

步驟：

 

　　1.    刨去紅蘿蔔的皮，沖洗後，切成絲。

 

　　2.    挖走小燈籠椒（紅黃，甜椒）的蒂和籽，清洗後，切成絲。

 

　　3.    將原味果仁（堅果）切碎（丁，如圖）。

 

極端天氣雨下不停，不如動手做消暑素食：蔬菜豆包卷

 

　　4.    洗乾淨芫荽，切去根部，切碎（丁，如圖）。

 

極端天氣雨下不停，不如動手做消暑素食：蔬菜豆包卷

 

　　5.    切走本菇根部，摘出一株株的本菇出來。

 

　　6.    放步驟1-5放大沙律（拉）碗，加入調味料，徹底攪拌（如圖）。

 

極端天氣雨下不停，不如動手做消暑素食：蔬菜豆包卷

 

　　7.    將豆包切半，慢慢撕開豆包，成一個袋子一樣。

 

　　8.    將步驟6填入步驟7之中（如圖）。

 

極端天氣雨下不停，不如動手做消暑素食：蔬菜豆包卷

極端天氣雨下不停，不如動手做消暑素食：蔬菜豆包卷

 

　　9.    然後將豆包的開口摺上（如圖），摺口放底部。

 

極端天氣雨下不停，不如動手做消暑素食：蔬菜豆包卷

 

　　10.    在一小塊的芫荽放在豆包上。

 

　　11.    以中火煮沸1湯匙，放步驟10於已經以中火煮沸1湯匙的平底易潔鑊（不沾鍋）上，煎至金黃色。

 

筆記：

 

　　1.    芫荽（香菜）低熱量，有增強免疫力的維生素C及預防高血壓的礦物質。

　　2.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

　　3.    豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

　　4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

　　5.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

　　6.    蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#素食譜#營養#食譜#極端天氣#下雨#消暑素食#蔬菜豆包卷#豆包#紅蘿蔔#燈籠椒#甜椒#果仁#堅果#芫荽#本菇
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