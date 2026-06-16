中醫針灸｜肺腺癌病友靠針灸康復，中醫拆解啟動自癒鑰匙

Sue兩年前不幸患上肺腺癌，在沒有進行現代醫學的電、切、化底下，只用傳統中醫針灸調理，現在已經康復。檢查肺腺癌，報告得出：無發現。

治療期間，跟Sue由病友變成朋友，除了覆診調理身體外，久不久她也會帶著孩子前來探望。今次Sue相約見面，並說自己和家人們對針灸很有興趣，告知很多人對她的康復也感好奇，希望我分享一下針灸的好處，好讓幫助更多有需要的人，我當然樂意讓大眾市民一步步理解針灸、經絡與穴位的科學內涵與實用價值。

針灸與穴位，是一張傳承五千年的身體健康地圖。

你是否曾經好奇：為甚麼一根細針，不注入任何藥物，卻能緩解長年腰痛、改善失眠、減輕焦慮？

答案是——人體自有一套精密的「調控網絡」，而針灸，就是啟動這套網絡的鑰匙。

一、甚麼是針灸？

針灸是中醫學的核心技術之一，起源於五千多年前的中國，最早的系統記載見於《黃帝內經》。

它利用無菌的極細毫針，刺入人體體表的特定位置——即「穴位」，透過手法操作（如：提插、捻轉）來調節身體功能。

簡而言之：針灸是訊息學，是一種物理性、反射性的治療方法，目的是喚醒人體的自癒能力。

二、甚麼是穴位？

穴位，是經絡系統上的功能調控點。

從現代醫學角度看，穴位具有以下特徵：

· 神經末梢與血管分布較密集。

· 皮膚電阻較低。

· 刺激穴位可產生明確的生理反應（如：釋放神經傳導物質）。

中醫則認為，穴位是「氣血」出入、聚集的關鍵位置，連接到特定的內臟或身體區域。

從現代醫學角度來看，針灸就好比啟動「光纖」，經刺激穴位，便能短時間極速傳道到不同臟腑與身體區域，從而達到治療與調節身、心靈的目的，能有效提升健康水平。

三、穴位如何對人體產生效應？

刺激穴位產生的效應，可歸納為三個主要機制：

. 神經反射機制

針刺信號經由周邊神經傳入脊髓與大腦，觸發內源性止痛物質（如：內啡肽、腦啡肽）的釋放，達到鎮痛效果。

. 局部與遠端調節

部分穴位能直接放鬆／或收緊局部肌肉、改善血液循環（局部效應），提升整體微循環（體內漣漪效應）從而調節氣血與臟腑功能；另一部分穴位則透過經絡聯繫，影響遠端器官（例如：「足三里」調理腸胃功能）。

. 神經-內分泌-免疫網絡整合

針灸可調節血清素、皮質醇、細胞激素等物質的水平，從而改善情緒、睡眠、發炎狀態與免疫功能。

結論：針灸是一種有生理基礎的神經調節技術。

四、針灸有哪些被科學證實的好處？

世界衛生組織（WHO）已認可針灸對多種疾病有效，尤其以下領域證據最充分：

· 慢性疼痛：腰背痛、頸痛、膝骨關節炎、肩周炎。

· 頭痛與偏頭痛：減少發作頻率與強度。

· 情緒與睡眠問題：焦慮、抑鬱、失眠。

· 消化功能紊亂：功能性消化不良、噁心嘔吐（包括化療後）。

· 過敏性鼻炎：調節免疫反應。

與止痛藥或安眠藥相比，針灸沒有藥物副作用，也不造成肝、腎負擔。

五、穴位本身還有哪些好處？

除了作為針灸的施術點，穴位在日常生活中也有實用價值：

· 自我保健：按壓「合谷穴」緩解頭痛、「內關穴」止嘔安神、「神門穴」助眠。

· 早期預警：某些穴位出現壓痛或結節，可能反映對應臟腑功能失調，有助於及早關注健康。

· 無創調理：對不敢針刺的人，可改以指壓、艾灸或刮痧等方式刺激穴位。

六、針灸對個人與社會的好處

對個人而言：

· 提供一種自然、低風險的治療選擇，減少對藥物的依賴。

· 不只處理症狀，更調整整體身、心狀態（精力、情緒、睡眠）。

對社會而言：

· 緩解慢性病造成的醫療負擔（針灸長期成本遠低於反覆用藥或手術）。

· 減少止痛藥濫用與耐藥性問題。

· 推動預防醫學與自主健康管理的文化。

譚博士的專業總結

針灸不是玄學，而是一套有完整理論與現代科學佐證的調節系統。

穴位就像身體留給我們的「健康開關」，關鍵在於用正確的方法、在正確的位置、給予適當的刺激和訊息。

我們相信，讓市民以清晰、理性的方式認識針灸，才能真正善用這份五千年的智慧。

我們將傳統針灸知識與現代安全標準結合，為你提供專業的分享。

讓我們一起，學習與成長。