體罰對孩子的影響：研究指成年後增暴力傾向！專家教路：父母應先管理好自己情緒，再處理小朋友情緒，最後才說教

體罰，絕對是最近其中一個熱門的社會話題，不同年齡、不同經歷、不同身分、不同崗位的人，都有不同的看法。今集請來社會學博士、「自在社」創辦人周華山博士，為大家講解一下，體罰對孩子們帶來甚麼的影響。

周博士分享，2016年德州大學人類發展與家庭科學系教授Elizabeth Gershoff，於《Journal of Family Psychology》發表了一項彙整50年的研究研究，涵蓋16萬名兒童，全部關於體罰及欺凌。她發現持續被體罰的青少年於成年之後暴力傾向是會增加，亦會出現反社會行為，如吸毒。

最後周博士提到，除了停止體罰外，更重要的是培育孩子的價值觀，要令孩子懂得尊重自己、尊重他人，否則會去到另一個極端，就是過度被寵愛。而作為父母，遇到孩子做錯事，首先應該處理自己的情緒，再處理孩子的情緒，最後才去說教。