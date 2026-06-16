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體罰對孩子的影響：研究指成年後增暴力傾向！專家教路：父母應先管理好自己情緒，再處理小朋友情緒，最後才說教
親子關係

體罰對孩子的影響：研究指成年後增暴力傾向！專家教路：父母應先管理好自己情緒，再處理小朋友情緒，最後才說教

說說心理話
崔潔彤 利嘉敏
說說心理話

　　體罰，絕對是最近其中一個熱門的社會話題，不同年齡、不同經歷、不同身分、不同崗位的人，都有不同的看法。今集請來社會學博士、「自在社」創辦人周華山博士，為大家講解一下，體罰對孩子們帶來甚麼的影響。

 

　　周博士分享，2016年德州大學人類發展與家庭科學系教授Elizabeth Gershoff，於《Journal of Family Psychology》發表了一項彙整50年的研究研究，涵蓋16萬名兒童，全部關於體罰及欺凌。她發現持續被體罰的青少年於成年之後暴力傾向是會增加，亦會出現反社會行為，如吸毒。

 

　　最後周博士提到，除了停止體罰外，更重要的是培育孩子的價值觀，要令孩子懂得尊重自己、尊重他人，否則會去到另一個極端，就是過度被寵愛。而作為父母，遇到孩子做錯事，首先應該處理自己的情緒，再處理孩子的情緒，最後才去說教。

 

 

 

Tags:#親子關係#反社會行為#欺凌#說說心理話#崔潔彤#利嘉敏#周華山#自在社#心理#情緒#體罰#兒童心理學#神經生物學權威#適應負荷理論#教育問題#暴力傾向#焦慮#抑鬱#代際創傷#社會學習理論#依附理論#原生家庭#家庭問題#玻璃心#身心靈
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