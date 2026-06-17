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膝關節退化｜膝蓋有聲音、僵硬、微熱是警號？掌握3大居家訓練運動，配合3大關鍵營養，重拾靈活步伐
食得有營

膝關節退化｜膝蓋有聲音、僵硬、微熱是警號？掌握3大居家訓練運動，配合3大關鍵營養，重拾靈活步伐

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　隨著年齡增長、長期姿勢不正確或過度運動，不少都市人的關節都在悄悄勞損。醫學數據指出，人體關節的新陳代謝在35歲後會逐漸減慢，軟骨的磨損速度亦開始快於生長速度。而膝關節是人體承重最大的關節之一，當中的軟骨如同避震器，一旦因長期磨損而變薄、失去彈性，便會引發「退化性膝關節炎」。

 

　　您最近也有遇到上落樓梯時膝蓋隱隱作痛，甚至發出「咔咔」異響的困擾嗎？面對膝蓋退化，我們到底該如何應對？

 

膝關節退化成因

 

　　● 體重過重導致關節要承受較多壓力

　　● 長期且重複性損耗，例如頻繁的久蹲、久站、搬運重物或翹腳、穿高跟鞋、姿勢不良等

　　● 運動後累積的舊傷

　　● 因缺乏運動導致股四頭肌（位於大腿前側）太弱

　　● 女性更年期後骨質疏鬆

 

膝關節退化早期5大徵兆：

 

　　1.    特定時候會疼痛：行走可能不會疼痛，但在彎曲或打直膝蓋時，膝蓋骨頭會隱隱作痛，或感到痠痛。

　　2.    腫脹：在軟骨磨損，以至於變形之前，膝蓋會先開始腫脹，原因是膝關節的骨頭互相摩擦引起軟骨組織的病變。

　　3.    微熱：膝關節感到微微發熱也是早期徵兆之一。

　　4.    僵硬：下床時或長時間維持同一姿勢如久坐，膝蓋會覺得僵硬，但開始活動後情況又變好。

　　5.    膝蓋有聲音：腿部彎曲時，膝蓋「咔咔」作響，也是關節軟骨磨損的跡象。

 

3大訓練動作 在家也可改善關節退化

 

1.    股四頭肌肌力訓練

　　姿勢：在安全環境下，坐在有椅背的椅子上，背挺直。

　　動作：將一條腿緩慢向前向上伸直，保持10-15秒。慢慢放下，重複20組，每日3次。

　　目的：強化大腿前側的股四頭肌，穩定膝關節，減輕關節壓力。

 

膝關節退化｜膝蓋痠痛、僵硬微熱是警號？掌握3大居家訓練運動，配合3大關鍵營養，重拾靈活步伐

 

2.    膝關節運動

 

　　姿勢：坐在椅子上，背挺直。

　　動作：單腳緩慢抬起，於空中用腿畫「W」形軌跡，來回10組後換腳，每日進行15-20分鐘。

 

　　目的：增強膝關節周圍肌肉靈活性與力量，改善關節活動度，減輕僵硬與不適。

 

膝關節退化｜膝蓋痠痛、僵硬微熱是警號？掌握3大居家訓練運動，配合3大關鍵營養，重拾靈活步伐

 

3.    臀部肌肉訓練

　　姿勢：側躺，雙膝微彎、雙腳併攏。

　　動作：緩慢地像蚌殼般開合雙膝，來回10-15組，每日3次。

 

　　目的：強化臀中肌，穩定骨盆，提升髖關節穩定性，改善步態。   

 

膝關節退化｜膝蓋痠痛、僵硬微熱是警號？掌握3大居家訓練運動，配合3大關鍵營養，重拾靈活步伐

膝關節退化｜膝蓋痠痛、僵硬微熱是警號？掌握3大居家訓練運動，配合3大關鍵營養，重拾靈活步伐

 

膝關節退化吃甚麼？日常飲食與營養攝取重點

 

　　除了規律運動，正確的飲食選擇能由內而外提供修復所需的原料，建議將飲食重點分為以下三個要點：

 

▶多吃天然原型食物

 

　　建議優先攝取魚肉、雞肉或豆類等優質蛋白質，以穩固關節基底的支撐力。同時，日常應多吃富含Omega-3脂肪酸的深海魚（如三文魚、鯖魚）與堅果。此外，深綠色蔬菜與新鮮水果富含抗氧化物，能有效保護軟骨組織，減少日常活動帶來的氧化損耗。

 

▶搭配輔助營養品

 

　　3大關鍵營養，全方位「補膝」守護關節。

 

　　1.    葡萄糖胺（Glucosamine）：軟骨生成的結構基石，是一種胺基糖，天然存在於人體關節的軟骨和關節囊液中，像關節的「潤滑劑」，幫助我們保持靈活，減少骨骼直接摩擦帶來的刺痛感。

 

　　2.    軟骨素（Chondroitin）：是一種天然存在於人體關節軟骨、骨骼、肌腱和韌帶中的「黏多醣蛋白」。它就像關節內的「彈性墊片」，能吸附水分、維持軟骨彈性，並緩衝關節活動時的衝擊與摩擦，更可以延緩關節退化。

 

　　3.    維他命D3（Vitamin D3）：鞏固骨骼與強化肌肉支撐，能顯著提升小腸對鈣質的吸收率，確保關節下方的骨骼擁有足夠密度。同時能增強大腿肌肉力量，為膝關節提供更穩固的外在支撐並協助減緩慢性發炎。

 

▶避開加速關節不適的地雷飲食

 

　　日常應遠離精緻糖、甜食與油炸物，以免誘發體內發炎反應，加劇關節腫脹與惡化。此外，過量酒精會增加身體代謝負擔，應盡量避免；重口味與高鈉飲食則容易引發身體水腫，增加關節囊內部的壓力，使關節感覺更加僵硬與緊繃。

 

　　膝蓋與關節的退化並非一朝一夕造成，從日常生活到飲食習慣或運動方式，都在悄悄影響膝關節的負荷。與其等到關節不適感變得明顯才開始擔憂，不如從現在起建立正確的保養觀念。除了透過適度運動、體重管理與規律作息外，適時且精準地補充關節輔助營養品亦至關重要，能由內而外為軟骨與骨骼提供充足的修復原材料。多管齊下，才能幫助關節長期維持在最穩定的靈活狀態！

 

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