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致癌物｜13歲女患末期胃癌，腹腔全是腫瘤無法治癒，父強迫食1物惹禍
健康Tips

致癌物｜13歲女患末期胃癌，腹腔全是腫瘤無法治癒，父強迫食1物惹禍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　父母惡習孩子被迫承擔惡果！內地一名年僅13歲的少女因腹痛入院，檢查後確診胃癌。手術中更驚見腹腔中經已佈滿大大小小的腫瘤，由於數量過多無法徹底清除，被醫生判定「沒有治療的機會」。而在了解該少女的生活習慣後，發現少女患胃癌全因父親一個常年惡習。

 

父親常年吸煙　少女被迫食二手煙患癌無得醫

 

　　綜合陸媒報道，河南省腫瘤醫院消化科接收一名年僅13歲的女病人，手術時驚見其腹腔內長滿大小不一的腫瘤，癌細胞已出現全身性多發轉移，確診為胃癌晚期。主刀醫生指，少女的腹腔裏「像撒了豆子一樣，全是腫瘤，這種情況沒有任何治癒機會。」認為少女的情況無法開刀清除所有腫瘤，只能選擇將腹腔縫合，放棄手術。

 

　　經過醫生問診，發現女孩的父親有長期吸煙的習慣，且在家中從不避忌，換言之，少女從出生起就一直吸入二手煙，至今已經13年。河南省腫瘤醫院消化內科副主任醫生王健指出，長期暴露於高濃度的二手煙環境中是女孩患癌的主要因素。他強調，二手煙與直接吸煙對健康的危害無異，只要長期吸入，對全身各器官都可能造成傷害，並非僅限於呼吸道。

 

二手煙列「頭號致癌物」不止傷肺

 

　　世界衛生組織已將二手煙列為「頭號致癌物」。二手煙不僅限於損害呼吸系統器官，全身的器官也會受到煙草中的致癌物攻擊。

 

　　醫生指出，煙草中的有害物質被吸入後，會進入血液循環系統，遍及全身。煙草燃燒後更會釋放超過4,000種化學物質，其中69種為已知致癌物（如亞硝胺）這些毒素吸入肺部後，會進入血液循環，遍及全身，包括刺激胃黏膜。煙毒更會削弱胃部的防禦力，若兒童同時感染幽門螺旋桿菌，患上胃癌的風險會劇增。

 

兒童吸入二手煙更高危

 

　　家中會吸煙的長輩以為躲進廚房、廁所，把房門關起就能避免孩子吸入二手煙，實則是自欺欺人。專家指出，兒童與青少年對環境中有害物質的耐受度遠低於成人，是二手煙影響下最脆弱的群體。他們的呼吸頻率較高，單位體重吸入的空氣量更大，因此在相同環境下會吸入更多有害物質。而且兒童的免疫系統及各器官尚處於發育階段，解毒與修復能力較差，對有毒物質也更為敏感。

 

　　亦有發現指，若兒童長期處於充滿二手煙的環境中，除了會增加患上多種癌症的風險，還可能導致或加劇哮喘、支氣管炎、肺炎等呼吸道疾病，影響肺部發育，煙霧中的微粒甚至會導致兒童認知出現缺陷，令孩子的閱讀能力會每況愈下，嚴重可損害認知能力與學習能力。

 

吸煙9大禍害

 

1. 氣促、咳嗽、多痰

2. 皮膚粗糙染黃，現皺紋失彈性

3. 牙齒染黃，口臭

4. 癌症：肺癌、口腔及咽癌、喉癌、食道癌、胃癌、肝癌等

5. 心腦血管疾病：冠心病、中風、動脈粥樣硬化等

6. 眼疾：失明、白內障、黃斑病變等

7. 呼吸疾病：肺炎、慢性阻塞性肺病、哮喘等

8. 懷孕相關疾病：異位妊娠、胎兒生長受限、早產、流產等

9. 其他疾病：陽萎、不育、骨質疏鬆、牙周病等

 

資料來源：衛生署控煙辦

 

「三手煙」難消除成隱形健康殺手

 

　　還有家長認為，吸煙後只要開窗通風就無後顧之憂，但事實上，香煙點燃過程中所產生的煙霧（二手煙），毒性往往比吸煙者呼出的主流煙霧更高，因煙草點燃後會釋出有害物質與微小顆粒，這些殘留的毒素會附著在家具、窗簾、牆壁甚至灰塵上，形成所謂的「三手煙」。

 

　　三手煙會引起嬰幼兒的呼吸系統問題，增加嬰幼兒哮喘機會，使他們體質下降，增加中耳炎風險等。尤其對於發育中的兒童，其胃黏膜更為脆弱。長期反覆受到這些化學物質的刺激與損傷，胃黏膜細胞可能在不斷的「損傷-修復」過程中發生惡性病變，最終逐步發展成胃癌。

 

　　這些殘留物可以持續存在數小時、數天甚至數月，隨著人們走動被重新揚起，被人體吸入，成為隱形的健康殺手。何況兒童愛四處爬走，到處亂摸，比成人更容易接觸在家具和衣物表面的有毒煙草物質，有毒物質透過皮膚接觸進入人體，甚至會誤把毒物吃下。

 

　　故此，僅開窗通風或到空曠地方吸煙，如露台，並不能完全消除二手煙對家人的危害。

 

二手煙4大禍害

 

● 癌症例如肺癌、鼻竇癌、乳癌（未到達更年期的年輕女性）

● 循環系統疾病例如心臟病及中風

● 呼吸系統疾病例如哮喘、中耳炎、下呼吸道感染、呼吸道刺激

● 懷孕及胎兒發育問題例如流產、出生體重不足、嬰兒猝死綜合症

 

資料來源：香港控煙辦

 

Tags:#健康問題#癌症#胃癌#煙草產品#致癌物#腹痛#腫瘤科#腫瘤#二手煙#吸煙#內地#頭號致癌物#傷胃#傷肺#煙草#亞硝胺#兒童健康
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