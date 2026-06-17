名人保養｜任達華與琦琦21歲愛女任晴佳，九頭身頂級顏值被封最強星二代

影帝任達華與名模琦琦的21歲女兒任晴佳（Ella），遺傳父母優良基因，身材高挑、外貌出眾，獲封「最美星二代」。近日Ella趁考試結束，與父母同遊意大利，除了享受溫馨家庭樂，其顏值再度成為焦點。任晴佳不僅盡得父母神級基因，五官精緻、美貌出眾，一雙超長美腿更驚艷網民，盡顯超模風範。

任達華愛女任晴佳頂級顏值曝光

任晴佳近日在社交平台以「和最愛的家人」為題發文，分享與父母任達華及琦琦同遊意大利的旅行照片。從中可見，任晴佳分別從背後抱著爸爸媽媽一起合照，另外還有一張一家三口手牽手在草地上漫步的照片。

當日任達華一身休閒牛仔打扮配上Cap帽，活力十足；琦琦則身穿黑白拼接上衣配牛仔褲，氣質優雅。當時正值夕陽西下，一家三口處於草地上，隔著屏幕都能感受到濃厚的家庭愛。琦琦還在女兒的帖文下留言：「你就像小太陽，走到哪裡都暖洋洋的」，任晴佳亦甜蜜回覆「愛你」。

影帝任達華與名模琦琦的女兒任晴佳（Ella）。（IG圖片）

任晴佳遺傳父母優良基因，身材高挑、外貌出眾，獲封「最美星二代」。（IG圖片）

任晴佳近日分享與父母任達華及琦琦同遊意大利的旅行照片。（IG圖片）

然而，網民的焦點隨即落在任晴佳身上。現年21歲的她擁一身健康膚色，五官標緻立體。擁1.8米身高的任晴佳當日身穿白色綁頸背心，配搭同色系長褲，貼身剪裁將其九頭身比例及修長美腿展露無遺，完美複製母親琦琦的超模身段，其頂級顏值與名模氣場亦難以掩蓋，網民紛紛大讚：「目前見過的星二代裡最最最漂亮的」、「華哥的女兒真的好有氣質，又美又健康」、「氣質好又靚女，吸取了父母的優點」。

任晴佳不僅盡得父母神級基因，五官精緻、美貌出眾，更有一雙超長美腿，盡顯超模風範。（IG圖片）

學霸任晴佳就讀「精英大學」

任晴佳自幼獲父母悉心培育，曾就讀拔萃女書院及新加坡國際學校，14歲遠赴英國留學，現正於倫敦政治經濟學院（LSE）攻讀社會學系。她透露自己對數學及金融有濃厚興趣，更展現出卓越數學天賦，曾「跳級」修讀教師級課程。

LSE被譽為「世界頂尖高等教育與科研學府」，在全球政界、商界、法律界及學術界均極具影響力，更與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院並列為「G5超級精英大學」，亦屬英國「金三角名校」之一。

學霸任晴佳現正於倫敦政治經濟學院（LSE）攻讀社會學系。（IG圖片）

學霸任晴佳現正於倫敦政治經濟學院（LSE）攻讀社會學系。（小紅書圖片）

任晴佳曾參與福布斯年度Iconoclast峰會。（小紅書圖片）

任晴佳曾邀請倫敦寶格麗酒店總經理Mr.Sfaltos到大學交流。（小紅書圖片）

任晴佳曾邀請Nadja Swarovski女士對談。（小紅書圖片）

影帝任達華與名模琦琦的21歲女兒任晴佳（Ella）。（IG圖片）

傳將繼承任達華逾30多個物業

有「娛圈樓王」之稱的任達華，盛傳名下擁有30多個海外及香港物業，有指在其愛女任晴佳大學畢業後，將會繼承父親名下所有物業。惟華哥早前已否認相關傳聞，強調自己「唔多物業」，但承認有意將現有物業留給女兒。

任晴佳盡得父母優良基因，外型出眾，外界一直對她正式入行充滿期待。不過任達華曾坦言不捨女兒像自己一樣熬夜吃苦，因此過往一直反對她入行。直至近年女兒的模特兒工作逐漸增多，華哥亦慢慢轉為尊重她的意願：「佢自己其實好鍾意讀書，亦好鍾意AI，呢個係佢選擇，我冇所謂，只要有適合或者自己鍾意嘅，我係保持一個開放嘅態度。佢鍾意做乜嘢就做乜嘢，最緊要開心。」