沒有血緣，也能成為家人：在兒童之家，我看見「家」最純粹的模樣

在兒童之家工作，我常聽到的一句說話：「這裏的孩子，沒有『家』很可憐啊」。早陣子，有一位18歲的女孩子正式「畢業」，她於離舍當天送贈了一幅大錦旗予家舍作為答謝，上面寫著「不是家人，勝似家人」。這句說話，震碎了我對「家」的刻板定義，亦重新對一個「家」有所反思。原來，家從來不是一個物理空間，它更不僅是血緣的羈絆。

家，是一場長期的「雙向奔赴」

在社會大眾的認知裏，家通常意味著出生後的原生背景。但在這裏，我看見了另一種形式的家 – 一種由「選擇」與「承諾」建立起來的連結。在兒童之家，照顧者與孩子們生活在一起，這不是短暫的服務，而是一場長期的「雙向奔赴」。照顧者需要花費數年時間，在每個夜裏安慰惡夢中的孩子，在每個早晨為他們準備早餐。孩子感受到的，並非冷冰冰的照顧，而是一種「被放在心上」的穩定感。這種連結，是因為「我選擇為你留下來，我選擇守護你」，而變得無比厚實。真正的家，不在於血脈相連，而在於這份「不離不棄」的選擇。

當別人談論「歸屬感」時，我們談的是甚麼？

對於兒童之家的孩子而言，他們需要的不是奢華的環境，而是那種「無論我犯了錯、受了傷，都有人會接住我」的確信感。我們在日常中學習如何建立這種信任：

- 儀式感的力量： 哪怕只是一起決定每月的菜單，或是每晚睡前的短短對話，這些重複的行動，都在不斷強化「我們是一家人」的心理暗示。

- 重視獨特性： 真正的連結，是讓孩子感到自己被「看見」，而非被歸類為「需要照顧的個案」。

- 承諾的穩定性： 讓孩子明白，你不會因為他一次的表現不佳而隨意放棄他，這種穩定感，才是孩子長出勇氣的關鍵土壤。

家，是心之所向

寫到這裏，我不禁想問問各位讀者：你心目中的「家」，是甚麼樣子？在這個人與人連結日益數位化、快節奏的年代，我們容易擁有漂亮的房子，卻遺失了家的溫度。家，或許不需要血緣作為基礎，但它一定需要「時間的投入」與「情感的承諾」。或許我們不需要刻意去定義家，因為當你真心願意為一個人停下腳步，聽他訴說心事，在他脆弱時給予依靠，那份連結，就已經成了家。在你的生命中，有沒有哪一段關係，讓你覺得比家人更像家人？或者你曾如何為孩子營造出一份特別的歸屬感？歡迎在留言區分享你的故事。