名人健康｜88歲余慕蓮入住老人院，患肺纖維化多次入院，看淡生死：排緊隊上天堂

現年88歲的資深演員余慕蓮（魚毛），近年健康狀況一直備受外界關注。她曾先後因右耳石、血液發炎、肺纖維化、肺炎及心口劇痛等問題多次入院，更一度入住深切治療部（ICU）長達半年，雖然成功走出鬼門關，但身體狀況已大不如前。最近，由於照顧余慕蓮的印傭姐姐家中辦喜事，需要請假一個月，余慕蓮只好暫時入住老人院。幸得「大王」安德尊仗義幫忙，更豪氣包起這期間的住宿費，讓她順利入住。資深傳媒人黃庭桄（Billy）近日到老人院探望余慕蓮，並分享她的近況。

余慕蓮暫住老人院近照曝光

資深傳媒人黃庭桄（Billy）日前到老人院探望余慕蓮，並在「有艇搭慈善基金會」的官方YouTube頻道中分享其近況與近照。片中可見，余慕蓮目前需以輪椅代步，入住一間陳設簡單的單人房，房內只有一張床和一個櫃。她現時的日常生活主要到大堂看電視，閒時則與院友打一蚊一鋪的「衞生麻雀」。Billy透露，探訪當日余慕蓮玩了幾個小時，雖然輸了15元，但已對能夠消磨一個下午感到非常滿足。此外，由於余慕蓮已脫落多隻牙齒，老人院亦貼心地為她準備紅蘿蔔蓉和菜蓉拌白粥進食。

資深傳媒人黃庭桄（Billy）到老人院探望余慕蓮。（IG@billywongtk）

余慕蓮已脫落多隻牙齒，老人院亦貼心地為她準備紅蘿蔔蓉和菜蓉拌白粥進食。（YouTube頻道@有艇搭慈善基金會）

邵音音、黃夏蕙專程探訪余慕蓮。（IG@billywongtk）

資深傳媒人黃庭桄（Billy）到老人院探望余慕蓮。（IG@billywongtk）

邵音音、黃夏蕙專程探訪

余慕蓮一向人緣極佳，在暫住期間亦獲得好友前來探望。當日邵音音與黃夏蕙剛巧專程到老人院探訪，三人一聚首，隨即引來現場的院友和家屬爭相合照。雖然邵音音與黃夏蕙其後因要出席其他活動，相聚差不多一個多小時便先行離開，但已顯得相當有心，足見彼此深厚情誼。

看淡生死盼睡夢中離世：我都排緊隊上天堂㗎喇

將於今年7月踏入89歲生日的余慕蓮，談及近日鍾景輝及陳敏兒相繼離世，坦言對生死看得很開。她豁達地表示：「我都排緊隊上天堂㗎喇。」余慕蓮透露，自己最大的心願是能夠在睡夢中安詳離開，免受病痛折磨。她更早已向醫生交代，將來如果她的身體出現甚麼情況都不要搶救，讓她自然地離開，並希望喪禮一切從簡。

終身未婚無兒女 無私捐出物業與退休金奉獻社會

終身未婚且無兒無女的余慕蓮，一生熱心公益。她最為人稱道的善舉，是當年將自己的退休金悉數捐出，於內地貴州興建「余慕蓮希望小學」。直至2024年8月，余慕蓮在好友米雪及安德尊的協助下，正式完成捐贈財產的心願，決定在百年歸老後，將自己現時居住的旺角物業捐贈予東華三院，並將賣樓所得的款項全數用作慈善用途。其無私大愛感動不少網民，希望余慕蓮能一直身體健康。

余慕蓮（魚毛）2020年證實患有肺纖維化，後來又驗出患罕有病症血液炎及耳石症。

余慕蓮（魚毛）曾因病情告急一度於伊利沙伯醫院深切治療部(ICU)留醫。

余慕蓮早前主動相約好友項明生相聚。

曾每周花5位數買特效藥

旅遊達人項明生於去年曾在Facebook透露余慕蓮病況，指出余慕蓮需服用特效藥，而且費用十分昂貴，不過卻有驚人意志：

一個星期要HK$24,000，她又沒有買醫療保險，要全部自付。她的意志力很堅強，即使身體很虛弱，每天都堅持去樓下公園做運動，也堅持要自己扶住輪椅走一段路，以她的年齡及狀況來講已屬不易。

雖然財政並不鬆動，不過余慕蓮卻堅持由自己埋單，並認為錢財身外物：

反正啲錢都要洗！我已經同大王（安德尊）交代咗後事，死咗之後將我的遺產全部捐晒出去，我又無兒無女，無父無母。寫好了平安紙，層樓捐給東院，存款捐給做三行跌死跌傷的工友（工業傷亡益會）！

余慕蓮年青照。(網上圖片)

余慕蓮經常做善事，曾用長期服務金中的8萬於內地起學校。（影片截圖）

自余慕蓮身體轉差後，米雪會不時上余慕蓮家中為其剪髮。

余慕蓮曾向大王（安德尊）交代後事，她身故後其遺產會全部捐出。