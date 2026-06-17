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飲食陷阱｜3位心臟醫生點名不喝1款提神飲品，咖啡因1罐=3杯齋啡，過量恐爆血管
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飲食陷阱｜3位心臟醫生點名不喝1款提神飲品，咖啡因1罐=3杯齋啡，過量恐爆血管

健康解「迷」
健康解「迷」

　　除了咖啡，能量飲料是很多人對抗疲勞提神的日常選擇，但美國3名心臟科專家警告，長期或大量飲用可能對心血管系統造成嚴重負擔，甚至引發高血壓、心律不正與心臟衰竭等問題。

 

能量飲品｜咖啡因含量驚人 一罐抵多杯咖啡

 

　　據《Parade》網站報道，美國3位心臟科醫師不約而同指出，能量飲料的咖啡因含量遠高於一般飲品，是影響血壓與心律的主要元兇。

 

　　心臟科醫生陳承翰（Cheng-Han Chen）表示，高血壓是心臟病最常見且最嚴重的風險因子之一，而能量飲料中的高濃度咖啡因與其他刺激性成分，會對血壓控制帶來負面影響。

 

　　根據研究，能量飲料通常能使收縮壓（高壓）升高5至15毫米汞柱，舒張壓（低壓）升高5至10毫米汞柱。單罐的咖啡因含量介於80至350毫克之間，相當於一杯濃縮咖啡到超過三杯普通咖啡的含量。部分產品還添加了瓜拿納（Guarana），其咖啡因濃度甚至比咖啡豆高出兩倍。

 

能量飲品｜添加物疊加 加倍刺激心血管

 

　　心臟科醫生Dr. Hosam Hmoud指出，心臟長期處於高負荷狀態，可能導致心肌肥厚，嚴重時甚至增加心臟衰竭風險。高血壓也會加速動脈硬化斑塊形成，提高心臟病與中風機率。

 

　　除了咖啡因，能量飲料中的牛磺酸（Taurine）、瓜拿納、人參等成分，會進一步增強心血管刺激，產生疊加效應。一項研究顯示，同時含有咖啡因和牛磺酸的能量飲料，對血壓的影響比單純含咖啡因的飲品更為顯著。

 

　　心臟科醫生Dr. Blair Suter指出，對大多數成年人而言，每日咖啡因攝取量在400毫克以下是相對安全的範圍，但許多能量飲料單罐就已接近或超過這個標準。陳承翰醫生也提醒，偶爾飲用通常不會造成長期傷害，但若每天飲用、甚至一天喝好幾罐，就可能導致臨床高血壓並增加心律不正風險。

 

能量飲品｜2類人應避免大量飲用

 

　　醫生提醒，本身就患有(1)心臟疾病或 (2)曾有心律不整病史的人，更應該避免大量飲用能量飲料。高劑量咖啡因可能引發心悸、胸痛、頭暈或心跳異常加速等症狀。

 

　　德國慕尼黑大學醫院一項2023年發表在《Nutrients》的研究發現，能量飲料對兒童與青少年心血管、神經心理系統有明顯影響，可能導致心律不整、動脈高血壓，甚至自發性冠狀動脈剝離。該研究建議，兒童和青少年應少飲為妙。

 

能量飲品｜茶與咖啡代替更安全

 

　　過往英國曾經有病例，一名54歲男子平日不煙不酒會運動，惟因工作需要長期保持清醒，每日飲用8罐能量飲品，導致突然中風入院。經醫生檢查後發現男子血壓非常高，而他每日咖啡因攝取量遠超過建議上限的3倍。

 

　　醫生建議，對於工作上要保持清醒和高度專注，選擇更安全的替代方式。陳承翰指出，適量飲用茶或咖啡是更好的選擇。Dr. Hosam Hmoud則表示，茶除了提神外，還富含抗氧化物；Dr. Blair Suter建議選擇低糖或無糖茶、黑咖啡等飲品，同時留意咖啡因、糖分及熱量含量。

 

　　專家強調，均衡飲食、充足睡眠與規律運動，才是維持精神與健康的長久之計，對心臟而言也是最安全的選擇。

Tags:#能量飲品#心臟病#咖啡因#高血壓#心律不正#心血管系統健康#心臟科醫生#高血壓症#心臟衰竭#興奮劑#牛磺酸#瓜拿納#人參#替代飲品#茶#咖啡#健康與養生#猝死#心血管健康#爆血管#心臟科#心悸#胸痛#頭暈
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