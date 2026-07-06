世界盃熬夜球迷攻略｜寒底熱底湯水茶飲對策，暗瘡初起外敷急救方法

世界盃開鑼，接下來一個月，球迷進入「夜間戰鬥」模式。可以預料，現在到七月中，將會見到很多雙熊貓眼。然而，除了熊貓眼之外，這還未完，還有連隨的口乾舌燥、喉嚨乾澀、面部爆瘡、口生痱滋等。很多人會馬上去飲杯涼茶，例如廿四味。殊不知，這時最不應做的，就是亂灌涼茶。體質不同，處理方法天差地別。寒底熱底，應分清楚再動手。

寒底人仕的特徵：一年四季都是手腳冰冷、怕冷氣、喝冰水就不舒服、小便白如清水、舌淡有齒痕。寒底人仕熬夜後爆瘡，通常是暗紅色、不化膿、痛而不爆。這是陽氣不足的原因，令虛火浮在表面。陽氣已不夠，還亂喝清熱解毒的涼茶，把體內僅餘那丁點小火也熄滅，只會越飲越寒、越來越虛。

熱底人的特徵：怕熱、口乾、容易生痱滋、喉嚨痛、熱氣、便秘、舌苔倫黃、小便黃、若長暗瘡的話，瘡帶濃，又大又紅、頂端有白頭、一碰就痛。

不同體質需要不同對應方法。寒底人士要溫補，引火歸元，下焦夠暖的話，浮在外面的虛火，就自然下降。相反，熱底人士則要清要潤，不能溫補。

所以世界盃熬夜的寒底球迷，對策應是--《南棗無花果陳皮水》焗茶： 5粒南棗（剪開才出味）、4粒無花果（剪開)、半塊至1小塊陳皮（刮囊）、桂圓3-4粒（若子宮有肌瘤，則不下桂圓）。保溫杯滾水焗20分鐘可飲用，材料可翻焗繼續喝。世界盃期間，白天恆常地喝才能打好個底去熬夜。

熱底球迷則要用另一方法去應付世界盃期間連續熬夜的傷身問題。介紹熱底球迷在世界盃期間要多飲的湯水--《麥冬百合桑葉瘦肉湯》。麥冬3茶匙、乾百合大半碗、桑葉大半碗、豬瘦肉一塊。用3-4碗水開始煲, 水滾落材料, 然後轉慢火煲45-60分鐘成2碗。熬夜看球賽的日子，最好每天喝。同時要戒掉薯片、煎炸食物、汽水，否則，這邊廂正在滅火，那邊相又不停生火，那個湯就未必有意思了。

若發現暗瘡已開始爆，那就應在喑瘡剛剛開始冒頭時，配合外敷。以下是不分體質都可用的外敷方法-- 乾桑葉半碗，用滾水泡開，待放涼後用化妝棉在暗瘡位置濕敷10-15分鐘。

最後溫馨提示：已經一邊熬夜看球，還一邊吃薯片、花生、汽水、啤酒，那樣不爆瘡才怪。世界盃一個月，顛覆身體日常作息，若晚晚熬夜兼宵夜，要當心一個月之後，面容會變成「月球表面」。所以要熬夜，就不要宵夜了。明白世界盃四年才一度，是難得的，但也無需「揾命博」去看。做個精明球迷——看球要瘋，保養要做，口要管住，那才能儘量減少傷身的程度。





